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Русских победил на выборах главы Ульяновской области
Русских победил на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
Русских победил на выборах главы Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:38
2021-09-20T09:38
2021-09-20T10:00
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
кпрф
лдпр
алексей русских
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САМАРА, 20 сен — РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) побеждает на выборах главы региона с 83,16% голосов после обработки 100% протоколов, сообщили РИА Новости в местной избирательной комиссии.Помимо него, на пост претендовали депутат Гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).Русских назначили временно исполняющим обязанности руководителя области 8 апреля 2021 года. Был депутатом Госдумы V-VII созывов, а также сенатором от Московской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, лдпр, алексей русских
09:38 20.09.2021 (обновлено: 10:00 20.09.2021)
Русских победил на выборах главы Ульяновской области
Русских победил на выборах губернатора Ульяновской области, набрав 83,16 процента голосов