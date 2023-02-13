https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1845243157.html

Они гибли за единую страну. Как освобождали Луганск

Они гибли за единую страну. Как освобождали Луганск - РИА Новости, 13.02.2023

Они гибли за единую страну. Как освобождали Луганск

Освобождение Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) начиналось с северо-восточных районов Луганской области. 14 февраля 1943 бойцы Красной... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:00

2023-02-13T07:00

2023-02-13T16:31

освобождение 1943

социальный навигатор

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луганская область

общество

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Освобождение Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) начиналось с северо-восточных районов Луганской области. 14 февраля 1943 бойцы Красной армии вошли в Ворошиловград (так назывался тогда Луганск). Он находился в немецкой оккупации 7 месяцев. В боях за город и его окрестности погибло около 10 тысяч человек. Отступая, захватчики оставляли после себя руины и пепелища. Кадры фотохроники сохранили героические моменты изгнания врага.К 80-летию освобождения советских территорий в ходе Великой Отечественной войны РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустило мультимедийный проект "Освобождение". Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов в Волгограде, Луганске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе, и тематические подкасты на сайте РИА Новости. Там же доступны фотографии выставок в формате фотолент.

луганск

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освобождение 1943, фото, социальный навигатор, луганск, луганская область, общество