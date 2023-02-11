https://ria.ru/20230211/kaprin-1851112082.html

Андрей Каприн: ревность к российским хирургам-онкологам была всегда

Андрей Каприн: ревность к российским хирургам-онкологам была всегда - РИА Новости, 11.02.2023

Андрей Каприн: ревность к российским хирургам-онкологам была всегда

Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T11:00

2023-02-11T11:00

2023-02-11T11:00

интервью

андрей каприн

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

российская академия наук

онкология

врачи

рак

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Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн в интервью РИА Новости рассказал о работе онкослужбы в условиях санкций и продолжающейся пандемии, о лечении пациентов в новых регионах страны и обеспечении их лекарствами, о сотрудничестве с зарубежными коллегами и о невозможности изолировать российских хирургов, а также о том, как не заболеть раком, и какие виды онкологических заболеваний встречаются у россиян чаще всего. Беседовала Людмила Белоножко.– Андрей Дмитриевич, как оцениваете итоги работы онкослужбы за прошлый год? Улучшилась ли выявляемость рака? Выросла ли пятилетняя выживаемость пациентов?– Окончательные данные по 2022 году будут в марте, но в целом тенденцию можно увидеть уже сейчас. У нас есть индикаторы, которые отражают качество онкологической службы, – это количество пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением пять и более лет, здесь удельный вес вырос, а также показатель одногодичной летальности. Можно констатировать, что с 1 января по 31 декабря 2022 года число умерших от новообразований снизилось на 1,6%, поэтому тенденция хорошая. Мы спасли почти 4,5 тысячи жизней.Хочется отметить, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" идет. Так что тенденция положительная. Мы видим, что президент нашей страны не снижает показатели, которые являются контрольными, поэтому их придется выполнять. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко лично каждую неделю проводит штаб, где обсуждаются в том числе и эти вопросы. Контроль есть, поэтому мы всегда знаем, что спрос за это будет, значит надо отвечать.– Как оцениваете уровень онкослужбы в новых регионах?– В новых регионах была достаточно интересная онкослужба. По-моему, главный онколог и руководитель Донецкого онкологического диспансера был главным онкологом Украины, значит доверие к нему было. Врачи там – большие специалисты и серьезные профессионалы. Команда НМИЦ радиологии ездила туда, поэтому мы можем с уверенностью говорить об этом. Медики там сейчас продолжают в сложных условиях оказывать качественную помощь.У местных специалистов есть и свой раковый регистр, который они вели. Если мы модернизируем его, состыкуем со своим, то сможем четко понять, какие в новых регионах основные показатели по онкозаболеваемости. Минздравом разрабатывается программа переоснащения учреждений онкослужбы на новых территориях.– Вы сами не ездили туда?– Пока нет, но собираюсь. На 2023 год запланированы выезды в новые обретенные территории, когда мы постараемся дать ответы и рекомендации на все накопившиеся вопросы наших коллег.– Как обстоят дела с лекарственным обеспечением онкологических пациентов в новых регионах?– Сейчас уже гораздо лучше того, что было – поставки идут по линии Минздрава. Они полностью будут обеспечены всеми лекарственными препаратами, как и все пациенты в других регионах нашей страны.– А в целом по России как складывается ситуация с лекарственным обеспечением? Не возникает ли проблем из-за санкций?– В самом начале были, конечно, некоторые сложности с логистикой, с поставками, сейчас это несколько выровнялось. Думаю, что отчасти это и искусственный ажиотаж, чтобы посеять панику среди населения, и созданный для информационных битв. Фармацевтические дискуссии для нас очень хорошо знакомы. Я хочу привести один пример. Когда мы сделали йод-125 для лечения рака предстательной железы, за что, кстати, были награждены премией правительства Российской Федерации, долгое время мы получали нападки от европейских производителей по поводу качества нашего сырья, хотя свои препараты они делали именно на нем. Но наши коллеги считали, что мы плохо очищали сырье, были даже анонимные жалобы на нас в Росздравнадзор.Уже потом мы доказали качество и безопасность своего препарата, но потеряли на этом не меньше полутора лет. Надо ли говорить, что свои продажи в этот период коллеги не останавливали. Сейчас, конечно, мы их опередили.В нынешней ситуации мы понимаем, что "свято место пусто не бывает". Рынок у нас колоссальный и большой. Мы видим стремление наших азиатских партнеров занять его. Однако, нам нельзя бросать свои разработки и производство, мы уже когда-то сделали такую ошибку. Необходимо расширять применение отечественных препаратов.