https://ria.ru/20230213/koreya-1851604940.html
Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД
Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД - РИА Новости, 13.02.2023
Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД
Несмотря на взаимные обвинения Пхеньяна и Сеула, стороны не аннулировали обязательства по укреплению доверия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:59
2023-02-13T08:59
2023-02-13T10:06
в мире
сеул
пхеньян
россия
андрей руденко
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Несмотря на взаимные обвинения Пхеньяна и Сеула, стороны не аннулировали обязательства по укреплению доверия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Пока, несмотря на силовые демонстрации, взаимные обвинения и – в случае Сеула – "изучение вопроса" о возможном выходе из этой важнейшей договоренности (декларация сентября 2018 года – ред.), обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия. А они, в частности, предусматривают минимизацию военной активности в буферной зоне и функционирование прямых линий связи между военными двух государств", - подчеркнул дипломат. По его словам, в этой ситуации неуместно нагнетать панику и гипотетически рассуждать о применении на Корейском полуострове силы или, тем более, ядерного оружия. "В этом никто не заинтересован", - отметил он. Однако, добавил Руденко, любые действия вооруженных сил одного из корейских государств, которые могут быть расценены другой стороной как враждебные и идущие вразрез с положениями межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года, чреваты ответными мерами и эскалацией напряженности. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, пхеньян, россия, андрей руденко
В мире, Сеул, Пхеньян, Россия, Андрей Руденко
08:59 13.02.2023 (обновлено: 10:06 13.02.2023)
Пхеньян и Сеул не разорвали договор об укреплении доверия, заявили в МИД
В МИД напомнили, что Пхеньян и Сеул не аннулировали обязательства по укреплению доверия
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Несмотря на взаимные обвинения Пхеньяна и Сеула, стороны не аннулировали обязательства по укреплению доверия, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Пока, несмотря на силовые демонстрации, взаимные обвинения и – в случае Сеула – "изучение вопроса" о возможном выходе из этой важнейшей договоренности (декларация сентября 2018 года – ред.), обе стороны не спешат аннулировать взятые на себя обязательства по укреплению доверия. А они, в частности, предусматривают минимизацию военной активности в буферной зоне и функционирование прямых линий связи между военными двух государств", - подчеркнул дипломат.
По его словам, в этой ситуации неуместно нагнетать панику и гипотетически рассуждать о применении на Корейском полуострове
силы или, тем более, ядерного оружия.
"В этом никто не заинтересован", - отметил он.
Однако, добавил Руденко, любые действия вооруженных сил одного из корейских государств, которые могут быть расценены другой стороной как враждебные и идущие вразрез с положениями межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года, чреваты ответными мерами и эскалацией напряженности.