https://ria.ru/20230210/pogranzastava-1851018141.html
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 10.02.2023
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе
Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:58
2023-02-10T08:58
2023-02-10T09:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
таджикистан
александр стерник
афганистан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Разумеется, как союзник Россия оказывает и прямую помощь Таджикистану. На наши средства ведётся строительство погранзаставы на одном из угрозообразующих направлений. Работа в разгаре. Это будет современный объект, отвечающий всем требованиям погранбезопасности. Его строительство – наш вклад в её обеспечение на южном рубеже зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в интервью агентству. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230210/taliby-1851012717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, таджикистан, александр стерник, афганистан
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Таджикистан, Александр Стерник, Афганистан
08:58 10.02.2023 (обновлено: 09:28 10.02.2023)
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе
Дипломат Стерник: Россия участвует в создании погранзаставы на таджикско-афганской границе