Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве
Ведущая Ксения Собчак объяснила молчание о гражданстве Израиля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТелеведущая и блогер Ксения Собчак перед началом церемонии открытия Первого открытого российского фестиваля "Зимний" в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие.
"Претензии ко мне не обоснованы. Пока у меня не было паспорта, я говорила, что его нет", – призналась знаменитость в эфире "Осторожно: Собчак!"
Также журналистка отметила, что уведомила органы о наличии двойного гражданства.
"Учитывая уровень спекуляции вокруг моего имени, специально сообщать о получении паспорта я не стала. Я сообщила тем, кому должна была сообщить – МВД России", – заключила Собчак.
Осенью в СМИ появилась информация, что ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной ее отъезда назвали арест директора знаменитости Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха".
Ранее Собчак опровергла сообщения о продаже дома. Также она высмеяла слухи о его цене в шесть миллионов рублей.
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