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Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне - РИА Новости, 12.02.2023
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне
Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:25
2023-02-12T13:25
2023-02-12T14:10
межпарламентский союз
константин косачев
бахрейн
россия
совет федерации рф
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости. Делегация Совета Федерации во главе с заместителем его председателя Константином Косачевым примет участие в 146-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в Бахрейне в середине марта, сообщил РИА Новости посол России в королевстве Бахрейн Алексей Скосырев. "Планируется участие делегации Совета Федерации во главе с сенатором Константином Косачевым в 146-й сессии Генеральной ассамблеи Межпарламентского союза в следующем месяце", - отметил посол. Что касается участия бахрейнских делегаций в мероприятиях в России в этом году, то, по словам Скосырева, они планируют приехать на Петербургский международный экономический форум в июне и на международный форум "Российская энергетическая неделя" в Москву в октябре. Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
межпарламентский союз, константин косачев, бахрейн, россия, совет федерации рф
Межпарламентский союз, Константин Косачев, Бахрейн, Россия, Совет Федерации РФ
13:25 12.02.2023 (обновлено: 14:10 12.02.2023)
Делегация России примет участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне
Скосырев: российские сенаторы примут участие в работе Межпарламентского союза в Бахрейне