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Коммунистическая партия Российской Федерации

Коммунистическая партия Российской Федерации - РИА Новости, 13.02.2023

Коммунистическая партия Российской Федерации

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – политическая партия социал-патриотической ориентации. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T01:05

2023-02-13T01:05

2023-02-13T01:05

справки

кпрф

россия

геннадий зюганов

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Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – политическая партия социал-патриотической ориентации. Создана на учредительно-восстановительном съезде, проходившем 13-14 февраля 1993 года в Московской области, путем преобразования Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации". На съезде было принято Программное заявление партии, утвержден ее устав. Согласно программным документам, партия продолжает дело Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) и Коммунистической партии РСФСР (КП РСФСР), является их правопреемницей на территории Российской Федерации. Деятельность КП РСФСР, функционировавшей с 1917 года, была приостановлена на основании указа президента РСФСР Бориса Ельцина № 79 от 23 августа 1991 года. Инициативный (организационный) комитет по созыву II чрезвычайного восстановительного съезда Коммунистической партии России был образован осенью 1992 года в преддверии вынесения Конституционным судом РФ вердикта о законности этого указа. В конце ноября 1992 года суд признал неконституционным положения указов президента Бориса Ельцина о роспуске оргструктур первичных парторганизаций, образованных по территориальному принципу. 13 февраля 1993 года II чрезвычайный съезд КПРФ заявил о возобновлении деятельности партии, которая стала именоваться "Коммунистической партией Российской Федерации". 24 марта 1993 года КПРФ была зарегистрирована министерством юстиции РФ. После этого были образованы первичные, районные, городские, окружные, областные, краевые и республиканские организации КПРФ. Первичные отделения КПРФ создаются и действуют по территориальному признаку и входят в состав соответствующих местных отделений партии.В структуре партии функционируют 85 региональных организаций. Численность партии – 162 тысячи человек. Высшим руководящим органом КПРФ является съезд. Постоянно действующий руководящий орган партии – Центральный комитет КПРФ, между его заседаниями руководство осуществляет президиум ЦК КПРФ. Центральными органами партии являются Центральный комитет КПРФ, президиум ЦК КПРФ и секретариат ЦК КПРФ. Центральными контрольными органами партии являются Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ и президиум ЦКРК КПРФ. Председатель ЦК КПРФ с 1995 года – Геннадий Зюганов. Председатель ЦКРК КПРФ – Николай Иванов. Партия имеет свой флаг, гимн, эмблему. Флагом КПРФ является полотнище красного цвета, в центре которого изображена эмблема КПРФ. Эмблема партии представляет собой взаимоувязанные воедино серп, молот и открытая книга, символизирующие солидарность рабочих, крестьян и интеллигенции. Основанием эмблемы является аббревиатура "КПРФ". По окружности эмблемы расположены слова: "РОССИЯ", "ТРУД", "НАРОДОВЛАСТИЕ", "СОЦИАЛИЗМ". Гимн КПРФ – "Интернационал". Стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.Одним из главных направлений деятельности партии является участие в выборах – президентских, парламентских, губернаторских. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выдвигался кандидатом в президенты в 1996 (в первом туре получил 32,03% голосов избирателей, во втором – 40,31%), 2000, 2008 и 2012 годах. В 2004 году кандидатом в президенты от КПРФ был Николай Харитонов , в 2018 году – беспартийный Павел Грудинин.На всех президентских выборах, начиная с 2000 года, кандидаты от КПРФ занимали второе место. На выборах в Госдуму в 1993 году КПРФ получила 12,4% голосов избирателей (42 места), в 1995 году – 22,3% (157 мест), в 1999 году – 24,29% (113 мест), в 2003 году – 12,61% (52 места), в 2007 году – 11,57% (57 мест), в 2011 году – 19,19% (92 места), в 2016 году – 13,35% (42 места). На выборах в Госдуму 2021 года КПРФ набрала 18,93% голосов по партийным спискам (48 мандатов) и девять кандидатов одержали победу по одномандатным округам. В фракцию вошли 57 депутатов. После перехода к избранию губернаторов всенародным голосованием (1996-2004) члены и сторонники КПРФ возглавляли 16 субъектов РФ. В 2000-х годах управление этими регионами перешло под контроль партии "Единая Россия", причем в некоторых из них губернаторы сохранили свои позиции, но перешли в "партию власти". После возобновления губернаторских выборов в 2012 году представители КПРФ побеждали на выборах в Орловской (Вадим Потомский, 2014; Андрей Клычков, 2018) и Иркутской (Сергей Левченко, 2015, в декабре 2019 года сложил полномочия), Ульяновской (Алексей Русских, 2021) областях, а также в Республике Хакасия (Валентин Коновалов, 2018). На начало 2023 года членами КПРФ являются руководители трех субъектов Федерации – Орловской и Ульяновской областей и Хакасии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, кпрф, россия, геннадий зюганов