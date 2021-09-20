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Русских победил на выборах главы Ульяновской области

Русских победил на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Русских победил на выборах главы Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:38

2021-09-20T09:38

2021-09-20T10:00

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САМАРА, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в местной избирательной комиссии.Помимо него, на пост претендовали депутат Гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Русских назначили временно исполняющим обязанности руководителя области 8 апреля 2021 года. Был депутатом Госдумы V-VII созывов, а также сенатором от Московской области.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, лдпр, алексей русских