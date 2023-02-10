10:09 10.02.2023 (обновлено: 10:20 10.02.2023)
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД
МИД: после появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация вокруг нее стала значительно спокойнее
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После появления МАГАТЭ на Запорожской АЭС ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Никаких "инспекторов" МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет. Есть представители Агентства, которых мы пригласили в связи с атаками на станцию со стороны Украины", - рассказал он.
"Надо отметить, что после их появления ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее", - добавил Полищук.
"Заявления относительно якобы имевших место "взрывов" на прилегающей к станции территории мы рассматриваем как излишне нервную реакцию специалистов Агентства на обстановку, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Любые возникающие недопонимания между нами решаются в рабочем порядке", - заключил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.