https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации - РИА Новости, 14.02.2023
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации
Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:49
2023-02-14T11:49
2023-02-14T11:49
одкб
безопасность
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казахстан
киргизия
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МОСКВА, 14 фев. РИА Новости. Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнёрами организации, наблюдателями в организации, потом членами организации, для них все перспективы открыты. Для этого соответствующая правовая база есть, но забегать вперёд я не буду", — сказал Сидоров в ходе пресс-конференции. "Если будет такое решение принято и добавится состав государств-членов ОДКБ, мы будем всегда готовы принять в общую систему совместной оперативной подготовки", — добавил он. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20230213/odkb-1851645824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одкб, безопасность, анатолий сидоров, россия, армения, белоруссия, казахстан, киргизия, таджикистан
ОДКБ, Безопасность, Анатолий Сидоров, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации
Начальник штаба ОДКБ Сидоров: дружественные страны могут присоединиться к организации