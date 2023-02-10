https://ria.ru/20230210/kirokorov-1851160904.html

Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе

Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе - РИА Новости, 10.02.2023

Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе

Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:26

2023-02-10T16:26

шоубиз

филипп киркоров

александр добровинский

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. Представитель артиста Александр Добровинский поделился, что в суде были предоставлены документы, подтверждающие законность постройки. Кроме того, он в шутку предложил допустить рыбака на балкон Киркорова. Также отмечается, что истец не явился на заседание. Рыськов подал жалобу на Киркорова 11 января в Одинцовский городской суд. Истец заявил, что постройка музыканта помешала ему ловить рыбу. Ранее на певца подали в суд из-за номера с крестом. Активист потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный вред.

https://ria.ru/20230123/strelki-1846838771.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, александр добровинский