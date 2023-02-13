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Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.02.2023
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Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.02.2023
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:54
2023-02-13T13:54
в мире
россия
сергей лавров
сша
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных людей, заявил в понедельник председатель форума Кристоф Хойсген, добавив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен. Как сообщали РИА Новости в МИД РФ, российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму. "Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", - заявил Хойсген в ходе конференции, транслировавшейся на сайте немецкого правительства. В конференции также примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, а также "традиционно" ряд европейских чиновников и политиков, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В общей сложности со всего мира съедутся 150 высокопоставленных политиков, добавил Хойсген. На вопрос журналиста, был ли приглашён в этом году глава российского МИД Сергей Лавров, Хойсген ответил отрицательно. В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Последняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Российские власти отказались от участия в ней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html
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в мире, россия, сергей лавров, сша, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, НАТО
13:54 13.02.2023
 
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Глава Мюнхенской конференции сообщил об участии Шольца, Макрона, Дуды, Лавров не приглашен

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных людей, заявил в понедельник председатель форума Кристоф Хойсген, добавив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен.
Как сообщали РИА Новости в МИД РФ, российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:56
Киев запросит истребители на Мюнхенской конференции, заявил Кулеба
"Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", - заявил Хойсген в ходе конференции, транслировавшейся на сайте немецкого правительства.
В конференции также примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, а также "традиционно" ряд европейских чиновников и политиков, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В общей сложности со всего мира съедутся 150 высокопоставленных политиков, добавил Хойсген.
На вопрос журналиста, был ли приглашён в этом году глава российского МИД Сергей Лавров, Хойсген ответил отрицательно.
В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине.
Последняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Российские власти отказались от участия в ней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 22:43
Глава Мюнхенской конференции выступил за отправку истребителей на Украину
 
В миреРоссияСергей ЛавровСШАГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронЕврокомиссияНАТО
 
 
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