https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851764533.html

В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения

В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения - РИА Новости, 13.02.2023

В Турции спасли подростка спустя 182 часа после землетрясения

Тринадцатилетнего подростка спасли в турецкой провинции Хатай спустя 182 часа после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:40

2023-02-13T17:40

2023-02-13T17:40

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

в мире

хатай (провинция)

землетрясение

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АНКАРА, 13 фев – РИА Новости. Тринадцатилетнего подростка спасли в турецкой провинции Хатай спустя 182 часа после землетрясения на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT Haber. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. "На 182-м часу произошло еще одно чудо. В Хатае 13-летний Каан был спасен живым из-под завалов", - передал телеканал.

турция

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, хатай (провинция), землетрясение