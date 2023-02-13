Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской
Мария Захарова раскрыла историю создания песни "Мольба" для Любови Успенской
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati (Татьяна Плаксина).
"Этот долгожданный дуэт – боль и радость матери и дочери, их переживания, вера и любовь. Я познакомилась с ними пару лет назад. Наше совместное творчество началось не на радостной ноте, честно говоря. Тогда Люба спасала Таню, которая переживала, надеюсь, самый худший период в своей жизни", – призналась дипломат в своем Telegram-канале.
Также она сообщила, что надеялась на будущее совместное творчество матери и дочери.
"Тогда появилась наша первая с Любой песня "Я слишком тебя любила". Но надежда, пусть и робкая, что когда-нибудь они смогут спеть с Таней дуэтом, во мне зародилась", – заключила Захарова.
Композиция Успенской и Pacha Tati "Мольба" вышла восьмого февраля.
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