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В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией - РИА Новости, 14.02.2023
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В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией
В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией - РИА Новости, 14.02.2023
В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией
Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:18
2023-02-14T14:18
общество
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
денис мирошниченко
леонид огуль
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости. Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов в Луганске. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Государственной думы Олег Ким и Леонид Огуль, депутаты Народного Совета и его председатель Денис Мирошниченко, представители городской администрации, общественных организаций и политических партий Луганска, местные жители. "80 лет назад бойцы Красной Армии спасли родной город от гнета нацистов, принесли мир и свободу на землю Луганщины. Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками. …Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное – высечены в наших с вами сердцах", - сказал Пасечник, открывая митинг. Он подчеркнул, что жители Луганска будут всегда помнить о подвиге своих предков и защищать их доброе имя. "В войне с вновь поднявшими голову нацистами на нашей стороне - историческая правда, за нами деды и прадеды, с нами их железный характер и несгибаемая воля к победе", - сказал Пасечник. К жителям Луганска от лица депутатского корпуса ЛНР, а также регионального отделения партии "Единая Россия" обратился Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что освобождение Луганска сегодня объединяет поколения. "Сегодня в ходе СВО очень молодые ребята, даже будучи студентами, отправились добровольцами, чтобы защищать правду… Уверен, что именно сегодня эта дата будет отправной точкой, как и в те 40-ые годы, которая будет напоминать о том, что любая война для нас заканчивается победой. Уверен, все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал он. Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания, к подножию памятника ротой почетного караула был возложен ритуальный венок "Гирлянда Славы", затем состоялась церемония возложения цветов.
https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1851231618.html
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общество, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, денис мирошниченко, леонид огуль
Общество, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Мирошниченко, Леонид Огуль
14:18 14.02.2023
 
В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией

В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники митинга-реквиема, посвященного 80-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков
Участники митинга-реквиема, посвященного 80-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники митинга-реквиема, посвященного 80-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов в Луганске.
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Государственной думы Олег Ким и Леонид Огуль, депутаты Народного Совета и его председатель Денис Мирошниченко, представители городской администрации, общественных организаций и политических партий Луганска, местные жители.
"80 лет назад бойцы Красной Армии спасли родной город от гнета нацистов, принесли мир и свободу на землю Луганщины. Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками. …Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное – высечены в наших с вами сердцах", - сказал Пасечник, открывая митинг.
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Он подчеркнул, что жители Луганска будут всегда помнить о подвиге своих предков и защищать их доброе имя.
"В войне с вновь поднявшими голову нацистами на нашей стороне - историческая правда, за нами деды и прадеды, с нами их железный характер и несгибаемая воля к победе", - сказал Пасечник.
К жителям Луганска от лица депутатского корпуса ЛНР, а также регионального отделения партии "Единая Россия" обратился Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что освобождение Луганска сегодня объединяет поколения.
"Сегодня в ходе СВО очень молодые ребята, даже будучи студентами, отправились добровольцами, чтобы защищать правду… Уверен, что именно сегодня эта дата будет отправной точкой, как и в те 40-ые годы, которая будет напоминать о том, что любая война для нас заканчивается победой. Уверен, все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал он.
Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания, к подножию памятника ротой почетного караула был возложен ритуальный венок "Гирлянда Славы", затем состоялась церемония возложения цветов.
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Комбат. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкСоветские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
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Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкЮго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
Юго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
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Юго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в медиабанкСаперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
Саперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
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Саперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
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© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в медиабанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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© РИА Новости / Ольга Ландер / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
Бойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
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Бойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер
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© РИА Новости / Ольга Ландер / Перейти в медиабанкОполченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
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Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер
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© РИА Новости / Федор Левшин / Перейти в медиабанкЮжный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
Южный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
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Южный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
© РИА Новости / Федор Левшин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкЮго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
Юго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
9 из 9
Юго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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1 из 9
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
2 из 9
Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в медиабанк
3 из 9
Юго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
4 из 9
Саперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг
Перейти в медиабанк
5 из 9
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в медиабанк
6 из 9
Бойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
7 из 9
Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 9
Южный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
© РИА Новости / Федор Левшин
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9 из 9
Юго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Георгий Зельма
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