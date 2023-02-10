https://ria.ru/20230210/pogranzastava-1851018141.html

Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе

Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 10.02.2023

Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе

Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:58

2023-02-10T08:58

2023-02-10T09:28

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

таджикистан

александр стерник

афганистан

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Разумеется, как союзник Россия оказывает и прямую помощь Таджикистану. На наши средства ведётся строительство погранзаставы на одном из угрозообразующих направлений. Работа в разгаре. Это будет современный объект, отвечающий всем требованиям погранбезопасности. Его строительство – наш вклад в её обеспечение на южном рубеже зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в интервью агентству. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html

россия

таджикистан

афганистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, таджикистан, александр стерник, афганистан