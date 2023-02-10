https://ria.ru/20230210/sternik-1850891898.html

Александр Стерник: тесные связи России и Центральной Азии раздражают США

Александр Стерник: тесные связи России и Центральной Азии раздражают США - РИА Новости, 10.02.2023

Александр Стерник: тесные связи России и Центральной Азии раздражают США

Москва видит стремление ЕС подобраться к природным ресурсам Центральной Азии, чтобы заместить поставки из России, заявил специальному корреспонденту РИА новости РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:00

2023-02-10T09:00

2023-02-10T09:00

интервью

александр стерник

россия

центральная азия

одкб

снг

евросоюз

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Москва видит стремление ЕС подобраться к природным ресурсам Центральной Азии, чтобы заместить поставки из России, заявил специальному корреспонденту РИА новости Александре Дибижевой директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. В интервью по случаю Дня дипломатического работника он рассказал о ситуации вокруг строительства АЭС в Казахстане, о том, как продвигается процесс перехода на расчеты в нацвалютах с партнерами в Центральной Азии, и какие результаты достигнуты с партнерами по региону по упорядочиванию миграционных потоков.– Брюссель в 2022 году начал все активнее проводить политику сближения со странами Центральной Азии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен усиливать присутствие в регионе. Вызывают ли подобные планы европейцев тревогу у России? Как, в частности, Москва рассматривает проект строительства Транскаспийского газопровода, который позволит поставлять природный газ в восточную Европу из Туркменистана? Пересекаются или разнятся цели ЕС и США, которые тоже пытаются нарастить активность в регионе?– Текущие события показали отсутствие самостоятельности ЕС в выборе своей региональной стратегии. Его цели и приемы – калька с американских установок. А Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими связями Центральной Азии с Россией, их союзническим характером. Мы видим, какому давлению подвергаются все наши стратегические партнеры сегодня. Наряду с официальными каналами в этом "мягко" участвуют подконтрольные НПО, СМИ и блогеры. Порой диву даешься, как последним сходят с рук русофобские и националистические нарративы, призывы к проявлению пещерного "бытового национализма". Не говорю уже о попытках очернения сплошняком нашей общей истории. А без нее, со всеми позитивными и драматическими полосами, не было бы многих достижений, которыми гордимся сейчас и мы, и наши братские соседи по Центральной Азии.Прекрасно видим стремление ЕС превратить регион в транзитно-транспортный коридор Восток-Запад в обход России, подобраться к его природным ресурсам, чтобы заместить поставки из нашей страны. Брюссель обусловливает все это внедрением своих стандартов управления, коммуникаций и логистики. А это – дорогое удовольствие. Оно потребует немалых затрат от тех, кто готов тянуться к "высокой европейской планке". На нашей же стороне – развитая сеть дорог и сопутствующей инфраструктуры, общее отлаженное пространство безопасности и безбарьерности. Многое делается для его осовременивания и настройки с учетом "геополитической тектоники". Причем у российской повестки, это прекрасно знают друзья и партнеры, нет и не было никакого "двойного дна".Что же касается ЕС, то с экономической и технологической привязкой ими продвигаются либеральные "ценности" и "услуги" в обеспечении безопасности. Впечатление таково, что европейцы смотрят свысока на всех своих партнеров, а сфера безопасности для них – удобная лазейка к получению чувствительной информации, в том числе затрагивающей Россию.По Транскаспийскому газопроводу или его усеченным вариантам: скачок внимания к этой "бородатой" теме понятен. Не буду углубляться. Но любые вопросы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов на Каспии, подлежат решению в соответствии с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и общей нашей заботой о хрупкой экосистеме водоема – уникального во многих отношениях "озера-моря". От его "здоровья" без преувеличения зависит благополучие всех прибрежных государств.– Ранее в МИДе России заявили, что встреча российского министра иностранных дел с и.о. главы МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым "не за горами" Может ли такая встреча состояться до начала весны? Какие темы будут обсуждаться?– Вообще руководители внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии постоянно в контакте: звонки, переписка, встречи. Аппараты министерств иностранных дел "гудят" от совместной интенсивной работы. Ее темп нам задают главы государств и правительств. Тридцать первого декабря 2022 года Сергей Лавров направил поздравительное послание Бахтиёру Саидову в связи с его назначением на должность. Встреча министров, уверен, скоро состоится. Впереди визиты и совместные форумы, так что сверка по линии Сергея Лаврова и Бахтиёра Саидова актуальна.– Узбекистан не планирует возобновлять работу карты "МИР" на своей территории, судя по заявлениям Центробанка страны. Изучают ли в таком случае Москва и Ташкент возможности использования альтернативной платёжной системы по аналогии с турецкой "TROY"?– Мы видим, какие риски искусственно создаются, чтобы затруднить работу финансово-расчетной инфраструктуры между Россией и ее партнерами. Уверяю вас, что никто из нас не позволит себя обкрадывать, лишать взаимовыгодного сотрудничества. Соответственно, "калибруются" и расчетные механизмы.– Проработаны ли уже детали будущего тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана? Когда Россия планирует представить их Казахстану и Узбекистану? Будет ли создана специальная трехсторонняя рабочая группа для проработки инициативы?– Мы ведем диалог с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Всех беспокоит волатильность рынков энергоносителей, "запрещенные приемчики", к которым прибегают наши конкуренты, а также аномальные перепады температур в регионе. Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны, как Вы знаете, "дорожные карты". На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам.– Когда будет принято решение о том, может ли "Росатом" стать подрядчиком по строительству АЭС на побережье озера Балхаш в Казахстане?– Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель. Наряду с экономичностью и надёжностью российского дизайна АЭС, его привлекательной стороной является мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера.– Ранее власти Таджикистана заявляли о необходимости принять меры по обеспечению южных рубежей ОДКБ на фоне опасной обстановки в Афганистане. Ведутся ли какие-то переговоры сейчас с Душанбе по этой теме? О каких мерах может идти речь? На какой стадии сейчас проект по строительству новой погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии России?– В ОДКБ на уровне глав государств, министров иностранных дел, обороны, секретарей советов безопасности постоянно анализируется ситуация в Афганистане, оценивается степень потенциальных угроз. К участию в этой работе на комплексной основе привлекаются представители Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ.ОДКБ принимает плановые меры по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье. Готовится межгосударственная программа по укреплению участков этой границы. На территории Таджикистана проводятся учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.Разумеется, как союзник Россия оказывает и прямую помощь Таджикистану. На наши средства ведется строительство погранзаставы на одном из угрозообразующих направлений. Работа в разгаре. Это будет современный объект, отвечающий всем требованиям погранбезопасности. Его строительство – наш вклад в ее обеспечение на южном рубеже зоны ответственности ОДКБ. Конечно, помогает местным силовым ведомствам держать "барьер" на пути терроризма и наркотрафика расположенная в Таджикистане 201-я российская военная база во взаимодействии с авиабазой наших ВКС в Киргизии.– Как сейчас обстоит ситуация на границе Таджикистана и Киргизии? Опасается ли Москва возможной новой эскалации там в ближайшее время? Как Россия может помочь предотвратить негативный ход развития ситуации?– Киргизия и Таджикистан – стратегические партнеры и союзники России. Естественно, что урегулирование непростых пограничных вопросов между ними не может быть нам безразлично. На это указывает встреча президентов России, Киргизии и Таджикистана в Астане 13 октября 2022 года. Мы приветствуем то, что в настоящее время стороны конструктивно ведут работу. Россия готова оказывать нашим друзьям любое необходимое содействие.– Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и страны Центральной Азии намерены расширять практику расчетов в национальных валютах. Какие шаги уже предпринимаются в этом направлении, с кем уже из партнеров достигнуты значительные результаты? Какие основные трудности остаются на пути перехода к полному взаиморасчету в национальных валютах?– Практика последних лет красноречиво говорит: полагаться исключительно на западную финансовую инфраструктуру недальновидно. В сущности, ее адепты убедили всех нас в том, что возможность беспрепятственно проводить трансграничные расчеты – вопрос государственного суверенитета. В этих условиях появляются новые, устойчивые к санкциям механизмы взаиморасчетов, в том числе и с центральноазиатскими государствами. Речь идет о самодостаточной системе, не требующей чьего-то согласия. Переход на использование национальных валют – гарантия стабильного развития экономических связей между нашими странами. В конце октября 2022 года запущены торги валютами центральноазиатских стран на площадке Московской биржи.Конечно, наши недруги не дремлют, но сложности недобросовестной конкуренции преодолимы при грамотной финансово-экономической политике как в двусторонних, так и многосторонних форматах.– Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о необходимости открытия центров организованной подготовки трудовых мигрантов в странах, которые предоставляют их основную массу – Киргизии, Таджикистане, Узбекистане. На каком этапе сейчас находится эта работа? Насколько, на ваш взгляд, это могло бы помочь решить проблему с их адаптацией в России и, как следствие, привести к уменьшению числа инцидентов с нарушением общественного порядка со стороны мигрантов?– Мы уделяем серьезное внимание нашему миграционному сотрудничеству. Если не ошибаюсь, за январь-сентябрь 2022 года на миграционный учет в России было поставлено почти 13 миллионов мигрантов, из них более восьми миллионов – граждане стран Центральной Азии. Для придания трудовой миграции более организованного характера вводятся законодательные изменения. Их цель – максимально сократить "теневую" составляющую, создать условия для трудолюбивых гостей из дружественных стран, обеспечить соблюдение ими российских правовых норм, уважение к обычаям и традициям нашего общества.Ведем работу и на внешнем контуре: по открытию в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки. В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений. Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Киргизией и, возможно, Таджикистаном.В ноябре 2022 года в Душанбе открылось представительство московского "Многофункционального миграционного центра", пока в тестовом режиме. Он ведет подбор трудовых ресурсов по заявкам работодателей на территории Москвы и Московской области. Это облегчит прохождение предвыездных формальностей, а также позволит привлекать в Россию кадры требуемой квалификации. Надеемся, что это только первая ласточка, и успешный опыт в дальнейшем получит распространение.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838863972.html

https://ria.ru/20230131/rossiya-1848537869.html

https://ria.ru/20230204/rossiya-1849753460.html

https://ria.ru/20230208/afganistan-1850661217.html

https://ria.ru/20230124/migratsiya-1847048212.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, александр стерник, россия, центральная азия, одкб, снг, евросоюз