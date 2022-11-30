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Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь" - РИА Новости, 30.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221130/yuta-1835330960.html
Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь"
Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь" - РИА Новости, 30.11.2022
Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь"
Певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на новую песню "Zа жизнь". Артистка выложила видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:30
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шоубиз
юта
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на новую песню "Zа жизнь". Артистка выложила видео на своем YouTube-канале. В клипе появились кадры хроники Великой отечественной войны и СВО.Пользователи Сети поблагодарили исполнительницу за песню и восхитились ее гражданской позицией.Юта – российская певица и композитор. В 2015 году она стала лауреатом премии "Золотой граммофон". Песни артистки "Жили-были" и "Хмель и солод" вошли в список 500 лучших песен "Нашего радио".
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юта, музыка
Шоубиз, Юта, Музыка
16:30 30.11.2022
 
Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь"

Певица Юта выпустила клип на песню об СВО "Zа жизнь"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПевица Юта
Певица Юта - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на новую песню "Zа жизнь". Артистка выложила видео на своем YouTube-канале.
В клипе появились кадры хроники Великой отечественной войны и СВО.
"Бойцы на передовой сказали, что песня "Zа жизнь" отныне их гимн. Мы обязательно победим. Мы сделаем все, что в наших силах. И даже больше. Ровно так же, как наши деды", – подписала видео артистка.
Пользователи Сети поблагодарили исполнительницу за песню и восхитились ее гражданской позицией.
"Дорогая Анна, большое спасибо за поддержку и преданность народу!", "Спасибо за то, что вы с нашими солдатами!", "Спасибо за ваши замечательные песни!", "Очень сильная моральная поддержка. Низкий поклон!" – написали поклонники певицы.
Юта – российская певица и композитор. В 2015 году она стала лауреатом премии "Золотой граммофон". Песни артистки "Жили-были" и "Хмель и солод" вошли в список 500 лучших песен "Нашего радио".
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