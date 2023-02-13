https://ria.ru/20230213/rudenko-1851230313.html

Андрей Руденко: санкции Запада стали катализатором торговли России и Индии

Андрей Руденко: санкции Запада стали катализатором торговли России и Индии - РИА Новости, 13.02.2023

Андрей Руденко: санкции Запада стали катализатором торговли России и Индии

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал о том, когда Россия и Китай... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

интервью

шос

федеральная таможенная служба (фтс россии)

брикс

владимир путин

си цзиньпин

андрей руденко

россия

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал о том, когда Россия и Китай смогут полностью перевести оплату за энергоносители в юани, как в Москве оценивают ситуацию на Корейском полуострове, и почему лидерам России и Индии не нужно демонстративно показывать всему миру прочность связей между странами.– В конце прошлого года состоялась видеоконференция президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой российский президент пригласил китайского коллегу посетить Россию с государственным визитом. Ведется ли уже подготовка? Есть ли понимание, когда он может состояться? В этой связи, на какой стадии находится проработка визита нового министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Россию?– Двусторонний диалог на высшем уровне является основой укрепляющейся стратегической связки между нашими странами. Характер российско-китайских отношений обуславливает высокую интенсивность контактов глав государств. До пандемии Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались в среднем пять раз в год как в рамках обмена визитами, так и "на полях" многосторонних мероприятий. В прошлом году на фоне нестабильной эпидемической ситуации в связи с COVID-19 очных встреч было две – в феврале в олимпийском Пекине и в сентябре в рамках саммита ШОС в Самарканде. Тридцатого декабря Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференцсвязи, в ходе которых подвели итоги совместной работы за год, обсудили планы укрепления двустороннего партнерства, включая график предстоящих контактов. Как только сторонами будут приняты соответствующие решения – мы о них объявим официально.Наши министры иностранных дел также активно развивают взаимодействие в стремительно меняющейся международной обстановке. Девятого января Сергей Лавров провел первый телефонный разговор с Цинь Ганом, в ходе которого поздравил его с назначением и пригласил посетить нашу страну в удобное для сторон время. Китайский министр с благодарностью принял приглашение. В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях. Так, весьма содержательными были консультации с заместителем министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюем, посетившим недавно Москву.– По прогнозам Москвы, удастся ли в нынешнем году России и Китаю полностью перевести расчеты по закупке нефти и угля в юани? И как в Москве оценивают планы Пекина по созданию нефтеюаня?– Доля национальных валют в двусторонних расчетах с КНР в течение последних лет последовательно нарастала. В прошлом году этот процесс значительно ускорился. В первом полугодии 2022 года почти половина нашей торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии данный способ расчетов продолжил набирать популярность, в том числе среди энергетических компаний. Учитывая ту значимую роль, которую поставки энергоресурсов играют в российско-китайских практических связях, не сомневаюсь, что использование национальных валют будет и дальше расти, что повысит независимость двусторонних расчетов, а значит – укрепит национальную экономическую безопасность.Мы исходим из того, что и у поставщиков, и у потребителей энергоресурсов должны быть разнообразные возможности для ведения торговли, из которых они могли бы выбирать наиболее подходящие и удобные, а не упираться в монополию, к примеру, доллара. Рубли, юани или валюты иных государств, не стремящихся создавать искусственных препятствий другим странам, могут и уже успешно используются для расчетов за поставки энергоносителей.Последние годы в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем мы идем от рекорда к рекорду. Два года подряд двусторонний товарооборот ежегодно увеличивается на треть. По предварительным данным ФТС России, в 2022 году он составил 183,9 миллиарда в пересчете на доллары США. Китай прочно удерживает первое место в списке основных торговых партнеров России. В наступившем году мы нацелены досрочно взять планку в 200 миллиардов долларов США, которую изначально планировали достичь к 2024 году, и ускоренными темпами двигаться дальше.– Считает ли Москва, что отношения с Пекином вышли на качественно новый уровень, который стоит закрепить соответствующей договоренностью взамен Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанного в 2001 году и продленного до 2026 года? Ведется ли уже работа над новым документом?– По общей оценке глав России и Китая, отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами достигли беспрецедентно высокого уровня. Их можно назвать образцом сотрудничества между крупными державами в ХХIвеке. В основе наших связей – разветвленная институциональная и правовая база сотрудничества.В июле 2001 года Россия и Китай подписали основополагающий Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот объемный документ, задающий долгосрочные ориентиры двустороннего партнерства, был заключен сроком на 20 лет. За прошедший период Договор сыграл определяющую роль в становлении и развитии политического взаимодействия, торгово-экономической кооперации и гуманитарных связей между Россией и Китаем.Опыт поступательного углубления российско-китайского сотрудничества свидетельствует о том, что Договор успешно выдержал проверку временем. Ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы отношений России и Китая с третьими странами, внесли весомый вклад в оформление концептуальных основ таких авторитетных объединений, как ШОС и БРИКС.Убеждены, что актуальность Договора сохраняется, он позволяет оперативно и гибко реагировать на возникающие вызовы и угрозы, создавать новые эффективные формы взаимодействия, обеспечивать полноценное развитие наших отношений в современной геополитической ситуации. На данном этапе не видим причин его заменять. Именно поэтому в 2021 году, отмечая его юбилей, главы государств единогласно поддержали идею его продления (на 5-летний период).– C учетом участившихся ракетных испытаний КНДР и недавнего вторжения северокорейских беспилотников в воздушное пространство Республики Корея, а также планов Вашингтона и Сеула провести крупные сухопутные учения возрастают ли, по вашему мнению, риски боестолкновений между Северной и Южной Кореей? По оценке Москвы, можно ли говорить, что своими действиями США и Южная Корея пересекли все "красные линии", ранее обозначенные Пхеньяном, и может ли в такой ситуации Северная Корея перейти от угроз к применению тактического ядерного оружия? Какой будет реакция Москвы в случае реализации данного сценария?– Любые действия вооруженных сил одного из корейских государств, которые могут быть расценены другой стороной как враждебные и идущие вразрез с положениями межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года, чреваты ответными мерами и, соответственно, эскалацией напряженности. Однако пока, несмотря на силовые демонстрации, взаимные обвинения и – в случае Сеула – "изучение вопроса" о возможном выходе из этой важнейшей договоренности, обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия. А они, в частности, предусматривают минимизацию военной активности в буферной зоне и функционирование прямых линий связи между военными двух государств.В этой ситуации полагаю неуместным нагнетать панику и даже гипотетически рассуждать о применении на Корейском полуострове силы или, тем более, ядерного оружия. В этом никто не заинтересован.– КНДР сообщила о подготовке к запуску военного спутника. Можно ли это рассматривать как шаг в направлении дальнейшей эскалации конфликта в регионе? Считают ли в Москве, что пока еще сохраняется шанс урегулирования ситуации на Корейском полуострове дипломатическим путем, готовит ли Россия какие-либо новые инициативы в этой связи?– Запланированные в КНДР шаги по укреплению военного потенциала являются вынужденной реакцией на беспрецедентное наращивание Вашингтоном и Сеулом санкционно-силового давления на Пхеньян. Цинизм ситуации в том, что эти попытки принудить КНДР к одностороннему разоружению идут вразрез с межкорейскими и северокорейско-американскими договоренностями 2018 года, которые, напомню, напрямую увязывали процесс денуклеаризации Корейского полуострова с выстраиванием взаимного доверия и предоставлением Пхеньяну твердых гарантий безопасности.Надеемся, что – как это неоднократно бывало за более чем семидесятилетнюю историю противостояния – силовые методы потерпят крах, и сегодняшняя тенденция к обострению неизбежно сменится поиском путей деэскалации и взаимовыгодных развязок в сфере безопасности. Наиболее надежным способом выйти на прочные договоренности в этой области остается многосторонний политико-дипломатический процесс, направленный на создание в Северо-Восточной Азии системы мира, в рамках которой будут учтены законные озабоченности всех заинтересованных сторон и предоставлены надежные гарантии безопасности друг другу. Готовы продолжать прикладывать усилия для скорейшего возобновления такого диалога.– Хотя Япония формально присоединилась к странам, которые поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, на практике Токио попросил сделать исключение для нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". В таком случае планирует ли Россия продолжить поставки энергоресурсов в рамках "Сахалина-2" в Японию или переориентирует нефть и СПГ с данного проекта на другие рынки?– МИД России внимательно отслеживает недружественную линию администрации Фумио Кисиды в отношении нашей страны. В зависимости от дальнейших шагов Токио будем рекомендовать правительству Российской Федерации соответствующие политические и экономические контрмеры. Что касается реализации конкретных проектов в сфере энергетики, то данный вопрос решается по линии профильных ведомств и организаций.– Как в Москве смотрят на планы Японии, которая, согласно сообщениям японских СМИ, намерена разработать и разместить к 2026 году дальнобойные гиперзвуковые управляемые ракеты на островах Хоккайдо и Кюсю? Представляет ли это непосредственную угрозу для России, и какими могут быть ответные меры Москвы?– Действительно, в последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала, наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений.В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам. Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России.– Ведется ли подготовка к ежегодному саммиту президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди? Когда и где он может состояться?– Лидеры наших стран регулярно обсуждают актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Такая сверка часов проводится в различных форматах и тогда, когда это диктуется логикой особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии. Лидерам не нужно искусственно демонстрировать прочность российско-индийских отношений, которые опираются на твердые исторические и культурные корни, взаимное уважение и учет интересов безопасности друг друга.– Рассчитывают ли в Москве, что экономическое сотрудничество двух стран в нынешнем году будет выведено на новый уровень?– В прошлом году двустороннее торгово-экономическое сотрудничество получило мощный импульс. Взаимный товарооборот вышел на отметку почти в 30 миллиардов долларов США. Введенные Западом санкционные ограничения в отношении Москвы стали катализатором торговли с Индией, ускоряя процессы перехода на расчеты в национальных валютах и совместного развития самодостаточной транспортной и финансовой инфраструктуры. Уверен, что тенденция к росту сохранится и в текущем году.– Планирует ли Россия и дальше наращивать объемы поставок нефти в Индию, и насколько справедливы сообщения ряда западных изданий о том, что индийский рынок перенасыщен российской нефтью и иногда она продается по цене ниже себестоимости?– Мы продолжим экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности. Российские энергетические компании обеспечивают выполнение соответствующих заявок в максимально сжатые сроки. Индия не присоединилась к введенному Западом "потолку цен" на нефть из России. Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами. К тому же Россия неоднократно заявляла, что не станет продавать энергоресурсы себе в убыток.– Когда Россия планирует завершить поставку ракетных комплексов С-400 Индии?– Что касается поставок продукции военного назначения в Индию, то эта работа ведется по графику и будет завершена в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами сторон.– Как продвигается реализация проекта строительства газопровода "Союз Восток" через территорию Монголии? Отразились ли недавние протесты в этой стране на планах строительства?– Придаем большое значение реализации инициативы строительства транзитного газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Исходим из того, что этот важный проект носит взаимовыгодный характер и отвечает интересам трех государств. Экономические операторы – с российской стороны это ПАО "Газпром" – продолжают проработку проекта.Правительство Монголии оказывает всестороннее содействие нашим специалистам. Общественные митинги в декабре 2022 года, носившие сугубо внутриполитический характер, никак не отразились на нашем взаимодействии.– Ранее индонезийская сторона пригласила российских инвесторов участвовать в строительстве новой столицы Индонезии, которая будет перенесена из Джакарты на остров Калимантан. Готова ли Россия принять данное предложение? Если да, то началась ли уже практическая проработка российского участия и в каких сферах? Какой из российских регионов, помимо Москвы, проявил интерес к проекту?– Реализация проекта переноса столицы Индонезии из Джакарты на остров Калимантан, которая пока находится на начальной стадии, представляет значительный коммерческий интерес. В перспективе российские компании и организации различного профиля могли бы принять участие в тендерах, которые будут объявлены индонезийской стороной. В частности, речь может идти о подключении отечественных транспортных и информационно-коммуникационных подрядчиков к созданию комплексной инфраструктуры города Нусантара.

https://ria.ru/20221231/miroporyadok-1842595560.html

https://ria.ru/20230210/kitay-1851187590.html

https://ria.ru/20230210/morgulov-1850992384.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850736314.html

https://ria.ru/20230210/rakety-1851159009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230205/neft-1849883990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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