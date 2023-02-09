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Родион Газманов написал песню для солдат СВО - РИА Новости, 09.02.2023
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Шоубиз
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Родион Газманов написал песню для солдат СВО
Родион Газманов написал песню для солдат СВО - РИА Новости, 09.02.2023
Родион Газманов написал песню для солдат СВО
Родион Газманов выпустил песню "Затишье". Он признался, что написал ее для участников СВО после выступления перед мобилизованными солдатами. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:44
2023-02-09T14:44
шоубиз
родион газманов
музыка
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родион Газманов выпустил песню "Затишье". Он признался, что написал ее для участников СВО после выступления перед мобилизованными солдатами. По словам артиста, он посвятил композицию памяти своего друга, героя России Романа Кутузова. Ранее Юта (Анна Осипова) выпустила клип на песню об СВО "Zа жизнь". В видео появились кадры хроники Великой Отечественной войны и спецоперации.
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родион газманов, музыка
Шоубиз, Родион Газманов, Музыка
14:44 09.02.2023
 
Родион Газманов написал песню для солдат СВО

Родион Газманов написал песню "Затишье" для солдат СВО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Веном 2"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родион Газманов выпустил песню "Затишье". Он признался, что написал ее для участников СВО после выступления перед мобилизованными солдатами.

"В декабре я выступал в парке "Патриот" перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь. Я не спал двое суток. И, наконец, у меня получилась песня, которую я могу подарить нашим бойцам", – поделился музыкант в своей соцсети.

По словам артиста, он посвятил композицию памяти своего друга, героя России Романа Кутузова.
Ранее Юта (Анна Осипова) выпустила клип на песню об СВО "Zа жизнь". В видео появились кадры хроники Великой Отечественной войны и спецоперации.
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