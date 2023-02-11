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Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 11.02.2023
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Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС - РИА Новости, 11.02.2023
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T10:18
2023-02-11T10:18
энергодар
донецк
россия
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
безопасность
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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС, а еще за Донецк, где живет его сын. Медков с начала 2000-х живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов. "Я в годы войны прошел Артемовск, Донецк, Запорожье, Кривой Рог. И потом там работал, поэтому и сейчас переживаю из-за того, что происходит. Артемовск бомбят, а там Мироновская ГРЭС, где я вкалывал. Донецк обстреливают, а там Старобешевская ГРЭС. И у меня сын же там: он отработает 4 часа, ему дают отдохнуть 4-5 часа, а потом он идет - или в засаде, или патрулирует улицы, потому что приезжают "гости" "шкодничать", - сказал Медков. Александр Васильевич очень переживает за ставший ему родным Энергодар, ЗАЭС, где он тоже работал. Правда, не на самой атомной станции, а в тепличном хозяйстве при ней, где выращивали овощи, фрукты, зелень. "Выстоит ли станция? Как будут стрелять. Там сейчас очень опасно... МАГАТЭ подключилась, они должны глубже, серьезнее заниматься этим вопросом", - добавил Медков. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230211/energodar-1851342655.html
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энергодар, донецк, россия, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, безопасность
Энергодар, Донецк, Россия, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность
10:18 11.02.2023
 
Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС

Освобождавший Донбасс ветеран ВОВ переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС, а еще за Донецк, где живет его сын.
Медков с начала 2000-х живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
00:49Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли пригород Энергодара
"Я в годы войны прошел Артемовск, Донецк, Запорожье, Кривой Рог. И потом там работал, поэтому и сейчас переживаю из-за того, что происходит. Артемовск бомбят, а там Мироновская ГРЭС, где я вкалывал. Донецк обстреливают, а там Старобешевская ГРЭС. И у меня сын же там: он отработает 4 часа, ему дают отдохнуть 4-5 часа, а потом он идет - или в засаде, или патрулирует улицы, потому что приезжают "гости" "шкодничать", - сказал Медков.
Александр Васильевич очень переживает за ставший ему родным Энергодар, ЗАЭС, где он тоже работал. Правда, не на самой атомной станции, а в тепличном хозяйстве при ней, где выращивали овощи, фрукты, зелень.
"Выстоит ли станция? Как будут стрелять. Там сейчас очень опасно... МАГАТЭ подключилась, они должны глубже, серьезнее заниматься этим вопросом", - добавил Медков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Сигнальная лента Следственного комитета РФ во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области, ограждающая место взрыва легкового автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 09:48
При теракте в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции
 
ЭнергодарДонецкРоссияСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
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