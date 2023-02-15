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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
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ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ
ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ - РИА Новости, 15.02.2023
ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ
ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T04:05
2023-02-15T10:59
экономика
россия
москва
урсула фон дер ляйен
валдис домбровскис
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничительных мер. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет рестрикций против Москвы. По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует "заставить" банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В сообщении не уточняется, каким именно финансовым организациям предпишут сообщать такие данные. Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включит в себя меры по борьбе с обходом санкций. С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничительные меры ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html
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экономика, россия, москва, урсула фон дер ляйен, валдис домбровскис, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, альфа-банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Валдис Домбровскис, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Альфа-банк, Санкции в отношении России
04:05 15.02.2023 (обновлено: 10:59 15.02.2023)
 
ЕС рассматривает возможность ввести санкции против ФНБ, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ФНБ, Росбанка, Альфа-банка и банка "Тинькофф"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении Альфа-банка, Росбанка, "Тинькофф банка", а также Фонда национального благосостояния, передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничительных мер.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет рестрикций против Москвы.
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По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует "заставить" банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В сообщении не уточняется, каким именно финансовым организациям предпишут сообщать такие данные.
Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что десятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включит в себя меры по борьбе с обходом санкций.
С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов ограничительных мер против Москвы. Они включают финансовые, торговые рестрикции, а также индивидуальные санкции. Сейчас персональные ограничительные меры ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Санкционное давление на Москву привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаРоссияМоскваУрсула фон дер ЛяйенВалдис ДомбровскисВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияАльфа-банкСанкции в отношении России
 
 
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