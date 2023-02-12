https://ria.ru/20230212/soyuz-1851512236.html

Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне

Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне - РИА Новости, 12.02.2023

Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне

Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза,... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:25

2023-02-12T13:25

2023-02-12T14:10

межпарламентский союз

константин косачев

бахрейн

россия

совет федерации рф

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Бахрейне в середине марта, сообщил РИА Новости посол России в королевстве Бахрейн Алексей Скосырев. "Планируется участие делегации Совета Федерации во главе с сенатором Константином Косачевым в 146-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза в следующем месяце", - отметил посол. Что касается участия бахрейнских делегаций в мероприятиях в России в этом году, то, по словам Скосырева, они планируют приехать на Петербургский международный экономический форум в июне и на международный форум "Российская энергетическая неделя" в Москву в октябре. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851473940.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

межпарламентский союз, константин косачев, бахрейн, россия, совет федерации рф