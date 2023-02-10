Рейтинг@Mail.ru
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230210/kirokorov-1851160904.html
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе - РИА Новости, 10.02.2023
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе
Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:26
2023-02-10T16:26
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828099334_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_adc55f2edc39210b41ceb17eabc59877.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче. Представитель артиста Александр Добровинский поделился, что в суде были предоставлены документы, подтверждающие законность постройки. Кроме того, он в шутку предложил допустить рыбака на балкон Киркорова. Также отмечается, что истец не явился на заседание. Рыськов подал жалобу на Киркорова 11 января в Одинцовский городской суд. Истец заявил, что постройка музыканта помешала ему ловить рыбу. Ранее на певца подали в суд из-за номера с крестом. Активист потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный вред.
https://ria.ru/20230123/strelki-1846838771.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828099334_427:0:2843:1812_1920x0_80_0_0_5a7b49db58d6ba9dbd8616c31b4957ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, александр добровинский
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский
16:26 10.02.2023
 
Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе

Киркоров выиграл суд по делу о незаконно установленном пирсе на даче

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонцерт к 85-летию Иосифа Кобзона
Концерт к 85-летию Иосифа Кобзона - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Киркоров выиграл суд у жителя Московской области Анатолия Рыськова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на даче.
Представитель артиста Александр Добровинский поделился, что в суде были предоставлены документы, подтверждающие законность постройки. Кроме того, он в шутку предложил допустить рыбака на балкон Киркорова.

"Остается пока не решенным вопрос: если ему неудобно ловить рыбу с чужого пирса, может, я попрошу Филиппа Бедросовича предоставить балкон гостиной? Так и спиннинг можно с высоты дальше закинуть", – высказался адвокат в интервью "Пятому каналу".

Также отмечается, что истец не явился на заседание.
Рыськов подал жалобу на Киркорова 11 января в Одинцовский городской суд. Истец заявил, что постройка музыканта помешала ему ловить рыбу.
Ранее на певца подали в суд из-за номера с крестом. Активист потребовал взыскать с артиста миллион рублей за моральный вред.
Екатерина Любомская - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 18:49Шоубиз
Экс-солистка "Стрелок" пережила микроинсульт на суде с Волочковой
 
ШоубизФилипп КиркоровАлександр Добровинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала