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Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран - РИА Новости, 15.02.2023
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Туризм
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Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран - РИА Новости, 15.02.2023
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран
В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T06:36
2023-02-15T06:36
туризм
туризм
новости - туризм
иран
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. "С нашей стороны выполнены все условия, сформирован список туроператоров, которые могут работать по нему. Сейчас все находится на иранской стороне", — сказала она.Подписание соглашения о безвизовом обмене даст резкий рост спроса на путешествия в обе страны. "Интерес и с той, и с другой стороны колоссальный, но пока Россия не входит даже в десятку самых востребованных направлений в Иране, хотя потенциал действительно большой", — отметила Ломидзе.Визы для граждан двух стран могут быть отменены, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил 13 февраля посол Ирана в РФ Казем Джалали. При этом в начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил РИА Новости, что работа над организацией безвизовых групповых поездок в Иран продолжается.
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туризм, новости - туризм, иран, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Иран, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
06:36 15.02.2023
 
Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран

Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после отмены виз

© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Pixabay / icenordic
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе.
"С нашей стороны выполнены все условия, сформирован список туроператоров, которые могут работать по нему. Сейчас все находится на иранской стороне", — сказала она.
Подписание соглашения о безвизовом обмене даст резкий рост спроса на путешествия в обе страны. "Интерес и с той, и с другой стороны колоссальный, но пока Россия не входит даже в десятку самых востребованных направлений в Иране, хотя потенциал действительно большой", — отметила Ломидзе.
Визы для граждан двух стран могут быть отменены, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил 13 февраля посол Ирана в РФ Казем Джалали. При этом в начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил РИА Новости, что работа над организацией безвизовых групповых поездок в Иран продолжается.
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