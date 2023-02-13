https://ria.ru/20230213/koreya-1851604940.html

Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД

Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2023

Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД

Несмотря на взаимные обвинения Пхеньяна и Сеула, стороны не аннулировали обязательства по укреплению доверия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:59

2023-02-13T08:59

2023-02-13T10:06

в мире

сеул

пхеньян

россия

андрей руденко

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Несмотря на взаимные обвинения Пхеньяна и Сеула, стороны не аннулировали обязательства по укреплению доверия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Пока, несмотря на силовые демонстрации, взаимные обвинения и – в случае Сеула – "изучение вопроса" о возможном выходе из этой важнейшей договоренности (декларация сентября 2018 года – ред.), обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия. А они, в частности, предусматривают минимизацию военной активности в буферной зоне и функционирование прямых линий связи между военными двух государств", - подчеркнул дипломат. По его словам, в этой ситуации неуместно нагнетать панику и гипотетически рассуждать о применении на Корейском полуострове силы или, тем более, ядерного оружия. "В этом никто не заинтересован", - отметил он. Однако, добавил Руденко, любые действия вооруженных сил одного из корейских государств, которые могут быть расценены другой стороной как враждебные и идущие вразрез с положениями межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года, чреваты ответными мерами и эскалацией напряженности. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230213/kndr-1851600843.html

https://ria.ru/20230213/kndr-1851592654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сеул, пхеньян, россия, андрей руденко