Родион Газманов написал песню для солдат СВО
Родион Газманов написал песню "Затишье" для солдат СВО
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Родион Газманов выпустил песню "Затишье". Он признался, что написал ее для участников СВО после выступления перед мобилизованными солдатами.
"В декабре я выступал в парке "Патриот" перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь. Я не спал двое суток. И, наконец, у меня получилась песня, которую я могу подарить нашим бойцам", – поделился музыкант в своей соцсети.
По словам артиста, он посвятил композицию памяти своего друга, героя России Романа Кутузова.
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