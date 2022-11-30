https://ria.ru/20221130/yuta-1835330960.html

Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь"

Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь" - РИА Новости, 30.11.2022

Юта выпустила песню об СВО "Zа жизнь"

Певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на новую песню "Zа жизнь". Артистка выложила видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:30

шоубиз

юта

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835323921_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_00a3932981fa15449f82d2e45d9f8213.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Певица Юта (Анна Осипова) выпустила клип на новую песню "Zа жизнь". Артистка выложила видео на своем YouTube-канале. В клипе появились кадры хроники Великой отечественной войны и СВО.Пользователи Сети поблагодарили исполнительницу за песню и восхитились ее гражданской позицией.Юта – российская певица и композитор. В 2015 году она стала лауреатом премии "Золотой граммофон". Песни артистки "Жили-были" и "Хмель и солод" вошли в список 500 лучших песен "Нашего радио".

https://ria.ru/20221124/donbass-1834041067.html

юта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юта, музыка