https://ria.ru/20230214/gosduma-1851979835.html
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 14.02.2023
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам
Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:30
2023-02-14T16:30
2023-02-14T16:30
общество
московская область (подмосковье)
бронницы
кашира
андрей турчак
евгений москвичев
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия"). По замыслу авторов законопроекта, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал РИА Новости о сути поправок ко второму чтению. "Особо отмечу одну из них, согласно которой закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. То есть, в новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам. Что и говорить, насколько это упростит не только дорогу в школу, но и поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу", - рассказал парламентарий. Также он отметил важность того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги. "Приведу пример из Московской области, где я родился, вырос, живу и ряд округов которой представляю в Думе. Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана ее взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачёв. Также парламентарий отметил, что ожидает третьего чтения проекта.
https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html
https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), бронницы, кашира, андрей турчак, евгений москвичев, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, дети
Общество, Московская область (Подмосковье), Бронницы, Кашира, Андрей Турчак, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Дети
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам
Госдума приняла во II чтении проект о проезде школьных автобусов по платным участкам дорог
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак
и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев
(оба - "Единая Россия
").
По замыслу авторов законопроекта, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал РИА Новости о сути поправок ко второму чтению.
"Особо отмечу одну из них, согласно которой закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. То есть, в новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам. Что и говорить, насколько это упростит не только дорогу в школу, но и поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу", - рассказал парламентарий.
Также он отметил важность того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги.
"Приведу пример из Московской области
, где я родился, вырос, живу и ряд округов которой представляю в Думе. Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц
в Каширу
. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана ее взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачёв.
Также парламентарий отметил, что ожидает третьего чтения проекта.