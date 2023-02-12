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Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне - РИА Новости, 12.02.2023
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Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне - РИА Новости, 12.02.2023
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне
Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:25
2023-02-12T14:10
межпарламентский союз
константин косачев
бахрейн
россия
совет федерации рф
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Бахрейне в середине марта, сообщил РИА Новости посол России в королевстве Бахрейн Алексей Скосырев. "Планируется участие делегации Совета Федерации во главе с сенатором Константином Косачевым в 146-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза в следующем месяце", - отметил посол. Что касается участия бахрейнских делегаций в мероприятиях в России в этом году, то, по словам Скосырева, они планируют приехать на Петербургский международный экономический форум в июне и на международный форум "Российская энергетическая неделя" в Москву в октябре. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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межпарламентский союз, константин косачев, бахрейн, россия, совет федерации рф
Межпарламентский союз, Константин Косачев, Бахрейн, Россия, Совет Федерации РФ
13:25 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
 
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне

Скосырев: российские сенаторы примут участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне

© AFP 2023 / Karim SahibМанама
Манама - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Karim Sahib
Манама. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Бахрейне в середине марта, сообщил РИА Новости посол России в королевстве Бахрейн Алексей Скосырев.
"Планируется участие делегации Совета Федерации во главе с сенатором Константином Косачевым в 146-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза в следующем месяце", - отметил посол.
Что касается участия бахрейнских делегаций в мероприятиях в России в этом году, то, по словам Скосырева, они планируют приехать на Петербургский международный экономический форум в июне и на международный форум "Российская энергетическая неделя" в Москву в октябре.
Читайте полный текст интервью >>
Вид на город Доха - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 03:06
Посол России в Бахрейне прокомментировал военное сотрудничество двух стран
 
Межпарламентский союзКонстантин КосачевБахрейнРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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