https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака - РИА Новости, 11.02.2023
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T03:25
2023-02-11T03:25
2023-02-11T13:10
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать", - сказал Каприн. Он отметил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии значительно легче, поэтому не стоит бояться обращаться к врачу и пренебрегать возможностью бесплатно пройти диспансеризацию. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Коронавирус COVID-19
03:25 11.02.2023 (обновлено: 13:10 11.02.2023)
Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Онколог Минздрава Каприн: бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака