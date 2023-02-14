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Штаб ОДКБ не исключил расширения организации - РИА Новости, 14.02.2023
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Штаб ОДКБ не исключил расширения организации
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации - РИА Новости, 14.02.2023
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации
Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:49
2023-02-14T11:49
одкб
безопасность
анатолий сидоров
россия
армения
белоруссия
казахстан
киргизия
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МОСКВА, 14 фев. РИА Новости. Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. "Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнёрами организации, наблюдателями в организации, потом членами организации, для них все перспективы открыты. Для этого соответствующая правовая база есть, но забегать вперёд я не буду", — сказал Сидоров в ходе пресс-конференции. "Если будет такое решение принято и добавится состав государств-членов ОДКБ, мы будем всегда готовы принять в общую систему совместной оперативной подготовки", — добавил он. В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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одкб, безопасность, анатолий сидоров, россия, армения, белоруссия, казахстан, киргизия, таджикистан
ОДКБ, Безопасность, Анатолий Сидоров, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан
11:49 14.02.2023
 
Штаб ОДКБ не исключил расширения организации

Начальник штаба ОДКБ Сидоров: дружественные страны могут присоединиться к организации

© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБЦеремония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022"
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : пресс-служба Объединённого штаба ОДКБ
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР "Рубеж-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев. РИА Новости. Возможность расширения ОДКБ существует, для дружественных стран есть все перспективы для присоединения к организации, заявил во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"Возможность расширения организации существовала, существует и будет существовать. Те дружественные страны, которые захотят для начала быть партнёрами организации, наблюдателями в организации, потом членами организации, для них все перспективы открыты. Для этого соответствующая правовая база есть, но забегать вперёд я не буду", — сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.
"Если будет такое решение принято и добавится состав государств-членов ОДКБ, мы будем всегда готовы принять в общую систему совместной оперативной подготовки", — добавил он.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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ОДКББезопасностьАнатолий СидоровРоссияАрменияБелоруссияКазахстанКиргизияТаджикистан
 
 
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