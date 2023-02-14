https://ria.ru/20230214/spasenie-1851859901.html

Еще двух человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Еще двух человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции - РИА Новости, 14.02.2023

Еще двух человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Двух человек спасли из-под завалов в Турции спустя 198 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщает телеканал TRT Haber. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:50

2023-02-14T09:50

2023-02-14T11:34

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851800792_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_6c50dd4bbdb9bae27d6cee80e280f4fd.jpg

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Двух человек спасли из-под завалов в Турции спустя 198 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщает телеканал TRT Haber. "Чудеса на девятый день. В Кахраманмараше (эпицентр катастрофы. — Прим. ред.) из-под завалов один за другим были спасены еще два человека", — подчеркнули журналисты. В свою очередь, пресс-служба азербайджанского МЧС сообщила, что спасенные оказались братьями, а сама операция была проведена спасателями из Белоруссии и Азербайджана с помощью турецких коллег. Так, 17-летний Мухаммед Энес и 21-летний Абдулбаки пробыли под обломками в Кахраманмараше 198 часов.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля в Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Политик назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.Накануне сообщалось, что не менее 41 тысячи зданий в десяти пострадавших от землетрясений провинциях разрушены или находятся в аварийном состоянии.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия.

турция

кахраманмараш

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган