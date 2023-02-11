https://ria.ru/20230211/rak-1851350606.html

Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака

Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака - РИА Новости, 11.02.2023

Онколог рассказал, что может спровоцировать развитие рака

Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T03:25

2023-02-11T03:25

2023-02-11T13:10

общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может влиять на развитие рака, к факторам риска также относятся ожирение, курение, злоупотребление алкоголем и употребление красного мяса, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. "Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать", - сказал Каприн. Он отметил, что вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии значительно легче, поэтому не стоит бояться обращаться к врачу и пренебрегать возможностью бесплатно пройти диспансеризацию. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19