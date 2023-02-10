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Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/zaes-1851311630.html
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой - РИА Новости, 10.02.2023
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:22
2023-02-10T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. "Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Перенос запланированной ротации слишком ясно отражает необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей", - приводятся на сайте МАГАТЭ слова Гросси.В заявлении также отмечается, что на этой неделе Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ, что позволит ЗАЭС возобновить работу по выработке энергии только после ее возвращения под контроль Киева. Кроме того, украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ в пятницу, что Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили выработку энергии в качестве меры предосторожности, говорится в заявлении. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230203/zaes-1849644114.html
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в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:22 10.02.2023
 
Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС непредсказуемой

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг ЗАЭС остается нестабильной и непредсказуемой

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой.
"Ситуация вокруг крупнейшей в Европе АЭС остается нестабильной и непредсказуемой, поскольку она является зоной активных боевых действий. Перенос запланированной ротации слишком ясно отражает необходимость срочных мер по защите станции и работающих на ней людей", - приводятся на сайте МАГАТЭ слова Гросси.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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В заявлении также отмечается, что на этой неделе Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинформировала МАГАТЭ, что позволит ЗАЭС возобновить работу по выработке энергии только после ее возвращения под контроль Киева. Кроме того, украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ в пятницу, что Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили выработку энергии в качестве меры предосторожности, говорится в заявлении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 18:15Специальная военная операция на Украине
Лихачев рассказал Гросси о мерах, принимаемых Россией для безопасности ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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