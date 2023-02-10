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После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
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После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2023
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД
После появления МАГАТЭ на Запорожской АЭС ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:09
2023-02-10T10:20
в мире
россия
энергодар
алексей полищук
запорожская аэс
магатэ
снг
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После появления МАГАТЭ на Запорожской АЭС ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. "Никаких "инспекторов" МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет. Есть представители Агентства, которых мы пригласили в связи с атаками на станцию со стороны Украины", - рассказал он. "Надо отметить, что после их появления ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее", - добавил Полищук. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/zaes-1850976802.html
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в мире, россия, энергодар, алексей полищук, запорожская аэс, магатэ, снг
В мире, Россия, Энергодар, Алексей Полищук, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, СНГ
10:09 10.02.2023 (обновлено: 10:20 10.02.2023)
 
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД

МИД: после появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация вокруг нее стала значительно спокойнее

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. После появления МАГАТЭ на Запорожской АЭС ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее, сообщил в интервью РИА Новости в День дипломата директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Никаких "инспекторов" МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет. Есть представители Агентства, которых мы пригласили в связи с атаками на станцию со стороны Украины", - рассказал он.
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"Надо отметить, что после их появления ситуация вокруг ядерного объекта стала значительно спокойнее", - добавил Полищук.
"Заявления относительно якобы имевших место "взрывов" на прилегающей к станции территории мы рассматриваем как излишне нервную реакцию специалистов Агентства на обстановку, сложившуюся вокруг Запорожской АЭС. Любые возникающие недопонимания между нами решаются в рабочем порядке", - заключил дипломат.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреРоссияЭнергодарАлексей ПолищукЗапорожская АЭСМАГАТЭСНГ
 
 
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