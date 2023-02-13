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Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской - РИА Новости, 13.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230213/uspenskaya-1851685369.html
Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской
Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской - РИА Новости, 13.02.2023
Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской
Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:50
2023-02-13T13:50
шоубиз
мария захарова
любовь успенская
татьяна плаксина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Также она сообщила, что надеялась на будущее совместное творчество матери и дочери. Композиция Успенской и Pacha Tati "Мольба" вышла восьмого февраля. Ранее Родион Газманов написал песню "Затишье" для солдат СВО. По признанию артиста, он посвятил композицию памяти героя России Романа Кутузова.
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мария захарова, любовь успенская, татьяна плаксина
Шоубиз, Мария Захарова, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина
13:50 13.02.2023
 
Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской

Мария Захарова раскрыла историю создания песни "Мольба" для Любови Успенской

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati (Татьяна Плаксина).
"Этот долгожданный дуэт – боль и радость матери и дочери, их переживания, вера и любовь. Я познакомилась с ними пару лет назад. Наше совместное творчество началось не на радостной ноте, честно говоря. Тогда Люба спасала Таню, которая переживала, надеюсь, самый худший период в своей жизни", – призналась дипломат в своем Telegram-канале.
Также она сообщила, что надеялась на будущее совместное творчество матери и дочери.
"Тогда появилась наша первая с Любой песня "Я слишком тебя любила". Но надежда, пусть и робкая, что когда-нибудь они смогут спеть с Таней дуэтом, во мне зародилась", – заключила Захарова.
Композиция Успенской и Pacha Tati "Мольба" вышла восьмого февраля.
Ранее Родион Газманов написал песню "Затишье" для солдат СВО. По признанию артиста, он посвятил композицию памяти героя России Романа Кутузова.
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