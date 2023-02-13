https://ria.ru/20230213/kelin-1851608792.html

Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят

Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят - РИА Новости, 13.02.2023

Андрей Келин: на коронацию Карла III нас демонстративно не пригласят

Москва не исключает высылки российских дипломатов из Британии к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T10:00

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Москва не исключает высылки российских дипломатов из Британии к годовщине начала специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью по случаю Дня дипломатического работника дипломат рассказал о том, планирует ли Лондон конфисковать российские активы, остались ли в нынешней ситуации контакты с британскими властями, а также стоит ли ему ждать приглашения на коронацию Карла III.— Удалось ли российскому посольству в Лондоне восстановить после серии высылок паритет в численности сотрудников с британской дипмиссией в Москве? Сколько сейчас российских дипломатов работает в стране?— Точную численность устанавливать сейчас не имеет смысла, поскольку она плавает. Когда-то больше у нас, когда-то больше у них. У нас сейчас, примерно, паритет по количеству дипломатов, которые работают в российском посольстве и в британском посольстве в Москве. При этом у них значительно больше, где-то 120 человек. Это россияне, принятые на месте для обеспечения работы посольства на различных технических должностях.— Может ли Лондон в этом году продолжить практику высылки российских дипломатов?— У нас есть понимание с британцами, что наши посольства должны работать примерно в одинаковых условиях, и мы к этому стремимся. Хотя технически нам сложнее работать здесь, в Британии, ввиду введения очень большого количества ограничений в отношении посольства, дипломатов, нашей работы, финансирования и так далее, сложностей мы больше испытываем. Британцы где-то идут нам навстречу, хотя довольно слабо в этом плане. Что касается высылки, я не исключаю сейчас никаких сюрпризов, которые могут готовиться к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Мы знаем, что подготовка идет, а какие тут будут неприятности, на это еще посмотрим.— Вы уже упомянули, что сейчас сложно работать в стране. Учитывая не самое дружелюбное отношение к российским дипломатам в Соединенном Королевстве, удается ли вам общаться с представителями британских властей? На каком уровне? Удалось ли вам пообщаться с новым главой МИД Британии?— Нет, нового главу МИД Британии я не видел. Он держится отстраненно. Также отстраненно держатся и другие официальные лица. Контакты есть, но они происходят только в случае необходимости, для выполнения поручений, которые идут из столиц, в частности, передача каких-то материалов. Консультаций, как это было в прошлом, как и положено в нормальной работе МИД, не происходит.— Британия заявила, что поставит на Украину танки Challenger 2. Могут ли эти поставки, в случае их осуществления, повлиять на текущую военную обстановку?— На этот счет высказывалось довольно много экспертов весьма разнообразно, я за этим слежу. Challenger 2 – довольно сложная, тяжелая машина. Сейчас идет обучение украинских экипажей. Оно происходит в Великобритании, насколько они смогут освоить эту машину.Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле. Насколько я понимаю, это в тех местах, где сейчас ведутся боевые действия, это самая распутица. Поэтому, так реально, то, что просматривается, они только после этой распутицы смогут поступить в распоряжение. И потом танковая рота, которая составляет 14 танков, сама по себе, конечно, не решает. Она может взаимодействовать только с другими танками, которые обещано поставить на Украину. А вот что из этого получится, давайте посмотрим ближе к лету.— Ранее сообщалось о поступившем запросе на горячую линию "Спроси Вагнер" с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев. Контактировала ли британская сторона с вами по этой теме? Есть ли у российской стороны данные, сколько британцев сейчас может находиться в зоне боевых действий?