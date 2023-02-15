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Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран - РИА Новости, 15.02.2023
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:36
2023-02-15T06:36
2023-02-15T06:36
туризм
туризм
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иран
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. "С нашей стороны выполнены все условия, сформирован список туроператоров, которые могут работать по нему. Сейчас все находится на иранской стороне", — сказала она.Подписание соглашения о безвизовом обмене даст резкий рост спроса на путешествия в обе страны. "Интерес и с той, и с другой стороны колоссальный, но пока Россия не входит даже в десятку самых востребованных направлений в Иране, хотя потенциал действительно большой", — отметила Ломидзе.Визы для граждан двух стран могут быть отменены, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил 13 февраля посол Ирана в РФ Казем Джалали. При этом в начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил РИА Новости, что работа над организацией безвизовых групповых поездок в Иран продолжается.
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Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после отмены виз