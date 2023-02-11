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Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака - РИА Новости, 11.02.2023
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Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака - РИА Новости, 11.02.2023
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:25
2023-02-11T13:10
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать", - сказал Каприн. Он отметил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии значительно легче, поэтому не стоит бояться обращаться к врачу и пренебрегать возможностью бесплатно пройти диспансеризацию. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Коронавирус COVID-19
03:25 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
 
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака

Онколог Минздрава Каприн: бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака

© AP Photo / Andy WongВрач просматривает компьютерную томографию больных раком
Врач просматривает компьютерную томографию больных раком - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
Врач просматривает компьютерную томографию больных раком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
"Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать", - сказал Каприн.
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Он отметил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии значительно легче, поэтому не стоит бояться обращаться к врачу и пренебрегать возможностью бесплатно пройти диспансеризацию.
Читайте полный текст интервью >>>
 
ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19
 
 
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