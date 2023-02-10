https://ria.ru/20230210/kirokorov-1851160904.html
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе - РИА Новости, 10.02.2023
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе
Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:26
2023-02-10T16:26
2023-02-10T16:26
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. Представитель артиста Александр Добровинский поделился, что в суде были предоставлены документы, подтверждающие законность постройки. Кроме того, он в шутку предложил допустить рыбака на балкон Киркорова. Также отмечается, что истец не явился на заседание. Рыськов подал жалобу на Киркорова 11 января в Одинцовский городской суд. Истец заявил, что постройка музыканта помешала ему ловить рыбу. Ранее на певца подали в суд из-за номера с крестом. Активист потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный вред.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филипп киркоров, александр добровинский
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе на даче
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче.
Представитель артиста Александр Добровинский поделился, что в суде были предоставлены документы, подтверждающие законность постройки. Кроме того, он в шутку предложил допустить рыбака на балкон Киркорова.
"Остается пока не решенным вопрос: если ему неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной? Так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть", – высказался адвокат в интервью "Пятому каналу".
Также отмечается, что истец не явился на заседание.
Рыськов подал
жалобу на Киркорова 11 января в Одинцовский городской суд. Истец заявил, что постройка музыканта помешала ему ловить рыбу.
Ранее на певца подали
в суд из-за номера с крестом. Активист потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный вред.