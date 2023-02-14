https://ria.ru/20230214/plesen-1851918293.html

В Дагестане проверят сообщения о плесени на стенах в школьной столовой

В Дагестане проверят сообщения о плесени на стенах в школьной столовой - РИА Новости, 14.02.2023

В Дагестане проверят сообщения о плесени на стенах в школьной столовой

Прокуратура Дагестана начала проверку организации питания в образовательных учреждениях двух районов республики после сообщения регионального ОНФ о выявленных... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:08

2023-02-14T13:08

2023-02-14T13:08

республика дагестан

происшествия

гумбетовский район

общероссийский народный фронт

россия

школа

дети

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Дагестана начала проверку организации питания в образовательных учреждениях двух районов республики после сообщения регионального ОНФ о выявленных там нарушениях, в частности, в одной из столовых обнаружена плесень на стенах, сообщает надзорное ведомство. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале регионального отделения ОНФ, в школах и детсадах села Ингиши Гумбетовского района и в гимназии села Агвали Цумадинского дети едят в помещении, стены которого покрыты плесенью, отсутствует система вентиляции, используется посуда со сколами. Кроме того, не отбираются суточные пробы, сырье и готовые продукты хранятся в холодильнике вместе, нарушены правила хранения сливочного масла. "Прокуратурой республики организована проверка по информации регионального отделения Общероссийского народного фронта о ненадлежащих условиях в столовых школы и детского сада села Ингиши Гумбетовского района и гимназии села Агвали Цумадинского района", - добавляет надзорное ведомство. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасных условиях обучения, о контрактной системе в сфере закупок, а также санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания обучающихся в указанных образовательных учреждениях.

https://ria.ru/20230213/uchitelnitsa-1851681584.html

https://ria.ru/20230210/arest-1851209116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика дагестан, происшествия, гумбетовский район, общероссийский народный фронт, россия, школа, дети