Мне часто задают вопросы про дженерики. Нужно сказать, что во всех странах мира их используют, это оправданно. Я не вижу ничего плохого в использовании и отечественных дженериков. Почему нет?– Как изменилось сотрудничество с зарубежными коллегами из-за политической ситуации?– Честно говоря, ревность к российским хирургам-онкологам была всегда, я видел это и когда учился, и сейчас. Наших очень толковых и талантливых специалистов не всегда выпускали на выступлениях на международных симпозиумах. Это было тогда и остается сейчас.При этом у нас всегда была общая школа со странами СНГ, и чтобы не потерять это, нужно продолжать вести открытую политику. Врачи должны общаться, обмениваться мнениями, дружить.Сейчас мы продолжаем сотрудничество со всеми нашими коллегами по линии АДИОР – это Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и радиологии стран СНГ и Евразии.Я приглашен и совсем скоро полечу к президенту академии наук Республики Узбекистан, мы будем готовить большую международную научную конференцию по ядерной медицине.Продолжается наша дружба с институтами и центрами онкологии стран Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. Даже некоторые европейские страны предлагают возобновить отношения.Продолжается и совместная работа с нашими китайскими коллегами, с ними мы сотрудничаем очень тесно, проводим вебинары с "живой" хирургией.– То есть контактов много. Мы не оказались в изоляции…– Знаете, все всегда зависит от работы. Если коллеги видят, что мы сильны, есть чему учиться, то и контакты есть. Я расскажу еще одну интересную историю. Когда идут наши лекции, например, с Китаем, мы видим, что есть подключения из других стран, просто они без обозначения.– Подсматривают?– Да. Подсматривают. Значит им интересно. Мы-то открыты.– Уже три года идет пандемия. За это время не было ли установлено какой-то связи между ковидом и раком? Может ли коронавирус вызывать развитие онкологических заболеваний?– Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком.Единственное, что, конечно, ковид затормозил в свое время диспансеризацию, то есть повлиял опосредованно. Слава богу, что быстро все удалось восстановить.– Какие виды онкозаболеваний встречаются чаще всего у россиян? Насколько хорошо научились их лечить? Какая доля пациентов вылечивается полностью от рака?– У мужчин это рак трахеи, бронхов и легкого, 16,4% в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями. Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности. У женщин – рак молочной железы, больше 22%.Главный враг рака – это ранняя диагностика. Более половины случаев ЗНО у нас уже выявляются на первой-второй стадии заболевания, и этот показатель растет. В отношении рака молочной железы, например, благодаря скрининговым программам удалось достичь показателя в 72%, а в отношении рака легкого, к сожалению, ниже – 29,6%, так как диагностировать его на ранних стадиях значительно сложнее, его даже на КТ выявить сложно.Установить факт полного излечения от рака очень сложно во многих локализациях, поэтому мы, прежде всего, бьемся за то, чтобы была очень длительная стабилизация и ремиссия. Чем дольше ремиссия, тем больше у нас надежд на появление новых протоколов лечения и новых препаратов.– Как оцениваете ситуацию с кадрами в онкослужбе?– По кадрам сейчас есть очень неплохая "подпитка". Люди идут в онкологию работать. Для нас важно, что мы развиваем со многими смежными институтами воспитание таких редких специалистов, как радиобиологов, радиохимиков. Надеемся, что приток кадров будет еще больше.– Андрей Дмитриевич, дайте несколько советов, что делать, чтобы не заболеть раком?– Есть определенные факторы риска, к ним относится, например, ожирение, оно повышает вероятность развития колоректального рака и рака поджелудочной железы. Кроме того, курение, злоупотребление алкоголем, употребление красного мяса. Появились и очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать.Хочу подчеркнуть, что рак боится раннего выявления, поэтому ранняя диагностика очень важна. Вылечить онкологическое заболевание на ранней стадии значительно легче, поэтому не стоит бояться обращаться к врачу. И пренебрегать возможностью бесплатно пройти диспансеризацию тоже не стоит.

https://ria.ru/20230204/rak-1849693329.html

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https://ria.ru/20221130/radioterapiya-1835231172.html

https://ria.ru/20221110/onkologiya-1830420162.html

https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

https://ria.ru/20230204/rak-1849698331.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, андрей каприн, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), российская академия наук, онкология, врачи, рак, медицина