— Во-первых, в отношении двух британцев, о которых идет речь, действительно, были обращения со стороны Британии – по линии МИД, и по линии министерства обороны. Но к тому времени, когда они поступили, стало понятно, что в живых их уже нет, на этот счет были подтвержденные данные. Были определенные усилия по их поиску. На данный момент, насколько я понимаю, есть информация о том, что тела этих погибших британцев были переданы британской стороне. Но эта информация непроверенная, неокончательная. В ходе обменов, которые там происходят, возможно так и было. Во-вторых, в том, что касается британских военных, то министерство обороны Британии отрицает их наличие на Украине. Те военные, которые проводили там операцию "Орбитал", – это обучение украинских военнослужащих, оно происходило с 2020 года, они все были выведены примерно год назад обратно в Британию. Обучение украинцев сейчас происходит на территории страны. Но это совершенно не исключает того, что отдельные наемники, так как они есть, сражаются в рядах в качестве наемников именно украинских вооруженных сил. Количество их мы не знаем, мелькают разные цифры в прессе, но все это в общем-то не имеет какого-либо подтверждения.— Что вам известно о вербовке украинцев на территории Великобритании?— Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю. Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину.— Обсуждается ли сейчас вопрос возможных обменов с британскими властями этих граждан?— Это очень деликатный вопрос и та линия, по которой ведутся обмены, мы в этом не участвуем.— Получили ли вы приглашение на предстоящую в мае коронацию нового короля Великобритании Карла III?— Коронация, действительно, запланирована на начало мая. Она будет в значительно более усеченном варианте, чем, когда это было в отношении коронации Елизаветы II. Приглашается не так много людей, но, я думаю, что нас демонстративно не пригласят, так же как это было во время церемонии, связанной с похоронами Елизаветы II. Здесь британские власти демонстративно не приглашали нас и белорусов. Я думаю, они эту практику продолжат.— Уже бывшая теперь премьер-министр Британии Лиз Трасс заявляла, что власти страны рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. На ваш взгляд, действующий премьер-министр Сунак настроен так же жестко или он может отказаться от этой идеи?— Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны, и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне. Первый случай конфискации личных активов произошел сейчас. Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет.— То есть, можно сказать о том, что новый премьер-министр не изменит линии предшественника?— Думаю, нет, это линия правительства, и она постепенно воплощается в жизнь.— Хотели бы затронуть гуманитарные вопросы. Как сейчас обстоит ситуация со студенческими обменами между РФ и Британией? Будут ли британцы восстанавливать участие России в стипендиальной программе Chevening, которая пользовалась большой популярностью у россиян?— Вы знаете, у нас к декабрю 2021 года была уже практически готовая программа научных и студенческих обменов и довольно крупных. Предусматривались взаимные визиты ректоров высших учебных заведений, и там было порядка 150 мероприятий, в том числе, и студенческие обмены. Но, к сожалению, эта программа не была утверждена, она повисла, а позже вообще пропала из виду. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что нас ожидает в ближайшие месяцы или годы, но, насколько я знаю, британцы всегда были заинтересованы в том, чтобы российские студенты проходили обучение в высших учебных заведениях Великобритании. Так что сейчас этот вопрос, можно считать, повис в воздухе.— Даже в самые сложные времена двусторонних отношений культура оставалась той сферой, где связи сохранялись. Планируются ли какие-то российские культурные мероприятия в Британии в этом году?— Они все были отменены на этот год. Связи в области экономики и культуры после начала военной операции британцы резко оборвали. Поэтому и гастроли Большого театра, которые ежегодно проводили здесь, и Мариинский театр, и все остальное, ничего в этом году не состоится. Есть отдельные артисты, которые продолжают приезжать из России, с ними были заключены контракты ранее, можно действительно найти их сейчас в разных городах Великобритании. И ледовое шоу было здесь, и в Ковент-Гарден выступали наши артисты, но это единичные случаи. Крупных культурных мероприятий в этом году не получится сделать.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850503771.html

https://ria.ru/20230213/britaniya-1851596032.html

https://ria.ru/20230213/britaniya-1851592792.html

https://ria.ru/20230212/samolety-1851220201.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Посол РФ в Лондоне Келин о возможной высылке дипломатов к годовщине начала спецоперации Посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости не исключил новой высылки российских дипломатов к годовщине начала спецоперации 2023-02-13T10:00 true PT0M19S

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Дарья Буймова

украина, великобритания, россия, елизавета ii, андрей келин, карл iii, большой театр, мариинский театр, интервью