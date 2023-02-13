https://ria.ru/20230213/tanki-1851613870.html

Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол

Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2023

Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол

Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:48

2023-02-13T09:48

2023-02-13T10:08

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. В интервью РИА Новости, говоря о поставках, она заявил, что "на этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу". "Challenger 2 довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину", - пояснил он. "Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле", - заявил Келин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230201/tank-1848758271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, сергей лавров, андрей келин, нато