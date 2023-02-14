В Дагестане проверят сообщения о плесени на стенах в школьной столовой
Прокуратура Дагестана проверит школу после сообщений о плесени на стенах в столовой
© Depositphotos.com / uatp12Столовая
© Depositphotos.com / uatp12
Столовая. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Дагестана начала проверку организации питания в образовательных учреждениях двух районов республики после сообщения регионального ОНФ о выявленных там нарушениях, в частности, в одной из столовых обнаружена плесень на стенах, сообщает надзорное ведомство.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале регионального отделения ОНФ, в школах и детсадах села Ингиши Гумбетовского района и в гимназии села Агвали Цумадинского дети едят в помещении, стены которого покрыты плесенью, отсутствует система вентиляции, используется посуда со сколами. Кроме того, не отбираются суточные пробы, сырье и готовые продукты хранятся в холодильнике вместе, нарушены правила хранения сливочного масла.
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"Прокуратурой республики организована проверка по информации регионального отделения Общероссийского народного фронта о ненадлежащих условиях в столовых школы и детского сада села Ингиши Гумбетовского района и гимназии села Агвали Цумадинского района", - добавляет надзорное ведомство.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасных условиях обучения, о контрактной системе в сфере закупок, а также санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся в указанных образовательных учреждениях.
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