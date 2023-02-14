https://ria.ru/20230214/gosduma-1851979835.html

Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам

Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 14.02.2023

Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам

Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:30

2023-02-14T16:30

2023-02-14T16:30

общество

московская область (подмосковье)

бронницы

кашира

андрей турчак

евгений москвичев

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия"). По замыслу авторов законопроекта, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал РИА Новости о сути поправок ко второму чтению. "Особо отмечу одну из них, согласно которой закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. То есть, в новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам. Что и говорить, насколько это упростит не только дорогу в школу, но и поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу", - рассказал парламентарий. Также он отметил важность того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги. "Приведу пример из Московской области, где я родился, вырос, живу и ряд округов которой представляю в Думе. Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана ее взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачёв. Также парламентарий отметил, что ожидает третьего чтения проекта.

https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html

https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html

московская область (подмосковье)

бронницы

кашира

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, московская область (подмосковье), бронницы, кашира, андрей турчак, евгений москвичев, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, дети