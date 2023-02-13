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Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2023
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Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол
Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2023
Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол
Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:48
2023-02-13T10:08
в мире
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
сергей лавров
андрей келин
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. В интервью РИА Новости, говоря о поставках, она заявил, что "на этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу". "Challenger 2 довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину", - пояснил он. "Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле", - заявил Келин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html
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в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, сергей лавров, андрей келин, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Андрей Келин, НАТО
09:48 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
 
Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол

Посол России Келин: Британия может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю

CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 TankБританский танк Challenger 2 во время учений
Британский танк Challenger 2 во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 Tank
Британский танк Challenger 2 во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю.
В интервью РИА Новости, говоря о поставках, она заявил, что "на этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу".
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"Challenger 2 довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину", - пояснил он.
"Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле", - заявил Келин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Читайте полный текст интервью >>
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