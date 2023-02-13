https://ria.ru/20230213/kelin-1851608792.html
Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят
Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят - РИА Новости, 13.02.2023
Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят
Москва не исключает высылки российских дипломатов из Британии к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:00
2023-02-13T10:22
украина
великобритания
россия
елизавета ii
андрей келин
карл iii
большой театр
мариинский театр
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Москва не исключает высылки российских дипломатов из Британии к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью по случаю Дня дипломатического работника дипломат рассказал о том, планирует ли Лондон конфисковать российские активы, остались ли в нынешней ситуации контакты с британскими властями, а также стоит ли ему ждать приглашения на коронацию Карла III.— Удалось ли российскому посольству в Лондоне восстановить после серии высылок паритет в численности сотрудников с британской дипмиссией в Москве? Сколько сейчас российских дипломатов работает в стране?— Точную численность устанавливать сейчас не имеет смысла, поскольку она плавает. Когда-то больше у нас, когда-то больше у них. У нас сейчас, примерно, паритет по количеству дипломатов, которые работают в российском посольстве и в британском посольстве в Москве. При этом у них значительно больше, где-то 120 человек. Это россияне, принятые на месте для обеспечения работы посольства на различных технических должностях.— Может ли Лондон в этом году продолжить практику высылки российских дипломатов?— У нас есть понимание с британцами, что наши посольства должны работать примерно в одинаковых условиях, и мы к этому стремимся. Хотя технически нам сложнее работать здесь, в Британии, ввиду введения очень большого количества ограничений в отношении посольства, дипломатов, нашей работы, финансирования и так далее, сложностей мы больше испытываем. Британцы где-то идут нам навстречу, хотя довольно слабо в этом плане. Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.— Вы уже упомянули, что сейчас сложно работать в стране. Учитывая не самое дружелюбное отношение к российским дипломатам в Соединенном Королевстве, удается ли вам общаться с представителями британских властей? На каком уровне? Удалось ли вам пообщаться с новым главой МИД Британии?— Нет, нового главу МИД Британии я не видел. Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица. Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит.— Британия заявила, что поставит на Украину танки Challenger 2. Могут ли эти поставки, в случае их осуществления, повлиять на текущую военную обстановку?— На этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу. Challenger 2 – довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину.Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле. Насколько я понимаю, это в тех местах, где сейчас ведутся боевые действия, это самая распутица. Поэтому, так реально, то, что просматривается, они только после этой распутицы смогут поступить в распоряжение. И потом танковая рота, которая составляет 14 танков, сама по себе, конечно, не решает. Она может взаимодействовать только с другими танками, которые обещано поставить на Украину. А вот что из этого получится, давайте посмотрим ближе к лету.— Ранее сообщалось о поступившем запросе на горячую линию "Спроси Вагнер" с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев. Контактировала ли британская сторона с вами по этой теме? Есть ли у российской стороны данные, сколько британцев сейчас может находиться в зоне боевых действий?— Во-первых, в отношении двух британцев, о которых идет речь, действительно, были обращения со стороны Британии – по линии МИД, и по линии министерства обороны. Но к тому времени, когда они поступили, стало понятно, что в живых их уже нет, на этот счет были подтвержденные данные. Были определенные усилия по их поиску. На данный момент, насколько я понимаю, есть информация о том, что тела этих погибших британцев были переданы британской стороне. Но эта информация непроверенная, неокончательная. В ходе обменов, которые там происходят, возможно так и было. Во-вторых, в том, что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", – это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны. Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских вооруженных сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения.— Что вам известно о вербовке украинцев на территории Великобритании?— Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю. Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.— Обсуждается ли сейчас вопрос возможных обменов с британскими властями этих граждан?— Это очень деликатный вопрос и та линия, по которой ведутся обмены, мы в этом не участвуем.— Получили ли вы приглашение на предстоящую в мае коронацию нового короля Великобритании Карла III?— Коронация, действительно, запланирована на начало мая. Она будет в значительно более усеченном варианте, чем, когда это было в отношении коронации Елизаветы II. Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II. Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат.— Уже бывшая теперь премьер-министр Британии Лиз Трасс заявляла, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. На ваш взгляд, действующий премьер-министр Сунак настроен так же жестко или он может отказаться от этой идеи?— Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас. Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет.— То есть, можно сказать о том, что новый премьер-министр не изменит линии предшественника?— Думаю, нет, это линия правительства, и она постепенно воплощается в жизнь.— Хотели бы затронуть гуманитарные вопросы. Как сейчас обстоит ситуация со студенческими обменами между РФ и Британией? Будут ли британцы восстанавливать участие России в стипендиальной программе Chevening, которая пользовалась большой популярностью у россиян?— Вы знаете, у нас к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов и довольно крупных. Предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, и там было порядка 150 мероприятий, в том числе, и студенческие обмены. Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе.— Даже в самые сложные времена двусторонних отношений культура оставалась той сферой, где связи сохранялись. Планируются ли какие-то российские культурные мероприятия в Британии в этом году?— Они все были отменены на этот год. Связи в области экономики и культуры после начала военной операции британцы резко оборвали. Поэтому и гастроли Большого театра, которые ежегодно проводили здесь, и Мариинский театр, и все остальное, ничего в этом году не состоится. Есть отдельные артисты, которые продолжают приезжать из России, с ними были заключены контракты ранее, можно действительно найти их сейчас в разных городах Великобритании. И ледовое шоу было здесь, и в Ковент-Гарден выступали наши артисты, но это единичные случаи. Крупных культурных мероприятий в этом году не получится сделать.
https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850503771.html
https://ria.ru/20230213/britaniya-1851596032.html
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Посол РФ в Лондоне Келин о возможной высылке дипломатов к годовщине начала спецоперации
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости не исключил новой высылки российских дипломатов к годовщине начала спецоперации
2023-02-13T10:00
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, россия, елизавета ii, андрей келин, карл iii, большой театр, мариинский театр, интервью
Украина, Великобритания, Россия, Елизавета II, Андрей Келин, Карл III, Большой театр, Мариинский театр, Интервью
Москва не исключает высылки российских дипломатов из Британии к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью по случаю Дня дипломатического работника дипломат рассказал о том, планирует ли Лондон конфисковать российские активы, остались ли в нынешней ситуации контакты с британскими властями, а также стоит ли ему ждать приглашения на коронацию Карла III.
