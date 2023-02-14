https://ria.ru/20230214/lugansk-1851940307.html

В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией

В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией - РИА Новости, 14.02.2023

В ЛНР отметили 80-ю годовщину освобождения Луганска Красной Армией

Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:18

2023-02-14T14:18

2023-02-14T14:18

общество

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

денис мирошниченко

леонид огуль

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Митинг в честь 80-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в столице Луганской народной республики, передает корреспондент РИА Новости. Четырнадцатого февраля 1943 года части Красной Армии освободили Луганск (Ворошиловград). Митинг-реквием прошел у братской могилы советских воинов в Луганске. В мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Государственной думы Олег Ким и Леонид Огуль, депутаты Народного Совета и его председатель Денис Мирошниченко, представители городской администрации, общественных организаций и политических партий Луганска, местные жители. "80 лет назад бойцы Красной Армии спасли родной город от гнета нацистов, принесли мир и свободу на землю Луганщины. Сегодня мы преклоняем голову перед славными предками. …Их подвиги увековечены в мемориалах и памятниках, но самое важное – высечены в наших с вами сердцах", - сказал Пасечник, открывая митинг. Он подчеркнул, что жители Луганска будут всегда помнить о подвиге своих предков и защищать их доброе имя. "В войне с вновь поднявшими голову нацистами на нашей стороне - историческая правда, за нами деды и прадеды, с нами их железный характер и несгибаемая воля к победе", - сказал Пасечник. К жителям Луганска от лица депутатского корпуса ЛНР, а также регионального отделения партии "Единая Россия" обратился Денис Мирошниченко. Он подчеркнул, что освобождение Луганска сегодня объединяет поколения. "Сегодня в ходе СВО очень молодые ребята, даже будучи студентами, отправились добровольцами, чтобы защищать правду… Уверен, что именно сегодня эта дата будет отправной точкой, как и в те 40-ые годы, которая будет напоминать о том, что любая война для нас заканчивается победой. Уверен, все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал он. Участники мероприятия почтили память павших воинов минутой молчания, к подножию памятника ротой почетного караула был возложен ритуальный венок "Гирлянда Славы", затем состоялась церемония возложения цветов.

https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1851231618.html

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Ольга Фомченкова

общество, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, денис мирошниченко, леонид огуль