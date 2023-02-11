https://ria.ru/20230211/egipet-1851382470.html

Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России

Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2023

Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России

Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание, заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:02

2023-02-11T12:02

2023-02-11T13:12

политика

георгий борисенко

египет

россия

брикс

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание, заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко. "Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы", - сказал Борисенко. Дипломат отметил, что Россия поддержала запрос Египта и будет рада, когда он сможет стать полноправным членом БРИКС. "Для этого в объединении необходимо окончательно утвердить правила и процедуры расширения. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - добавил Борисенко. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Читайте полный текст интервью >>>

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египет

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, георгий борисенко, египет, россия, брикс