— Удалось ли российскому посольству в Лондоне восстановить после серии высылок паритет в численности сотрудников с британской дипмиссией в Москве? Сколько сейчас российских дипломатов работает в стране?
— Точную численность устанавливать сейчас не имеет смысла, поскольку она плавает. Когда-то больше у нас, когда-то больше у них. У нас сейчас, примерно, паритет по количеству дипломатов, которые работают в российском посольстве и в британском посольстве в Москве. При этом у них значительно больше, где-то 120 человек. Это россияне, принятые на месте для обеспечения работы посольства на различных технических должностях.
— Может ли Лондон в этом году продолжить практику высылки российских дипломатов?
— У нас есть понимание с британцами, что наши посольства должны работать примерно в одинаковых условиях, и мы к этому стремимся. Хотя технически нам сложнее работать здесь, в Британии, ввиду введения очень большого количества ограничений в отношении посольства, дипломатов, нашей работы, финансирования и так далее, сложностей мы больше испытываем. Британцы где-то идут нам навстречу, хотя довольно слабо в этом плане. Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.
— Вы уже упомянули, что сейчас сложно работать в стране. Учитывая не самое дружелюбное отношение к российским дипломатам в Соединенном Королевстве, удается ли вам общаться с представителями британских властей? На каком уровне? Удалось ли вам пообщаться с новым главой МИД Британии?
— Нет, нового главу МИД Британии я не видел. Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица. Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит.
— Британия заявила, что поставит на Украину танки Challenger 2. Могут ли эти поставки, в случае их осуществления, повлиять на текущую военную обстановку?
— На этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу. Challenger 2 – довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину.
Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле. Насколько я понимаю, это в тех местах, где сейчас ведутся боевые действия, это самая распутица. Поэтому, так реально, то, что просматривается, они только после этой распутицы смогут поступить в распоряжение. И потом танковая рота, которая составляет 14 танков, сама по себе, конечно, не решает. Она может взаимодействовать только с другими танками, которые обещано поставить на Украину. А вот что из этого получится, давайте посмотрим ближе к лету.
— Ранее сообщалось о поступившем запросе на горячую линию "Спроси Вагнер" с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев. Контактировала ли британская сторона с вами по этой теме? Есть ли у российской стороны данные, сколько британцев сейчас может находиться в зоне боевых действий?
— Во-первых, в отношении двух британцев, о которых идет речь, действительно, были обращения со стороны Британии – по линии МИД, и по линии министерства обороны. Но к тому времени, когда они поступили, стало понятно, что в живых их уже нет, на этот счет были подтвержденные данные. Были определенные усилия по их поиску. На данный момент, насколько я понимаю, есть информация о том, что тела этих погибших британцев были переданы британской стороне. Но эта информация непроверенная, неокончательная. В ходе обменов, которые там происходят, возможно так и было. Во-вторых, в том, что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", – это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны. Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских вооруженных сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения.
— Что вам известно о вербовке украинцев на территории Великобритании?
— Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю. Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.
— Обсуждается ли сейчас вопрос возможных обменов с британскими властями этих граждан?
— Это очень деликатный вопрос и та линия, по которой ведутся обмены, мы в этом не участвуем.
— Получили ли вы приглашение на предстоящую в мае коронацию нового короля Великобритании Карла III?
— Коронация, действительно, запланирована на начало мая. Она будет в значительно более усеченном варианте, чем, когда это было в отношении коронации Елизаветы II
. Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II. Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат.
— Уже бывшая теперь премьер-министр Британии Лиз Трасс заявляла, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. На ваш взгляд, действующий премьер-министр Сунак настроен так же жестко или он может отказаться от этой идеи?
— Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне
. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас. Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет.
— То есть, можно сказать о том, что новый премьер-министр не изменит линии предшественника?
— Думаю, нет, это линия правительства, и она постепенно воплощается в жизнь.
— Хотели бы затронуть гуманитарные вопросы. Как сейчас обстоит ситуация со студенческими обменами между РФ и Британией? Будут ли британцы восстанавливать участие России в стипендиальной программе Chevening, которая пользовалась большой популярностью у россиян?
— Вы знаете, у нас к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов и довольно крупных. Предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, и там было порядка 150 мероприятий, в том числе, и студенческие обмены. Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе.
— Даже в самые сложные времена двусторонних отношений культура оставалась той сферой, где связи сохранялись. Планируются ли какие-то российские культурные мероприятия в Британии в этом году?
— Они все были отменены на этот год. Связи в области экономики и культуры после начала военной операции британцы резко оборвали. Поэтому и гастроли Большого театра
, которые ежегодно проводили здесь, и Мариинский театр
, и все остальное, ничего в этом году не состоится. Есть отдельные артисты, которые продолжают приезжать из России, с ними были заключены контракты ранее, можно действительно найти их сейчас в разных городах Великобритании. И ледовое шоу было здесь, и в Ковент-Гарден выступали наши артисты, но это единичные случаи. Крупных культурных мероприятий в этом году не получится сделать.