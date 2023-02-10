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Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса - РИА Новости, 10.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html
Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса
Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса - РИА Новости, 10.02.2023
Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса
Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают раком чаще других, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T04:18
2023-02-10T07:14
распространение коронавируса
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают раком чаще других, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", — сказал Каприн.Он уточнил, что коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как из-за эпидемиологической ситуации на какое-то время была приостановлена диспансеризация, но на сегодняшний день она уже восстановлена.
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Коронавирус COVID-19
04:18 10.02.2023 (обновлено: 07:14 10.02.2023)
 
Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса

Онколог Каприн: коронавирус вряд ли способен быть причиной развития рака

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают раком чаще других, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн.
"Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", — сказал Каприн.
Он уточнил, что коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как из-за эпидемиологической ситуации на какое-то время была приостановлена диспансеризация, но на сегодняшний день она уже восстановлена.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:45
Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19
 
 
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