https://ria.ru/20230208/kirkorov-1850485534.html

На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче

На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче - РИА Новости, 08.02.2023

На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче

Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:45

2023-02-08T10:45

2023-02-08T10:45

шоубиз

филипп киркоров

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить. Одинцовский городской суд рассмотрит жалобу на певца девятого января. По мнению истца, артист установил пирс незаконно. Ранее активист подал в суд на Киркорова из-за выступления на кресте. Он попросил взыскать с певца миллион рублей за моральный вред.

https://ria.ru/20221221/kirkorov-1840216807.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров