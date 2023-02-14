Еще двух человек спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Двух человек спасли из-под завалов в Турции спустя 198 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщает телеканал TRT Haber. "Чудеса на девятый день. В Кахраманмараше (эпицентр катастрофы. — Прим. ред.) из-под завалов один за другим были спасены еще два человека", — подчеркнули журналисты. В свою очередь, пресс-служба азербайджанского МЧС сообщила, что спасенные оказались братьями, а сама операция была проведена спасателями из Белоруссии и Азербайджана с помощью турецких коллег. Так, 17-летний Мухаммед Энес и 21-летний Абдулбаки пробыли под обломками в Кахраманмараше 198 часов.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля в Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Политик назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.Накануне сообщалось, что не менее 41 тысячи зданий в десяти пострадавших от землетрясений провинциях разрушены или находятся в аварийном состоянии.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия.
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
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АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. Двух человек спасли из-под завалов в Турции спустя 198 часов после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, сообщает телеканал TRT Haber.
"Чудеса на девятый день. В Кахраманмараше (эпицентр катастрофы. — Прим. ред.) из-под завалов один за другим были спасены еще два человека", — подчеркнули журналисты.
В свою очередь, пресс-служба азербайджанского МЧС сообщила, что спасенные оказались братьями, а сама операция была проведена спасателями из Белоруссии и Азербайджана с помощью турецких коллег. Так, 17-летний Мухаммед Энес и 21-летний Абдулбаки пробыли под обломками в Кахраманмараше 198 часов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля в Турции. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. Политик назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.
Накануне сообщалось, что не менее 41 тысячи зданий в десяти пострадавших от землетрясений провинциях разрушены или находятся в аварийном состоянии.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия.
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