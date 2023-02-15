https://ria.ru/20230215/iran-1851947550.html

Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран

Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран - РИА Новости, 15.02.2023

Туроператоры ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран

В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T06:36

2023-02-15T06:36

2023-02-15T06:36

туризм

туризм

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иран

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В АТОР ожидают резкий рост спроса на поездки в Иран после подписания между странами соглашения о безвизовом обмене, заявила глава ассоциации Майя Ломидзе. "С нашей стороны выполнены все условия, сформирован список туроператоров, которые могут работать по нему. Сейчас все находится на иранской стороне", — сказала она.Подписание соглашения о безвизовом обмене даст резкий рост спроса на путешествия в обе страны. "Интерес и с той, и с другой стороны колоссальный, но пока Россия не входит даже в десятку самых востребованных направлений в Иране, хотя потенциал действительно большой", — отметила Ломидзе.Визы для граждан двух стран могут быть отменены, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил 13 февраля посол Ирана в РФ Казем Джалали. При этом в начале февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов сообщил РИА Новости, что работа над организацией безвизовых групповых поездок в Иран продолжается.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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