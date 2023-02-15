04:05 15.02.2023 (обновлено: 10:59 15.02.2023)
ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ФНБ, Росбанка, Альфа-банка и банка "Тинькофф"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничительных мер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет рестрикций против Москвы.
По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует "заставить" банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В сообщении не уточняется, каким именно финансовым организациям предпишут сообщать такие данные.
Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включит в себя меры по борьбе с обходом санкций.
С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничительные меры ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
13 февраля, 12:50ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