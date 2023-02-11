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Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2023
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Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России
Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2023
Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России
Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание, заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:02
2023-02-11T13:12
политика
георгий борисенко
египет
россия
брикс
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание, заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко. "Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы", - сказал Борисенко. Дипломат отметил, что Россия поддержала запрос Египта и будет рада, когда он сможет стать полноправным членом БРИКС. "Для этого в объединении необходимо окончательно утвердить правила и процедуры расширения. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - добавил Борисенко. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, георгий борисенко, египет, россия, брикс
Политика, Георгий Борисенко, Египет, Россия, БРИКС
12:02 11.02.2023 (обновлено: 13:12 11.02.2023)
 
Египет заинтересован в присоединении к БРИКС, заявил посол России

Посол Борисенко: Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Египет заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил свое желание, заявил РИА Новости посол России в Каире Георгий Борисенко.
"Египет тоже заинтересован в присоединении к БРИКС и уже обозначил такое свое желание в официальных письмах, направленных всем членам группы", - сказал Борисенко.
Дипломат отметил, что Россия поддержала запрос Египта и будет рада, когда он сможет стать полноправным членом БРИКС.
"Для этого в объединении необходимо окончательно утвердить правила и процедуры расширения. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - добавил Борисенко.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
Читайте полный текст интервью >>>
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