https://ria.ru/20230211/sammit-1851363353.html
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:05
2023-02-11T09:05
2023-02-11T13:06
чад
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москва
владимир путин
владимир соколенко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене ожидают, что саммит послужит важным стимулом для активизации сотрудничества с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Глава чадского государства Махамат Идрис Деби Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле сего года", — сказал Соколенко. "Чадцы ожидают, что саммит послужит важным стимулом для дальнейшей активизации сотрудничества с Россией и наполнения его конкретным содержанием. Нет сомнения в том, что эти ожидания будут реализованы", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чад, россия, москва, владимир путин, владимир соколенко, в мире
Чад, Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Соколенко, В мире
09:05 11.02.2023 (обновлено: 13:06 11.02.2023)
Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"
Президент Чада принял приглашение Путина в участии в саммите "Россия — Африка"