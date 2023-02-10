https://ria.ru/20230210/maroderstvo-1851192485.html

Эрдоган рассказал о мародерстве в провинциях, затронутых землетрясением

Эрдоган рассказал о мародерстве в провинциях, затронутых землетрясением - РИА Новости, 10.02.2023

Эрдоган рассказал о мародерстве в провинциях, затронутых землетрясением

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о случаях мародерства в провинциях, затронутых сокрушительным землетрясением, выразив надежду, что введение ЧП облегчит... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:30

2023-02-10T15:30

2023-02-10T15:30

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 10 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о случаях мародерства в провинциях, затронутых сокрушительным землетрясением, выразив надежду, что введение ЧП облегчит реагирование на эту проблему. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. В регионах был введен режим ЧП. "Мы приняли решение о зоне бедствия и чрезвычайном положении. К сожалению, некоторые невежественные люди занимаются мародерством. Введя чрезвычайное положение, государство взяло полномочия по этому вопросу в свои руки, и необходимые меры будут приняты. В этом процессе были некоторые недостатки, но наше государство всеми силами пришло на помощь гражданам", - заявил Эрдоган, выступая в провинции Адыяман.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган