https://ria.ru/20230213/iran-1851720577.html
Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией
Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией - РИА Новости, 13.02.2023
Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией
Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:46
2023-02-13T15:46
2023-02-13T16:24
иран
россия
в мире
казем джалали
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем Джалали."Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами. Даже предприняли шаги в нашей стране для этого вопроса. Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме", - сказал Джалали на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по случаю 44-й годовщины Исламской революции, отвечая на вопрос, прослеживается ли в настоящее время перспектива достижения безвизового режима двух стран в текущем году."С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами. Если Россия примет такое решение на высшем уровне, мы можем даже в 2023 году в предстоящие месяцы объявить о безвизовом режиме между нашими странами", - добавил глава иранской дипмиссии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, в мире, казем джалали
Иран, Россия, В мире, Казем Джалали
15:46 13.02.2023 (обновлено: 16:24 13.02.2023)
Посол Ирана не исключил отмену индивидуальных виз с Россией
Посол Ирана в Москве Джалали: индивидуальные визы с Россией в перспективе могут отменить
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия и Иран могут отменить визы для граждан двух стран, Тегеран ждет ответа от официальных лиц России, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем Джалали.
"Есть такая перспектива. Иран согласен с отменой виз между двумя странами. Даже предприняли шаги в нашей стране для этого вопроса. Ждем мнения российских официальных лиц. Если Россия тоже, как и мы, заявила бы о том, что есть такая готовность, мы в короткое время можем объявить о безвизовом режиме", - сказал Джалали на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по случаю 44-й годовщины Исламской революции, отвечая на вопрос, прослеживается ли в настоящее время перспектива достижения безвизового режима двух стран в текущем году.
"С нашей стороны есть полная готовность для отмены виз между нашими странами. Если Россия примет такое решение на высшем уровне, мы можем даже в 2023 году в предстоящие месяцы объявить о безвизовом режиме между нашими странами", - добавил глава иранской дипмиссии.