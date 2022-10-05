https://ria.ru/20221005/dzholi-1821628830.html

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии - РИА Новости, 05.10.2022

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:51

2022-10-05T10:51

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шоубиз

брэд питт (уильям бредли)

анджелина джоли (войт)

новости культуры

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии, сообщает издание Hollywood Reporter.В иске говорится, что во время конфликта, произошедшего в 2016 году в частном самолете, Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Также утверждается, что актер "проявлял насилие" и к самой Джоли.Согласно иску, Питт также пытался вынудить Джоли подписать соглашение о неразглашении, которое бы "запретило ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми".

https://ria.ru/20210903/pitt-1748415543.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), новости культуры