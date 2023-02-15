https://ria.ru/20230215/fnb-1852059260.html

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023

ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ

ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T04:05

2023-02-15T04:05

2023-02-15T10:59

экономика

россия

москва

урсула фон дер ляйен

валдис домбровскис

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничительных мер. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет рестрикций против Москвы. По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует "заставить" банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В сообщении не уточняется, каким именно финансовым организациям предпишут сообщать такие данные. Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включит в себя меры по борьбе с обходом санкций. С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничительные меры ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851671380.html

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экономика, россия, москва, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, альфа-банк, санкции в отношении россии