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Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 08.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230208/uspenskaya-1850610075.html
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой - РИА Новости, 08.02.2023
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой
Любовь Успенская выпустила совместную песню "Мольба" с дочерью Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Текст композиции написала директор департамента информации и... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:44
2023-02-08T16:44
шоубиз
любовь успенская
татьяна плаксина
мария захарова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Любовь Успенская выпустила совместную песню "Мольба" с дочерью Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Текст композиции написала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Подписчики восхитились совместной работой певицы и ее дочери.Ранее SHAMAN выпустил песню "Исповедь", которая, как заявил певец, стала его диалогом с богом.
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любовь успенская, татьяна плаксина, мария захарова
Шоубиз, Любовь Успенская, Татьяна Плаксина, Мария Захарова
16:44 08.02.2023
 
Любовь Успенская выпустила песню на стихи Марии Захаровой

Любовь Успенская с дочерью выпустила песню "Мольба" на стихи Марии Захаровой

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Любовь Успенская выпустила совместную песню "Мольба" с дочерью Pacha Tati (Татьяна Плаксина). Текст композиции написала директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Премьера новой песни "Мольба"! Хочется выразить благодарность за песню всем ее авторам: Марии Захаровой, Брендону Стоуну и Марал Якишевой", – поделилась Успенская в своей соцсети.
Подписчики восхитились совместной работой певицы и ее дочери.
"Шикарное исполнение!", "Вы очень гармоничны в дуэте!", "Спасибо огромное за такую прекрасную песню!", "У Захаровой всегда тексты до мурашек", – отреагировали поклонники звезды.
Ранее SHAMAN выпустил песню "Исповедь", которая, как заявил певец, стала его диалогом с богом.
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ШоубизЛюбовь УспенскаяТатьяна ПлаксинаМария Захарова
 
 
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