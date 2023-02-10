https://ria.ru/20230210/sobchak-1851141335.html

Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве

Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве - РИА Новости, 10.02.2023

Собчак объяснила молчание о двойном гражданстве

Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:17

2023-02-10T14:17

2023-02-10T14:17

шоубиз

ксения собчак

израиль

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ксения Собчак объяснила, почему не говорила о своем израильской гражданстве публично. При этом ведущая подтвердила его наличие. Также журналистка отметила, что уведомила органы о наличии двойного гражданства. Осенью в СМИ появилась информация, что ведущая пересекла литовскую границу по израильскому паспорту. Вероятной причиной ее отъезда назвали арест директора знаменитости Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха". Ранее Собчак опровергла сообщения о продаже дома. Также она высмеяла слухи о его цене в шесть миллионов рублей.

https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ксения собчак, израиль