https://ria.ru/20230208/uspenskaya-1850610075.html
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 08.02.2023
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская выпустила совместную песню "Мольба" с дочерью Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Текст композиции написала директор департамента информации и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:44
2023-02-08T16:44
2023-02-08T16:44
шоубиз
любовь успенская
татьяна плаксина
мария захарова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Любовь Успенская выпустила совместную песню "Мольба" с дочерью Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Текст композиции написала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Подписчики восхитились совместной работой певицы и ее дочери.Ранее SHAMAN выпустил песню "Исповедь", которая, как заявил певец, стала его диалогом с богом.
https://ria.ru/20221130/yuta-1835330960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь успенская, татьяна плаксина, мария захарова
Шоубиз, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская с дочерью выпустила песню "Мольба" на стихи Марии Захаровой