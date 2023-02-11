https://ria.ru/20230211/sokolenko-1851143914.html

Владимир Соколенко: Россия и Чад укрепляют военное сотрудничество

Владимир Соколенко: Россия и Чад укрепляют военное сотрудничество - РИА Новости, 11.02.2023

Владимир Соколенко: Россия и Чад укрепляют военное сотрудничество

Запад давит на Чад за дружественный курс по отношению к России, в этих условиях Нджамена вынуждена прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T10:00

2023-02-11T10:00

2023-02-11T11:00

интервью

россия

чад

владимир соколенко

идрис деби

оон

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Запад давит на Чад за дружественный курс по отношению к России, в этих условиях Нджамена вынуждена прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы сохранить многовекторные партнерские связи с Москвой, заявил корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной посол РФ в Чаде Владимир Соколенко. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он пояснил, почему Чад не всегда поддерживает российскую позицию в ООН, рассказал, в каких сферах, помимо военно-технической, Нджамена проявляет заинтересованность в сотрудничестве с Москвой, и на каком уровне будет представлена республика на предстоящем саммите Россия-Африка.– В этом году пройдет форум "Россия-Африка", приедет ли президент Чада Махамат Идрис Деби на саммит? Если нет, то кто возглавит делегацию?– Глава чадского государства Махамат Идрис Деби Итно с благодарностью принял приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие во втором саммите "Россия-Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге в июле сего года. Чадцы ожидают, что саммит послужит важным стимулом для дальнейшей активизации сотрудничества с Россией и наполнения его конкретным содержанием. Нет сомнения в том, что эти ожидания будут реализованы.Российско-чадские отношения в официальных документах определяются как традиционно дружеские с момента установления в 1964 году дипломатических отношений между двумя странами. В январе сего года прошла церемония вручения мною верительных грамот президенту переходного периода, президенту республики Чад, главе государства Махамату Идрису Деби Итно. В ходе состоявшейся беседы чадский лидер назвал отношения между Россией и республикой Чад братскими, отметив их прочность, проверенную исторической практикой. Такое определение характера двусторонних отношений, полностью соответствующее интересам России, мобилизует на продолжение совместной работы, нацеленной на дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Чадом по восходящей траектории. И для этого есть все необходимое – политическая воля сторон и солидный потенциал возможностей.– В последнее время в СМИ звучат заявления французских чиновников, о том, что Париж "соперничает с попытками России вытеснить Францию и Запад из Африки". Как вы оцениваете эту позицию? Являются ли высказывания французских чиновников намеренной спекуляцией Парижа на фоне роста российского влияния на континенте? Оказывается ли давление на Чад со стороны Франции или других стран с целью отдалить Республику от сближения с Россией?– Очевидно, что в современных реалиях тотального противодействия России со стороны Запада, там, где российская дипломатия достигает успехов, западная погружается в кризис, для выхода из которого применятся неизменный набор инструментов – запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации. И Чад не является исключением.Евродипломаты объявили Африку очередной зоной особых интересов Европейского союза. В выстроенном по американским "правилам" свободном мире политический абсурд достигает исторического пика. Вмешательство во внутренние дела суверенных государств осуществляется открыто на официальном уровне.В июле 2022 года временный поверенный посольства США в Чаде Эллен Торнберн выступила с инструкцией, как надо выстраивать демократический процесс в Чаде, и кто из чадцев имеет право участвовать в предстоящих президентских выборах. Председатель Комиссии по международным делам сената США Боб Менендес инициировал проект резолюции с осуждением "государственного переворота в Чаде в апреле 2021 года", когда трагически погиб президент Чада Идрис Деби Итно. На самом деле верховная власть в Чаде перешла в руки переходного военного совета в результате легитимной процедуры, разработанной при участии Африканского союза.Используются провокации вокруг частных военных компаний. Руководство Чада с озабоченностью отметило показанный в январе сего года в соцсетях видеоролик, в котором сосредоточенные на южном участке чадско-центральноафриканской границы чадские повстанцы объявили о подготовке нового похода на Нджамену с целью свержения конституционного порядка с видеообращением к ЧВК "Вагнер" и российской стороне помочь им в этом. С учетом сложной внутриполитической ситуации в Чаде российское посольство было вынуждено выступить с коммюнике "Дружба сильнее провокаций", в котором, в частности, отмечалось, что попытки внести элементы недоверия в политический диалог между Москвой и Нджаменой будут обречены на провал, от кого бы они не исходили.– Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что поддерживающие позицию РФ жители Африки "не знают, где находится Донбасс, и кто такой Путин". Как бы вы могли прокомментировать это высказывание? Известно ли вам, как к нему отнеслись партнёры в Чаде?– Могу прокомментировать другим высказыванием, в том числе касающимся познаний в области географии. В июле прошлого года президент Чада Махамат Идрис Деби Итно резко отреагировал на упомянутые выше заявления американских официальных лиц в отношении внутриполитических процессов в Чаде и заявил, что "прошли те времена, когда мелкие чиновники, работавшие в посольствах, приезжали давать уроки и указания главам африканских государств. Что касается резолюции (инициированной Бобом Менендесом), то это инициатива не сенатора, который даже не знает где находится Чад на карте, а лобби, которое его направляет и говорит, что делать с нашей страной".– Россия и Чад подписали межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве, на какой стадии находится реализация документа? Поступали ли предложения от чадских властей о закупке российских вооружений и каких?– Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного, в том числе, и на эти цели.– Заинтересован ли Чад в новых поставках российских боевых вертолетов, автоматов Калашникова и в каких объемах? Можно ли ожидать подписания контрактов о закупке вооружений на предстоящем саммите "Россия-Африка"?– Для выхода на новые соглашения о сотрудничестве партнеры регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе на форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в Кубинке.– По данным ФТС России, внешнеторговый оборот России с Чадом в 2021 году сократился с 2,4 миллиона долларов до 2,2 миллиона долларов. Импорт в 2021 году сократился с 300,7 тысячи долларов до 10,8 тысячи долларов. Как Россия оценивает низкие показатели товарооборота?– Россия и Чад декларируют обоюдную заинтересованность в том, чтобы продвигать и далее весь комплекс двусторонних связей, уделяя особое внимание увеличению объемов торгово-экономического сотрудничества и повышению эффективности инвестиционного партнерства. По этим направлениям много еще предстоит сделать. Рост торговли в последние годы сдерживался пандемией COVID-19, внутриполитическими потрясениями в Чаде, недоинформированностью сторон об имеющемся потенциале возможностей.– Намерена ли Москва наращивать внешнеторговый оборот с Нджаменой, за счет каких отраслей? Обсуждаются ли сейчас с Чадом какие-то новые товарные группы для поставок из России?– В настоящее время ведется совместная работа по определению приоритетных областей сотрудничества, повышению уровня взаимной информированности о возможностях участия в конкретных бизнес проектах и инвестиционных программах. Для динамизации двустороннего взаимодействия, стимулирования бизнеса и инвесторов обсуждается идея создания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Есть возможности участия российских компаний в разработке в Чаде месторождений и добычи полезных ископаемых – золота, алмазов, урана, редких металлов, нефти, попутного природного газа и других. Нужны российские специалисты в области геологоразведки, бурения скважин, создания ирригационных систем, объектов энергетики. Востребованы российская фармацевтическая продукция, антивирусные вакцины, медицинская техника и оборудование.Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий. Партнеры приглашены в Москву на I международный форум "Россия-Африка – цифровые технологии как драйвер государственного развития и международного сотрудничества", в рамках которого будут обсуждаться направления инженерно-коммуникационных технологий и перспективы взаимодействия в сфере цифровой трансформации.– Чад проголосовал в поддержку антироссийской резолюции ГА ООН по Украине. Как вы считаете, почему Чад мог занять такую позицию? Какое влияние это может оказать на развитие двустороннего сотрудничества, в том числе экономического?– Чад проводит многовекторную внешнюю политику, выступает за многополярный миропорядок без насилия и диктата, соблюдение базовых принципов международного общения, таких как невмешательство во внутренние дела других государств, равноправное сотрудничество, право народов самим определять модели внутреннего устройства и свои ценностные приоритеты. Нджамена приветствует независимый внешнеполитический курс России на международной арене, высоко ценит усилия России, нацеленные на повышение "веса" Африки в ООН, расширение представленности африканских стран в Совете Безопасности ООН в соответствии с позицией "Консенсуса Эзулвини".С российской стороны неоднократно выражалась признательность чадским партнерам за поддержку российских инициатив и кандидатур в ООН. Нджамена традиционно голосует за российские проекты резолюций по разоруженческой, космической, информационной тематике, о борьбе с героизацией нацизма и другим. Вместе с тем, социально-экономическая и финансовая уязвимость Чада, провоцирующая зависимость от западной помощи, ограничивает свободу выбора позиции чадской дипломатии в ООН. В результате прессинга западных стран Нджамена иногда вынуждена идти в фарватере политических интересов Запада.Прежде всего, речь идет о тематике, связанной с реализацией глобальной внешнеполитической стратегии США и стран ЕС, главное место в которой в настоящее время занимает Украина. В этих случаях, давлению подвергаются и Нджамена, и ее постпредство в Нью-Йорке, а в особых случаях практикуется организация коллективных демаршей с участием послов западных стран. В этих условиях не только Чад, но и некоторые другие африканские страны вынуждены прибегать к различной дипломатической тактике, чтобы сохранить многовекторные партнерские связи.– Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что использовавшееся в украинском конфликте оружие контрабандой поступает в регион озера Чад и используется террористами. Есть ли у вас данные, подтверждающие эту информацию? Выражает ли правительство Республики озабоченность по этому поводу?