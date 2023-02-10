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Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 10.02.2023
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Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 10.02.2023
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе
Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:58
2023-02-10T09:28
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
таджикистан
александр стерник
афганистан
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. "Разумеется, как союзник Россия оказывает и прямую помощь Таджикистану. На наши средства ведётся строительство погранзаставы на одном из угрозообразующих направлений. Работа в разгаре. Это будет современный объект, отвечающий всем требованиям погранбезопасности. Его строительство – наш вклад в её обеспечение на южном рубеже зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в интервью агентству. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, таджикистан, александр стерник, афганистан
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Таджикистан, Александр Стерник, Афганистан
08:58 10.02.2023 (обновлено: 09:28 10.02.2023)
 
Россия участвует в строительстве заставы на таджикско-афганской границе

Дипломат Стерник: Россия участвует в создании погранзаставы на таджикско-афганской границе

© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев / Перейти в медиабанкТаджикские пограничники на таджикско-афганской границе
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев
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Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа по строительству погранзаставы на таджикско-афганской границе при участии РФ в разгаре, заявил РИА Новости директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
"Разумеется, как союзник Россия оказывает и прямую помощь Таджикистану. На наши средства ведётся строительство погранзаставы на одном из угрозообразующих направлений. Работа в разгаре. Это будет современный объект, отвечающий всем требованиям погранбезопасности. Его строительство – наш вклад в её обеспечение на южном рубеже зоны ответственности ОДКБ", - сказал он в интервью агентству.
Читайте полный текст интервью >>>
Талибы на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
07:59
Талибы не выполнили ни одно обещание, заявил посол России в Душанбе
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияТаджикистанАлександр СтерникАфганистан
 
 
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