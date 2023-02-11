https://ria.ru/20230211/sammit-1851363353.html

Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"

Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка" - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Чада примет участие в саммите "Россия — Африка"

Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T09:05

2023-02-11T09:05

2023-02-11T13:06

чад

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москва

владимир путин

владимир соколенко

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия - Африка", в Нджамене ожидают, что саммит послужит важным стимулом для активизации сотрудничества с Москвой, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Глава чадского государства Махамат Идрис Деби Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле сего года", — сказал Соколенко. "Чадцы ожидают, что саммит послужит важным стимулом для дальнейшей активизации сотрудничества с Россией и наполнения его конкретным содержанием. Нет сомнения в том, что эти ожидания будут реализованы", — добавил дипломат.Читайте полный текст интервью >>>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

чад, россия, москва, владимир путин, владимир соколенко, в мире