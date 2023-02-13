https://ria.ru/20230213/uspenskaya-1851685369.html

Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской

Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской - РИА Новости, 13.02.2023

Мария Захарова раскрыла историю создания песни для Любови Успенской

Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:50

2023-02-13T13:50

2023-02-13T13:50

шоубиз

мария захарова

любовь успенская

татьяна плаксина

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова поделилась историей создания текста песни "Мольба" для Любови Успенской и ее дочери Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Также она сообщила, что надеялась на будущее совместное творчество матери и дочери. Композиция Успенской и Pacha Tati "Мольба" вышла восьмого февраля. Ранее Родион Газманов написал песню "Затишье" для солдат СВО. По признанию артиста, он посвятил композицию памяти героя России Романа Кутузова.

https://ria.ru/20230127/shaman-1847788499.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мария захарова, любовь успенская, татьяна плаксина