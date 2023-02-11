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Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 11.02.2023
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Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:05
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чад
россия
москва
владимир путин
владимир соколенко
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене ожидают, что саммит послужит важным стимулом для активизации сотрудничества с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Глава чадского государства Махамат Идрис Деби Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле сего года", — сказал Соколенко. "Чадцы ожидают, что саммит послужит важным стимулом для дальнейшей активизации сотрудничества с Россией и наполнения его конкретным содержанием. Нет сомнения в том, что эти ожидания будут реализованы", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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чад, россия, москва, владимир путин, владимир соколенко, в мире
Чад, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Соколенко, В мире
09:05 11.02.2023 (обновлено: 13:06 11.02.2023)
 
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"

Президент Чада принял приглашение Путина в участии в саммите "Россия — Африка"

© AFP 2023 / Denis Sassou GueipeurПрезидент Чада Махамат Идрис Деби Итно
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AFP 2023 / Denis Sassou Gueipeur
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене ожидают, что саммит послужит важным стимулом для активизации сотрудничества с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко.
"Глава чадского государства Махамат Идрис Деби Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле сего года", — сказал Соколенко.
"Чадцы ожидают, что саммит послужит важным стимулом для дальнейшей активизации сотрудничества с Россией и наполнения его конкретным содержанием. Нет сомнения в том, что эти ожидания будут реализованы", — добавил дипломат.
Читайте полный текст интервью >>>
Посол РФ в Чаде Владимир Соколенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
05:24
Посол России заявил о давлении Запада на страны Африки
 
ЧадРоссияМоскваВладимир ПутинВладимир СоколенкоВ мире
 
 
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