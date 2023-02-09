Родион Газманов написал песню для солдат СВО

"В декабре я выступал в парке "Патриот" перед ребятами, которые должны были со дня на день уехать на фронт. И меня осенила мысль, что мне абсолютно нечего сказать этим людям своими песнями. Они все про любовь. Я не спал двое суток. И, наконец, у меня получилась песня, которую я могу подарить нашим бойцам", – поделился музыкант в своей соцсети.