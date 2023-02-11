Ветеран рассказал, что переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
Освобождавший Донбасс ветеран ВОВ переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Александр Медков, освобождавший Донбасс и Запорожье от фашистов, рассказал РИА Новости, что внимательно следит за событиями на Украине и очень переживает за безопасность Энергодара и ЗАЭС, а еще за Донецк, где живет его сын.
Медков с начала 2000-х живет в Волгограде, сюда он переехал из Энергодара к сыну. Родился и вырос в станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Служил связистом, снайпером. Был ранен. После окончания войны Медков служил в Иране, Китае и Северной Корее. Имеет множество наград, самой ценной ветеран считает медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Потом работал в Горловке на теплостанции. После этого Медков работал и на других энергообъектах под Донецком и Энергодаре, отдал энергетической сфере более 40 лет, а на пенсию ушел в 1986 году. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов.
"Я в годы войны прошел Артемовск, Донецк, Запорожье, Кривой Рог. И потом там работал, поэтому и сейчас переживаю из-за того, что происходит. Артемовск бомбят, а там Мироновская ГРЭС, где я вкалывал. Донецк обстреливают, а там Старобешевская ГРЭС. И у меня сын же там: он отработает 4 часа, ему дают отдохнуть 4-5 часа, а потом он идет - или в засаде, или патрулирует улицы, потому что приезжают "гости" "шкодничать", - сказал Медков.
Александр Васильевич очень переживает за ставший ему родным Энергодар, ЗАЭС, где он тоже работал. Правда, не на самой атомной станции, а в тепличном хозяйстве при ней, где выращивали овощи, фрукты, зелень.
"Выстоит ли станция? Как будут стрелять. Там сейчас очень опасно... МАГАТЭ подключилась, они должны глубже, серьезнее заниматься этим вопросом", - добавил Медков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.