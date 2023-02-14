Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/gosduma-1851979835.html
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам - РИА Новости, 14.02.2023
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам
Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:30
2023-02-14T16:30
общество
московская область (подмосковье)
бронницы
кашира
андрей турчак
евгений москвичев
госдума рф
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_0:199:3680:2269_1920x0_80_0_0_6a519a4aeac68d237bc82fd7b541b2c5.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия"). По замыслу авторов законопроекта, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал РИА Новости о сути поправок ко второму чтению. "Особо отмечу одну из них, согласно которой закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. То есть, в новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам. Что и говорить, насколько это упростит не только дорогу в школу, но и поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу", - рассказал парламентарий. Также он отметил важность того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги. "Приведу пример из Московской области, где я родился, вырос, живу и ряд округов которой представляю в Думе. Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана ее взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачёв. Также парламентарий отметил, что ожидает третьего чтения проекта.
https://ria.ru/20230213/sirius-1851736804.html
https://ria.ru/20230214/posobie-1850646055.html
московская область (подмосковье)
бронницы
кашира
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_196:0:3485:2467_1920x0_80_0_0_fb07747ccb6e40fa91638950d2887c12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), бронницы, кашира, андрей турчак, евгений москвичев, госдума рф, совет федерации рф, единая россия, дети
Общество, Московская область (Подмосковье), Бронницы, Кашира, Андрей Турчак, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Дети
16:30 14.02.2023
 
Госдума приняла проект о проезде детских автобусов по платным дорогам

Госдума приняла во II чтении проект о проезде школьных автобусов по платным участкам дорог

© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Fotolia / art_zzz
Школьный автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении школьных и детских автобусов от оплаты проезда по платным участкам дорог.
Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов, в том числе первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев (оба - "Единая Россия").
Образовательный центр Сириус - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 16:29
"Сириус" принял на обучение первых детей из ДНР
По замыслу авторов законопроекта, детские и школьные автобусы должны быть освобождены от оплаты проезда по платным дорогам, как это уже сделано для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта.
Член Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев рассказал РИА Новости о сути поправок ко второму чтению.
"Особо отмечу одну из них, согласно которой закон вступит в силу уже 1 сентября 2023 года. То есть, в новом учебном году школьные автобусы смогут бесплатно ездить по платным трассам. Что и говорить, насколько это упростит не только дорогу в школу, но и поездки на соревнования, экскурсии, предметные олимпиады, походы в музеи и театры, на природу", - рассказал парламентарий.
Также он отметил важность того, что новая норма снимает проблему выбора у родителей и администраций учебных заведений, нужно ли ехать долго и неудобно, но бесплатно, или с комфортом, но за деньги.
"Приведу пример из Московской области, где я родился, вырос, живу и ряд округов которой представляю в Думе. Цена проезда по платной магистрали в одну сторону может варьироваться и составлять порядка 500 рублей — допустим, едем из Бронниц в Каширу. Проезд туда и обратно — уже тысяча. Из чьего кармана ее взять? Может быть, школы? Или родителей? Или водителя? Всё, больше такие вопросы решать не нужно", - отметил Толмачёв.
Также парламентарий отметил, что ожидает третьего чтения проекта.
Пособие до 3 лет - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 12:25
Пособие на детей от 1,5 до 3 лет: кому положено, как оформить в 2023 году
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)БронницыКашираАндрей ТурчакЕвгений МосквичевГосдума РФСовет Федерации РФЕдиная РоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала