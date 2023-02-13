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Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске

Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске - РИА Новости, 13.02.2023

Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске

Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в понедельник в Луганском государственном университете им. Владимира Даля... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:30

2023-02-13T13:30

2023-02-13T16:40

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ЛУГАНСК, 13фев – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в понедельник в Луганском государственном университете им. Владимира Даля. Экспозицию можно увидеть до конца марта.Это вторая остановка в дорожной карте проекта – в конце января он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва". Также с 13 февраля фотографии раздела проекта о Луганске можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.В своем приветственном слове к гостям церемонии ректор ЛГУ им. Владимира Даля Виктор Рябичев подчеркнул: "Фотовыставка, посвященная юбилейной дате – 80-летию освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков, – в настоящий момент имеет особое значение. Казалось, спустя восемь десятилетий, прошедших после трагических событий Великой отечественной войны, можно говорить только о благодарной памяти нашим ветеранам, сражавшимся за свободу и независимость великой Родины. Но сегодня уже внуки и правнуки героев той далекой войны были вынуждены взяться за оружие и встать на защиту многострадальной и героической луганской земли. Теперь очевидно – начало специальной военной операции предотвратило попытку окончательного порабощения Донбасса, уничтожения всех несогласных, исторической памяти, русского языка и православия. Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника".Он также заметил, что луганчане на собственном примере многолетней войны понимают, какое это счастье – освобождение, и конечно же слишком хорошо знают ту цену, которой завоевывается это счастье. "”Праздник со слезами на глазах” – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!!! Фотовыставка – лишь один из этапов борьбы за неискаженную историю подвига великого народа. Далевский университет приложит все силы для того, чтобы через фотовыставки, видеоматериалы, самые передовые формы передачи информации отстаивать правду о прошлом и настоящем, бережно хранить и преумножать традиции", - добавил Рябичев."Фотовыставка проекта "Освобождение.1943", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, пройдет в новых регионах страны. Жители Луганской Народной Республики смогут увидеть уникальные работы, сделанные советскими фотокорреспондентами. Мы помним, что освобождение Украины от фашистских захватчиков начиналось с северо-восточных районов Луганской области, и на исторических кадрах запечатлены непростое время и героические подвиги людей, освобождавших оккупированные территории. - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. - С учетом современных событий и восьми лет, в течение которых ЛНР переживала непростой период, уверен, выставка станет популярной, получит большой отклик, ее проведение сейчас — особенно актуально, фотокадры еще раз напоминают всем нам, что победа достигается единением страны"."Победа в битве за Луганск 14 февраля 1943 года – первый шаг в освобождении Украины от фашистских захватчиков. На фотовыставке оживают лица героев со всей страны, самоотверженно защищавших свою общую и неделимую Родину. Бесценные архивные фотографии СовИнформБюро актуальны и сегодня, ведь посвящены героизму и отваге, доблести и мужеству защитников своей отчизны", - сказал на открытии выставки заместитель начальника Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.

https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1851231618.html

https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1845243157.html

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Алёна Пава

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