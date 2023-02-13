https://ria.ru/20230213/ozhirenie-1851251443.html

Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз

Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз - РИА Новости, 13.02.2023

Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз

За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в шесть раз чаще. Это следует из проведенного РИА Новости анализа открытой статистики... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T05:00

2023-02-13T05:00

2023-02-13T15:09

здоровье

ожирение

дети

подростки

питание

в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в шесть раз чаще. Это следует из проведенного РИА Новости анализа открытой статистики Минздрава.Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов.Хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России.По статистике Роспотребнадзора, в 2021-м каждый восьмой мальчик школьного возраста и каждая двадцатая девочка имели ожирение.При этом число несовершеннолетних с этим заболеванием неуклонно растет. По данным Росстата, средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента каждый год.По словам эндокринологов, в большинстве случаев к ожирению приводит переедание. Вопреки распространенному мнению, фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах.Дети набирают вес из-за нездоровой культуры питания. Согласно данным Роспотребнадзора, большинство несовершеннолетних (94%) знают о правилах здорового питания, однако не всегда им следуют. Они редко соблюдают режим питания. Белковой пищи и свежих овощей в их ежедневном рационе меньше нормы, а углеводов, наоборот, слишком много.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, ожирение, дети, подростки, питание, в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)