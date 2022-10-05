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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии - РИА Новости, 05.10.2022
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Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии - РИА Новости, 05.10.2022
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии
Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии, сообщает издание Hollywood Reporter. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:51
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шоубиз
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новости культуры
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии, сообщает издание Hollywood Reporter.В иске говорится, что во время конфликта, произошедшего в 2016 году в частном самолете, Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Также утверждается, что актер "проявлял насилие" и к самой Джоли.Согласно иску, Питт также пытался вынудить Джоли подписать соглашение о неразглашении, которое бы "запретило ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми".
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брэд питт (уильям бредли), анджелина джоли (войт), новости культуры
Шоубиз, Брэд Питт (Уильям Бредли), Анджелина Джоли (Войт), Новости культуры
10:51 05.10.2022 (обновлено: 11:26 05.10.2022)
 
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта и обвинила в насилии над ней и детьми

© Epsilon Motion Pictures (2005)Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Кадр из фильма Мистер и миссис Смит
© Epsilon Motion Pictures (2005)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Американская актриса Анджелина Джоли подала иск против своего бывшего супруга Брэда Питта, обвинив его в насилии, сообщает издание Hollywood Reporter.
В иске говорится, что во время конфликта, произошедшего в 2016 году в частном самолете, Питт схватил одного из их детей за горло, а другого ударил по лицу. Также утверждается, что актер "проявлял насилие" и к самой Джоли.
"Питт схватил Джоли за голову и тряс ее, затем – за плечи и снова тряс перед тем, как толкнуть ее в стену ванной", – сообщается в жалобе.
Согласно иску, Питт также пытался вынудить Джоли подписать соглашение о неразглашении, которое бы "запретило ей говорить вне суда о физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми".
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ШоубизБрэд Питт (Уильям Бредли)Анджелина Джоли (Войт)Новости культуры
 
 
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