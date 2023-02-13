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Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске - РИА Новости, 13.02.2023
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Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске
Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске - РИА Новости, 13.02.2023
Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске
Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в понедельник в Луганском государственном университете им. Владимира Даля... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:30
2023-02-13T16:40
миа "россия сегодня"
риа новости
новости агентства
украина
луганск
луганская народная республика
роман карманов
освобождение 1943
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ЛУГАНСК, 13фев – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в понедельник в Луганском государственном университете им. Владимира Даля. Экспозицию можно увидеть до конца марта.Это вторая остановка в дорожной карте проекта – в конце января он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва". Также с 13 февраля фотографии раздела проекта о Луганске можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.В своем приветственном слове к гостям церемонии ректор ЛГУ им. Владимира Даля Виктор Рябичев подчеркнул: "Фотовыставка, посвященная юбилейной дате – 80-летию освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков, – в настоящий момент имеет особое значение. Казалось, спустя восемь десятилетий, прошедших после трагических событий Великой отечественной войны, можно говорить только о благодарной памяти нашим ветеранам, сражавшимся за свободу и независимость великой Родины. Но сегодня уже внуки и правнуки героев той далекой войны были вынуждены взяться за оружие и встать на защиту многострадальной и героической луганской земли. Теперь очевидно – начало специальной военной операции предотвратило попытку окончательного порабощения Донбасса, уничтожения всех несогласных, исторической памяти, русского языка и православия. Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника".Он также заметил, что луганчане на собственном примере многолетней войны понимают, какое это счастье – освобождение, и конечно же слишком хорошо знают ту цену, которой завоевывается это счастье. "”Праздник со слезами на глазах” – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!!! Фотовыставка – лишь один из этапов борьбы за неискаженную историю подвига великого народа. Далевский университет приложит все силы для того, чтобы через фотовыставки, видеоматериалы, самые передовые формы передачи информации отстаивать правду о прошлом и настоящем, бережно хранить и преумножать традиции", - добавил Рябичев."Фотовыставка проекта "Освобождение.1943", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, пройдет в новых регионах страны. Жители Луганской Народной Республики смогут увидеть уникальные работы, сделанные советскими фотокорреспондентами. Мы помним, что освобождение Украины от фашистских захватчиков начиналось с северо-восточных районов Луганской области, и на исторических кадрах запечатлены непростое время и героические подвиги людей, освобождавших оккупированные территории. - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. - С учетом современных событий и восьми лет, в течение которых ЛНР переживала непростой период, уверен, выставка станет популярной, получит большой отклик, ее проведение сейчас — особенно актуально, фотокадры еще раз напоминают всем нам, что победа достигается единением страны"."Победа в битве за Луганск 14 февраля 1943 года – первый шаг в освобождении Украины от фашистских захватчиков. На фотовыставке оживают лица героев со всей страны, самоотверженно защищавших свою общую и неделимую Родину. Бесценные архивные фотографии СовИнформБюро актуальны и сегодня, ведь посвящены героизму и отваге, доблести и мужеству защитников своей отчизны", - сказал на открытии выставки заместитель начальника Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
https://ria.ru/20230213/osvobozhdenie-1851231618.html
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луганск
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миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, украина, луганск, луганская народная республика, роман карманов, освобождение 1943, социальный навигатор
МИА "Россия сегодня", РИА Новости, Новости агентства, Украина, Луганск, Луганская Народная Республика, Роман Карманов, Освобождение 1943, Социальный навигатор
13:30 13.02.2023 (обновлено: 16:40 13.02.2023)
 

Мультимедийный проект РИА Новости "Освобождение.1943" показали в Луганске

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13фев – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" открылась в понедельник в Луганском государственном университете им. Владимира Даля. Экспозицию можно увидеть до конца марта.
Это вторая остановка в дорожной карте проекта – в конце января он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва". Также с 13 февраля фотографии раздела проекта о Луганске можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
1 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
2 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
3 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
4 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
5 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
6 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастница церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участница церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
7 из 8
Участница церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкУчастники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
Участники церемонии открытия фотовыставки Освобождение. Луганск в Луганске
8 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 8
Участница церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 8
Участники церемонии открытия фотовыставки "Освобождение. Луганск" в Луганске.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.
Советские артиллеристы ведут огонь по отступающему врагу. Луганская область. Январь1943 года. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
09:00
"Скачок" кавалеристов. Как был освобожден Луганск 80 лет назад
В своем приветственном слове к гостям церемонии ректор ЛГУ им. Владимира Даля Виктор Рябичев подчеркнул: "Фотовыставка, посвященная юбилейной дате – 80-летию освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков, – в настоящий момент имеет особое значение. Казалось, спустя восемь десятилетий, прошедших после трагических событий Великой отечественной войны, можно говорить только о благодарной памяти нашим ветеранам, сражавшимся за свободу и независимость великой Родины. Но сегодня уже внуки и правнуки героев той далекой войны были вынуждены взяться за оружие и встать на защиту многострадальной и героической луганской земли. Теперь очевидно – начало специальной военной операции предотвратило попытку окончательного порабощения Донбасса, уничтожения всех несогласных, исторической памяти, русского языка и православия. Фотолетопись 1943 года – это очень близкая для нас хроника".
Он также заметил, что луганчане на собственном примере многолетней войны понимают, какое это счастье – освобождение, и конечно же слишком хорошо знают ту цену, которой завоевывается это счастье. "”Праздник со слезами на глазах” – не просто песенная строка о событиях восьмидесятилетней давности, а емкое отображение того, что мы чувствуем сегодня, когда Луганщина опять освобождена, вновь вместе с Россией и её самые достойные сыны мужественно сражаются за окончательную победу!!! Фотовыставка – лишь один из этапов борьбы за неискаженную историю подвига великого народа. Далевский университет приложит все силы для того, чтобы через фотовыставки, видеоматериалы, самые передовые формы передачи информации отстаивать правду о прошлом и настоящем, бережно хранить и преумножать традиции", - добавил Рябичев.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов. Комбат. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку. Село Хорошее Славяносербского района Луганской области, 1942 год. - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
07:00
Они гибли за единую страну. Как освобождали Луганск
"Фотовыставка проекта "Освобождение.1943", поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, пройдет в новых регионах страны. Жители Луганской Народной Республики смогут увидеть уникальные работы, сделанные советскими фотокорреспондентами. Мы помним, что освобождение Украины от фашистских захватчиков начиналось с северо-восточных районов Луганской области, и на исторических кадрах запечатлены непростое время и героические подвиги людей, освобождавших оккупированные территории. - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. - С учетом современных событий и восьми лет, в течение которых ЛНР переживала непростой период, уверен, выставка станет популярной, получит большой отклик, ее проведение сейчас — особенно актуально, фотокадры еще раз напоминают всем нам, что победа достигается единением страны".
"Победа в битве за Луганск 14 февраля 1943 года – первый шаг в освобождении Украины от фашистских захватчиков. На фотовыставке оживают лица героев со всей страны, самоотверженно защищавших свою общую и неделимую Родину. Бесценные архивные фотографии СовИнформБюро актуальны и сегодня, ведь посвящены героизму и отваге, доблести и мужеству защитников своей отчизны", - сказал на открытии выставки заместитель начальника Управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.
 
МИА "Россия сегодня"РИА НовостиНовости агентстваУкраинаЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРоман КармановОсвобождение 1943Социальный навигатор
 
 
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