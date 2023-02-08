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На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче - РИА Новости, 08.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230208/kirkorov-1850485534.html
На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче
На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче - РИА Новости, 08.02.2023
На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче
Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:45
2023-02-08T10:45
шоубиз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить. Одинцовский городской суд рассмотрит жалобу на певца девятого января. По мнению истца, артист установил пирс незаконно. Ранее активист подал в суд на Киркорова из-за выступления на кресте. Он попросил взыскать с певца миллион рублей за моральный вред.
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филипп киркоров
Шоубиз, Филипп Киркоров
10:45 08.02.2023
 
На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче

Житель Подмосковья подал в суд на Киркорова из-за пирса на даче певца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить.
Одинцовский городской суд рассмотрит жалобу на певца девятого января. По мнению истца, артист установил пирс незаконно.

"На девятое февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит", – сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский "Пятому каналу".

Ранее активист подал в суд на Киркорова из-за выступления на кресте. Он попросил взыскать с певца миллион рублей за моральный вред.
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