https://ria.ru/20230214/polsha-1851772552.html

Польша продолжает воевать на два фронта

Польша продолжает воевать на два фронта - РИА Новости, 14.02.2023

Польша продолжает воевать на два фронта

Варшава прочно удерживает пальму первенства по количеству абсурдных и провокационных заявлений. В ожидании визита Джо Байдена, который состоится на следующей... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:00

2023-02-14T08:07

авторы

польша

германия

украина

анджей дуда

мариуш блащак

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Варшава прочно удерживает пальму первенства по количеству абсурдных и провокационных заявлений. В ожидании визита Джо Байдена, который состоится на следующей неделе, польское руководство будто соревнуется между собой. Президент Анджей Дуда в интервью Le Figaro говорит о том, что "если очень срочно, в ближайшие недели, мы не отправим на Украину военную технику, Путин может победить". И мы не знаем, где он остановится, продолжает поляк, намекая тем самым французам и немцам, что им следует приготовиться встречать русские танки. Польские лидеры уже не раз и открытым текстом пугали Берлин российским нашествием — не переставая при этом обвинять Германию в медлительности и соглашательстве с русскими, а себя выставляя спасителями Европы.Но вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак теперь пошел еще дальше — он, по сути, обвинил Германию в том, что она подготовила вторжение России на Украину. В телеинтервью на польском телевидении Блащака спросили, играют ли Польша и Германия в одну игру на украинском направлении. Министр не уверен в этом:"Может быть, все наоборот? Действительно ли Германия хочет поддержать Украину, или же, как они это делали в течение многих лет, они поддерживали Путина, потому что нет никаких сомнений в том, что Германия построила силу Путина, что Германия построила финансовый фундамент, который позволил Путину напасть на Украину. В политике Германии идет изменение, сколько оно продлится — посмотрим. Все это требует определенного давления на немцев".Вот так вот — Германия помогала Путину, тем самым создала условия для нападения на Украину, и вообще она виновата не меньше России. Эта "польская логика" не нова — точно так же в падении своего государства в 1939 году польские лидеры обвиняли Германию и СССР, Гитлера и Сталина, причем второй был у них виноват немногим меньше первого, а сейчас все наоборот, в падении Украины виноваты Россия и Германия. Путин у них уже давно Гитлер, хотя вот Шольц пока еще не Сталин, но посмотрим, как в Варшаве заговорят после краха Незалежной. Эта схема проста — есть ужасные русские и немцы, которые вечно пытаются поработить своих соседей — несчастных гордых поляков (сейчас их роль играют украинцы — при активной польской режиссуре). Немцев после 1945 года поставили на место, но они все равно ведут себя неправильно, поэтому на них, говорит Блащак, надо давить, как в случае с поставками оружия:"Для этого нужно давление со стороны Польши, со стороны Украины и других стран нашей части Европы".И, естественно, со стороны США — иначе Германия опять может "вернуться к политике поддержки Путина, которую проводила годами". Возникает, правда, вопрос — как сильно нужно давить на Германию? Достаточно ли просто пугать "русскими танками под Берлином", как это делает премьер Моравецкий, или нужно что-то посильнее?Польские требования репараций в размере 1,3 триллиона евро за ущерб в годы Второй мировой войны — достаточно ли этого, чтобы отбить у немцев охоту даже думать об отношениях с Россией? Или это слишком маленькая сумма (как уже говорил правитель Польши Качиньский) и нужно удвоить счет? И потребовать еще немецких земель — вдобавок к тем, что Сталин прирезал к Польше после войны?Польское безумие и наглость не имеют границ — в том числе сложно понять, где начинается одно и заканчивается другое. В очередной раз в своей истории польские элиты делают ставку на далеких союзников, чтобы давить на соседей и провоцировать их. Каждый раз эта ставка оказывается бита, а союзники бросают поляков на произвол судьбы, но собственная история ничему не учит "гордых панов". Неспособных понять, что те, кого они считали союзниками, просто использовали их в своих интересах. Нет никаких сомнений, что точно так же будет и на нынешнем повороте истории.

https://ria.ru/20230213/bayden-1851613842.html

https://ria.ru/20230213/vizy-1851685176.html

https://ria.ru/20230126/polsha-1847634150.html

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авторы, польша, германия, украина, анджей дуда, мариуш блащак