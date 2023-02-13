https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851821198.html

Спецоперация, 13 февраля: вероятности новой волны частичной мобилизации нет

Спецоперация, 13 февраля: вероятности новой волны частичной мобилизации нет - РИА Новости, 13.02.2023

Спецоперация, 13 февраля: вероятности новой волны частичной мобилизации нет

Данных о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации на фоне призывов посольства США в РФ в адрес своих граждан покинуть Россию нет, заявил в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:08

2023-02-13T22:08

2023-02-13T22:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

андрей марочко

йенс столтенберг

нато

spacex

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Данных о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации на фоне призывов посольства США в РФ в адрес своих граждан покинуть Россию нет, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что весной прошлого года украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху. Ход спецоперацииВ Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям украинских боевиков в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новоселовское (ЛНР), за сутки на данном направлении уничтожено свыше 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении, уточнили в МО, в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка (ЛНР) "уничтожено более 80 боевиков Украины, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30. В оборонном ведомстве добавили, что в районе города Славянск (ДНР) поражен пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские артиллеристы, подчеркнули в Министерстве обороны, уничтожили за сутки на Херсонщине две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". В МО РФ заявили, что на Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика". В МО России уточнили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково ЛНР, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора (ДНР), сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. Потери противника, добавили в МО РФ, за сутки составили свыше 150 украинских боевиков, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30. На Южно-Донецком направлении, по сообщению ведомства, артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР). Уничтожено более 60 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30 Обстановка в новых регионахСоветник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала "Россия 24", заявил, что состоявшееся освобождение поселка Красная гора в ДНР открывает путь к взятию Артемовска. Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что киевские силовики прикрываются мирными жителями села Макеевка (ЛНР) как живым щитом - оборудуют позиции в жилых домах и не выпускают население из зоны боевых действий. Он добавил, что Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе. Марочко подчеркнул, что Киев перебросил американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на купянский участок фронта. Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале сообщил, что один мирный житель ранен в ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что один мирный житель погиб и восемь, включая ребенка, получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск. Международная обстановкаПосол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что Лондон может поставить Киеву танки Challenger 2 к марту-апрелю. Дипломат отметил, что посольство РФ в Британии не располагает данными о числе британских наемников на Украине. Китайское государственное издание Global Times сообщило в статье, что США на данный момент не готовы или не желают вести переговоры с Россией, и Украина – это цена которую Вашингтон готов заплатить для ослабления РФ, в Москве это прекрасно понимают. Американский предприниматель и владелец компании SpaceX Илон Маск заявил в Twitter, отвечая на пост бывшего астронавта Скотта Келли с призывом восстановить полную функциональность спутников Starlink, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Министерство обороны Украины в Twitter заявило, что Дания передала Киеву все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Представитель министерства обороны Надине Клюгер заявила, что обучение украинских танковых экипажей управлению Leopard 2 началось в понедельник. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции, что главы минобороны стран НАТО на встрече 14-15 февраля в Брюсселе обсудят увеличение поддержки Украины. Он подчеркнул важность "ускорить военные поставки". Столтенберг ожидает, что вопрос поставок военных самолетов Украине будет подниматься в ходе встречи глав минобороны стран альянса 14-15 февраля. Он также добавил, что "на данном этапе приоритетом остается поставка Украине уже обещанного военного оборудования", в том числе бронетехники. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам в Минске по итогам своих переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником, что для урегулирования на Украине нужны мирные переговоры, но военная риторика крепнет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, андрей марочко, йенс столтенберг, нато, spacex, частичная мобилизация в россии