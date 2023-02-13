https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851689868.html

Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.02.2023

Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:54

2023-02-13T13:54

2023-02-13T13:54

в мире

россия

сергей лавров

сша

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олаф шольц

эммануэль макрон

еврокомиссия

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных людей, заявил в понедельник председатель форума Кристоф Хойсген, добавив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен. Как сообщали РИА Новости в МИД РФ, российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму. "Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", - заявил Хойсген в ходе конференции, транслировавшейся на сайте немецкого правительства. В конференции также примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, а также "традиционно" ряд европейских чиновников и политиков, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В общей сложности со всего мира съедутся 150 высокопоставленных политиков, добавил Хойсген. На вопрос журналиста, был ли приглашён в этом году глава российского МИД Сергей Лавров, Хойсген ответил отрицательно. В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Последняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Российские власти отказались от участия в ней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html

https://ria.ru/20230129/istrebiteli-1848275972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей лавров, сша, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, еврокомиссия, нато