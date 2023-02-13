07:00 13.02.2023 (обновлено: 16:31 13.02.2023)
Они гибли за единую страну. Как освобождали Луганск
Освобождение Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) начиналось с северо-восточных районов Луганской области. 14 февраля 1943 бойцы Красной армии вошли в Ворошиловград (так назывался тогда Луганск). Он находился в немецкой оккупации 7 месяцев. В боях за город и его окрестности погибло около 10 тысяч человек. Отступая, захватчики оставляли после себя руины и пепелища. Кадры фотохроники сохранили героические моменты изгнания врага.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. "Комбат". Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год.
© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в медиабанкСоветские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
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Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкЮго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
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Юго-Западный фронт, Луганская область. Советские саперы во время разминирования снарядов.
© РИА Новости / Марк Марков-Гринберг / Перейти в медиабанкСаперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
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Саперы прокладывают фронтовую дорогу. Луганская область. Февраль 1943 года.
© РИА Новости / Олег Кнорринг / Перейти в медиабанкОсвобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
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Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Январь 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
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Бойцы артиллерийского подразделения Юго-Западного фронта проводят партийное собрание в короткие минуты затишья между боями. Ноябрь 1943 года.
© РИА Новости / Ольга Ландер / Перейти в медиабанкОполченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
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Ополченцы казачьей кавалерийской дивизии в составе 3-го Украинского фронта Парамон Самсонович Куркин и его сын Михаил. Март 1943 года.
© РИА Новости / Федор Левшин / Перейти в медиабанкЮжный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
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Южный фронт. Возвращение разведчиков с боевого задания. Ноябрь 1942 года.
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в медиабанкЮго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
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Юго-западный фронт. Жители освобожденного села встречают бойцов Красной Армии, наступающей на харьковском направлении. Январь 1943 года.
К 80-летию освобождения советских территорий в ходе Великой Отечественной войны РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустило мультимедийный проект "Освобождение". Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов в Волгограде, Луганске, Ростове-на-Дону, Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе, и тематические подкасты на сайте РИА Новости. Там же доступны фотографии выставок в формате фотолент.