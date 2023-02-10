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На границе России и Казахстана произошло землетрясение

На границе России и Казахстана произошло землетрясение - РИА Новости, 10.02.2023

На границе России и Казахстана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в восточном Казахстане недалеко от границы с Россией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:08

2023-02-10T18:08

2023-02-10T18:19

россия

российская академия наук

казахстан

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4 произошло в пятницу в восточном Казахстане недалеко от границы с Россией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 15.35 мск, находился в граничащем с Россией Катон-Карагайском районе Казахстана (Алтай), его магнитуда составила 4.

россия

казахстан

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россия, российская академия наук, казахстан