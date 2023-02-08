На Киркорова подали в суд из-за пирса на его даче
Житель Подмосковья подал в суд на Киркорова из-за пирса на даче певца
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Житель Московской области Анатолий Рыськов подал в суд на Филиппа Киркорова. Причиной послужил пирс на даче певца, который якобы мешает мужчине рыбачить.
Одинцовский городской суд рассмотрит жалобу на певца девятого января. По мнению истца, артист установил пирс незаконно.
"На девятое февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Господин Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит", – сообщил адвокат музыканта Александр Добровинский "Пятому каналу".
Ранее активист подал в суд на Киркорова из-за выступления на кресте. Он попросил взыскать с певца миллион рублей за моральный вред.
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