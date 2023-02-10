https://ria.ru/20230210/onkolog-1851002028.html

Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса

Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса - РИА Новости, 10.02.2023

Онколог оценил вероятность рака из-за коронавируса

Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают раком чаще других, заявил в интервью РИА Новости главный... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T04:18

2023-02-10T04:18

2023-02-10T07:14

распространение коронавируса

общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Коронавирус вряд ли может вызывать онкозаболевания, люди, которые перенесли COVID-19, не заболевают раком чаще других, заявил в интервью РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", академик РАН Андрей Каприн. "Пока что нет таких больших исследований. COVID-19 стал не таким смертоносным заболеванием. Я думаю, что мы уже достигли популяционного иммунитета. Скорее всего, коронавирус станет как грипп. А может ли грипп вызывать рак? Пожалуй, нет. Мы не видим, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком", — сказал Каприн.Он уточнил, что коронавирус мог повлиять опосредованно на ситуацию с онкологическими заболеваниями, так как из-за эпидемиологической ситуации на какое-то время была приостановлена диспансеризация, но на сегодняшний день она уже восстановлена.

https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, коронавирус covid-19