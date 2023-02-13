https://ria.ru/20230213/iran-1851720577.html

Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией

Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией - РИА Новости, 13.02.2023

Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией

Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:46

2023-02-13T15:46

2023-02-13T16:24

иран

россия

в мире

казем джалали

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем Джалали."Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами. Даже предприняли шаги в нашей стране для этого вопроса. Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме", - сказал Джалали на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по случаю 44-й годовщины Исламской революции, отвечая на вопрос, прослеживается ли в настоящее время перспектива достижения безвизового режима двух стран в текущем году."С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами. Если Россия примет такое решение на высшем уровне, мы можем даже в 2023 году в предстоящие месяцы объявить о безвизовом режиме между нашими странами", - добавил глава иранской дипмиссии.

https://ria.ru/20220602/iran-1792396118.html

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Кирилл Волков

иран, россия, в мире, казем джалали