https://ria.ru/20230213/spasateli-1851812774.html

Пес Торин и кинологи из Башкирии нашли пятерых пострадавших в Турции

Пес Торин и кинологи из Башкирии нашли пятерых пострадавших в Турции - РИА Новости, 13.02.2023

Пес Торин и кинологи из Башкирии нашли пятерых пострадавших в Турции

Собака из кинологической службы Башкирии по кличке Торин помогла спасателям найти пятерых пострадавших в Турции после землетрясения, сообщили в госкомитете... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T20:58

2023-02-13T20:58

2023-02-13T21:12

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УФА, 13 фев — РИА Новости. Собака из кинологической службы Башкирии по кличке Торин помогла спасателям найти пятерых пострадавших в Турции после землетрясения, сообщили в госкомитете республики по ЧС. Ранее сообщалось, что башкирские спасатели нашли под завалами в Турции семью из трех человек.В госкомитете по ЧС рассказали РИА Новости, что Торин породы бордер-колли. Там отметили, что это очень добрый и умный пес. Также в ведомстве подчеркнули, что командировка спасателей и Торина скоро завершится.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851764533.html

https://ria.ru/20230213/zemletryasenie-1851691857.html

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Собака, которая вместе с башкирскими спасателями нашла пятерых пострадавших Бордер-колли по кличке Торин вместе с башкирскими спасателями нашла пятерых пострадавших после землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Собака очень умная и добрая, рассказали в ведомстве РИА Новости. На видео госкомитета республики по ЧС - кинолог Надежда Отвесова и Торин. 2023-02-13T20:58 true PT0M21S

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сильное землетрясение в турции и сирии, турция, в мире, республика башкортостан, россия