Рейтинг@Mail.ru
Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230210/sobchak-1851141335.html
Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве
Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве - РИА Новости, 10.02.2023
Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве
Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:17
2023-02-10T14:17
шоубиз
ксения собчак
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836335258_0:114:3148:1885_1920x0_80_0_0_c20b39751d13ecdacead7330be9fed88.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие. Также журналистка отметила, что уведомила органы о наличии двойного гражданства. Осенью в СМИ появилась информация, что ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной ее отъезда назвали арест директора знаменитости Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Ранее Собчак опровергла сообщения о продаже дома. Также она высмеяла слухи о его цене в шесть миллионов рублей.
https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836335258_233:132:2788:2048_1920x0_80_0_0_932702cea99a951d7da5a27f6f81bc03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ксения собчак, израиль
Шоубиз, Ксения Собчак, Израиль
14:17 10.02.2023
 
Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве

Ведущая Ксения Собчак объяснила молчание о гражданстве Израиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТелеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля "Зимний" в Москве
Телеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля Зимний в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие.

"Претензии ко мне не обоснованы. Пока у меня не было паспорта, я говорила, что его нет", – призналась знаменитость в эфире "Осторожно: Собчак!"

Также журналистка отметила, что уведомила органы о наличии двойного гражданства.
"Учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о получении паспорта я не стала. Я сообщила тем, кому должна была сообщить – МВД России", – заключила Собчак.
Осенью в СМИ появилась информация, что ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной ее отъезда назвали арест директора знаменитости Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха".
Ранее Собчак опровергла сообщения о продаже дома. Также она высмеяла слухи о его цене в шесть миллионов рублей.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 15:05Шоубиз
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
 
ШоубизКсения СобчакИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала