https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851689868.html
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 13.02.2023
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:54
2023-02-13T13:54
2023-02-13T13:54
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сергей лавров
сша
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
еврокомиссия
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных людей, заявил в понедельник председатель форума Кристоф Хойсген, добавив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен. Как сообщали РИА Новости в МИД РФ, российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму. "Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", - заявил Хойсген в ходе конференции, транслировавшейся на сайте немецкого правительства. В конференции также примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг, миллиардер Билл Гейтс и финансист Джордж Сорос, а также "традиционно" ряд европейских чиновников и политиков, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В общей сложности со всего мира съедутся 150 высокопоставленных политиков, добавил Хойсген. На вопрос журналиста, был ли приглашён в этом году глава российского МИД Сергей Лавров, Хойсген ответил отрицательно. В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене 17-19 февраля станет кризис на Украине. Последняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Российские власти отказались от участия в ней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html
https://ria.ru/20230129/istrebiteli-1848275972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, сша, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Сергей Лавров, США, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, НАТО
Лаврова не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Глава Мюнхенской конференции сообщил об участии Шольца, Макрона, Дуды, Лавров не приглашен
БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году посетят вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финансист Джордж Сорос и ряд других известных людей, заявил в понедельник председатель форума Кристоф Хойсген, добавив, что глава МИД РФ Сергей Лавров не приглашен.
Как сообщали РИА Новости в МИД РФ, российская делегация не собиралась участвовать в Мюнхенской конференции-2023, даже если бы ее пригласили, у России пропал интерес к утратившему объективность форуму.
"Я могу уже назвать ряд согласившихся принять участие политиков, это вице-президент США Камилла Харрис, канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, польский президент Анджей Дуда, финские президент и премьер, а также много скандинавов и балтов", - заявил Хойсген в ходе конференции, транслировавшейся на сайте немецкого правительства.
В конференции также примут участие глава НАТО Йенс Столтенберг
, миллиардер Билл Гейтс
и финансист Джордж Сорос, а также "традиционно" ряд европейских чиновников и политиков, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
. В общей сложности со всего мира съедутся 150 высокопоставленных политиков, добавил Хойсген.
На вопрос журналиста, был ли приглашён в этом году глава российского МИД Сергей Лавров, Хойсген ответил отрицательно.
В этом году центральной темой для обсуждения в Мюнхене
17-19 февраля станет кризис на Украине
.
Последняя Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 18 по 20 февраля 2022 года. Российские власти отказались от участия в ней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
поясняла это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность.