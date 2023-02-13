09:48 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
Британия может поставить Киеву танки к марту-апрелю, заявил посол
Посол России Келин: Британия может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю
CC BY 2.0 / Ministry of Defence's Official Flickr Channel/Cpl Si Longworth RLC / Challenger 2 TankБританский танк Challenger 2 во время учений
Британский танк Challenger 2 во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю.
В интервью РИА Новости, говоря о поставках, она заявил, что "на этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу".
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"Challenger 2 довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину", - пояснил он.
"Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле", - заявил Келин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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