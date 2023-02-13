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Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз - РИА Новости, 13.02.2023
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Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз
Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз - РИА Новости, 13.02.2023
Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз
За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в шесть раз чаще. Это следует из проведенного РИА Новости анализа открытой статистики... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T05:00
2023-02-13T15:09
здоровье
ожирение
дети
подростки
питание
в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в шесть раз чаще. Это следует из проведенного РИА Новости анализа открытой статистики Минздрава.Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов.Хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России.По статистике Роспотребнадзора, в 2021-м каждый восьмой мальчик школьного возраста и каждая двадцатая девочка имели ожирение.При этом число несовершеннолетних с этим заболеванием неуклонно растет. По данным Росстата, средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента каждый год.По словам эндокринологов, в большинстве случаев к ожирению приводит переедание. Вопреки распространенному мнению, фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах.Дети набирают вес из-за нездоровой культуры питания. Согласно данным Роспотребнадзора, большинство несовершеннолетних (94%) знают о правилах здорового питания, однако не всегда им следуют. Они редко соблюдают режим питания. Белковой пищи и свежих овощей в их ежедневном рационе меньше нормы, а углеводов, наоборот, слишком много.
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здоровье, ожирение, дети, подростки, питание, в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье, Ожирение, Дети, Подростки, Питание, В России, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
05:00 13.02.2023 (обновлено: 15:09 13.02.2023)
 
Заболеваемость ожирением среди подростков выросла в шесть раз

По данным Минздрава, школьников с ожирением стало в шесть раз больше

© ИнфографикаЗаболеваемость ожирением среди подростков 15-17 лет
Заболеваемость ожирением среди подростков 15-17 лет
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За последние 20 лет диагноз ожирение у подростков начали выявлять в шесть раз чаще. Это следует из проведенного РИА Новости анализа открытой статистики Минздрава.
Если в начале 2000-х фиксировалось около 150 случаев на 100 тысяч детей 15-17 лет, то в последние пять лет — в среднем по 800-900 установленных впервые диагнозов.
Хуже всего ситуация в Санкт-Петербурге, где ожирение находят у каждого 75 подростка ежегодно, Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. В этих регионах показатели почти в два раза больше чем в среднем по России.
© ИнфографикаПодростковое ожирение
Подростковое ожирение
© Инфографика
Подростковое ожирение
По статистике Роспотребнадзора, в 2021-м каждый восьмой мальчик школьного возраста и каждая двадцатая девочка имели ожирение.
При этом число несовершеннолетних с этим заболеванием неуклонно растет. По данным Росстата, средний индекс массы тела у подростков прибавляет 1-2 процента каждый год.
По словам эндокринологов, в большинстве случаев к ожирению приводит переедание. Вопреки распространенному мнению, фастфуд не играет главной роли. По данным Росстата, в сельской местности и небольших городах, где нет заведений быстрого питания, ожирение встречается даже чаще, чем в мегаполисах.
Дети набирают вес из-за нездоровой культуры питания. Согласно данным Роспотребнадзора, большинство несовершеннолетних (94%) знают о правилах здорового питания, однако не всегда им следуют. Они редко соблюдают режим питания. Белковой пищи и свежих овощей в их ежедневном рационе меньше нормы, а углеводов, наоборот, слишком много.
 
ЗдоровьеОжирениеДетиПодросткиПитаниеВ РоссииМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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