В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости. Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов в Луганске. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Государственной думы Олег Ким и Леонид Огуль, депутаты Народного Совета и его председатель Денис Мирошниченко, представители городской администрации, общественных организаций и политических партий Луганска, местные жители. "80 лет назад бойцы Красной Армии спасли родной город от гнета нацистов, принесли мир и свободу на землю Луганщины. Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками. …Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное – высечены в наших с вами сердцах", - сказал Пасечник, открывая митинг. Он подчеркнул, что жители Луганска будут всегда помнить о подвиге своих предков и защищать их доброе имя. "В войне с вновь поднявшими голову нацистами на нашей стороне - историческая правда, за нами деды и прадеды, с нами их железный характер и несгибаемая воля к победе", - сказал Пасечник. К жителям Луганска от лица депутатского корпуса ЛНР, а также регионального отделения партии "Единая Россия" обратился Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что освобождение Луганска сегодня объединяет поколения. "Сегодня в ходе СВО очень молодые ребята, даже будучи студентами, отправились добровольцами, чтобы защищать правду… Уверен, что именно сегодня эта дата будет отправной точкой, как и в те 40-ые годы, которая будет напоминать о том, что любая война для нас заканчивается победой. Уверен, все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал он. Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания, к подножию памятника ротой почетного караула был возложен ритуальный венок "Гирлянда Славы", затем состоялась церемония возложения цветов.
Участники митинга-реквиема, посвященного 80-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости.
Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов в Луганске.
В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНРЛеонид Пасечник, депутаты Государственной думы Олег Ким и Леонид Огуль, депутаты Народного Совета и его председатель Денис Мирошниченко, представители городской администрации, общественных организаций и политических партий Луганска, местные жители.
"80 лет назад бойцы Красной Армии спасли родной город от гнета нацистов, принесли мир и свободу на землю Луганщины. Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками. …Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное – высечены в наших с вами сердцах", - сказал Пасечник, открывая митинг.
Он подчеркнул, что жители Луганска будут всегда помнить о подвиге своих предков и защищать их доброе имя.
"В войне с вновь поднявшими голову нацистами на нашей стороне - историческая правда, за нами деды и прадеды, с нами их железный характер и несгибаемая воля к победе", - сказал Пасечник.
К жителям Луганска от лица депутатского корпуса ЛНР, а также регионального отделения партии "Единая Россия" обратился Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что освобождение Луганска сегодня объединяет поколения.
"Сегодня в ходе СВО очень молодые ребята, даже будучи студентами, отправились добровольцами, чтобы защищать правду… Уверен, что именно сегодня эта дата будет отправной точкой, как и в те 40-ые годы, которая будет напоминать о том, что любая война для нас заканчивается победой. Уверен, все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал он.
Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания, к подножию памятника ротой почетного караула был возложен ритуальный венок "Гирлянда Славы", затем состоялась церемония возложения цветов.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
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