– Чад находится в конфликтогенной зоне африканского континента, сталкивается с перманентными вызовами и угрозами, связанными с терроризмом, религиозным экстремизмом, трансграничной контрабандой наркотиков и оружия, организованной преступностью, вылазками боевиков с территории сопредельных государств. Противодействие этим угрозам имеет ключевое значение для обеспечения безопасности чадского государства, внутриполитической стабильности и общественного спокойствия. Дестабилизация в Сахаро-Сахельской зоне, а затем и в районе озера Чад явилась прямым следствием агрессии НАТО против Ливии, после чего с ее территории потоки террористов и контрабандистов устремились с севера на юг континента.Предпринимаются усилия по мобилизации имеющихся возможностей как самих африканцев, так и всего международного сообщества на борьбу с международным терроризмом и трансграничной преступностью. В заключительном коммюнике, принятом по итогам состоявшейся в Нджамене в январе сего года встречи министров иностранных дел стран "Сахельской пятерки", была подчеркнута необходимость рединамизации деятельности организации, решимость и дальше совместно противостоять региональным вызовам и угрозам. Страны-члены продолжают отстаивать свою инициативу о переформатировании "пятерки" под зонтик ООН и придании ей международного статуса с гарантированным финансированием и собственным бюджетом.Россия поддерживает укрепляющиеся совместные силы стран бассейна озера Чад в рамках "Сахельской пятерки", намерена и дальше содействовать этому процессу, в том числе, за счет поставок вооружений, соответствующей техники, подготовки кадров для участия в миротворческих миссиях.– В МИД Чада ранее заявляли РИА Новости, что рассчитывают на обучение своих миротворцев в России. Есть ли планы наладить такое сотрудничество? Если нет, то когда страны планируют его начать? Поступала ли информация, что власти Чада все-таки поменяли свое решение и в новых условиях могут запросить Москву о направлении в страну российских военных специалистов?– Россия продолжает хорошо зарекомендовавшую себя практику подготовки молодых специалистов для Республики Чад. Сейчас несколько сот чадцев проходят обучение в российских вузах, а всего образование в России получили около 2,5 тысяч граждан Чада. Квота для чадских студентов увеличена до 207 мест с перспективой роста до 600 мест. Поднимается уровневый формат обучения. Реализуются пожелания чадцев повысить свое образование в аспирантуре и ординатуре.Налажено сотрудничество по линии министерств обороны двух стран в подготовке чадских офицеров в российских военных академиях Санкт- Петербурга, Волгограда, Краснодара. Сейчас на втором курсе обучается 17 человек, на первый поступили еще 10 человек. В учебных заведениях МВД России завершают свое образование около 10 чадских полицейских. Учащимся предоставляется бесплатное обмундирование, питание, возможность участия в практических занятиях в полевых условиях. На рассмотрении чадской стороны находятся новые предложения по шестилетней программе обучения и краткосрочных курсах повышения квалификации. Ежегодно направляются предложения по программам подготовки миротворцев на краткосрочных курсах. С учетом занятости в правоохранительных органах Чада женщин 一1/3 личного состава, партнерам предложен специальный курс обучения для женщин-миротворцев.– Чад добывает нефть и поставляет ее на мировой рынок. Планирует ли правительство Республики привлечь РФ для разведки месторождений и строительства инфраструктуры? Если да, то есть ли договоренности с российскими компаниями?– Чад с 2003 года является членом Ассоциации африканских экспортеров нефти. Ее добыча – основной источник пополнения бюджета страны (70%), а также главная статья чадского экспорта (90%). Присутствие на национальном рынке иностранных компаний доказывает экономическую выгоду отрасли. Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний. Подтвержденные запасы нефти в Чаде составляют 274 миллиона тонн, а прогнозируемые оцениваются в один миллиард тонн. Власти страны продолжают политику "открытых дверей" для профильных иностранных экономических операторов, в том числе и из России. Планируется участие представителей нефтяной отрасли Чада в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия – Африка".– Западная Африка переживает самый тяжелый продовольственный кризис за последнее десятилетие, и в ближайшее время он может усугубиться. Владеете ли вы информацией о том, просил ли Чад о поставках продовольствия Москву? Если да, то будет ли Россия его поставлять и на каких условиях? Как правительство Чада оценивает "продуктовую сделку"?– Нехватка продовольствия создает большую проблему на африканском континенте. Россия неоднократно заявляла о готовности оказать помощь африканцам и в этой связи поддержала "зерновую инициативу" генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, с марта 2022 года открыла безопасные коридоры для сухогрузов с зерном по Черному морю в проливы Босфор и Дарданеллы, добилась заключения "зерновой сделки". Несмотря на эти усилия основной объем помощи – почти половина, идет в Евросоюз, а бедные страны получают меньше 10%, хотя именно для них все и замышлялось.Согласно данным Глобального доклада ВПП о продовольственных кризисах, в Чаде 12,9% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания, из них 2,9% голодают.Россия участвует в оказании продовольственной помощи Чаду. По решению правительства Российской Федерации в марте 2020 года по линии ВПП в Чад было поставлено 742 тонны муки на сумму один миллион долларов США, за счет российского взноса в ВПП. Вопросы оказания Чаду помощи как на двусторонней основе, так и в рамках международного взаимодействия являются важной составляющей российско-чадского сотрудничества и традиционно присутствуют в двусторонней повестке.

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https://ria.ru/20230204/afrika-1849691579.html

https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835273638.html

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Артем Смирнов

интервью, россия, чад, владимир соколенко, идрис деби, оон