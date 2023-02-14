https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

Штаб ОДКБ не исключил расширения организации

Штаб ОДКБ не исключил расширения организации - РИА Новости, 14.02.2023

Штаб ОДКБ не исключил расширения организации

Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:49

2023-02-14T11:49

2023-02-14T11:49

одкб

безопасность

анатолий сидоров

россия

армения

белоруссия

казахстан

киргизия

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МОСКВА, 14 фев. РИА Новости. Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнёрами организации, наблюдателями в организации, потом членами организации, для них все перспективы открыты. Для этого соответствующая правовая база есть, но забегать вперёд я не буду", — сказал Сидоров в ходе пресс-конференции. "Если будет такое решение принято и добавится состав государств-членов ОДКБ, мы будем всегда готовы принять в общую систему совместной оперативной подготовки", — добавил он. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20230213/odkb-1851645824.html

россия

армения

белоруссия

казахстан

киргизия

таджикистан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одкб, безопасность, анатолий сидоров, россия, армения, белоруссия, казахстан, киргизия, таджикистан