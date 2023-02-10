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Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции - РИА Новости, 10.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230210/guzeeva-1851079859.html
Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции
Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции - РИА Новости, 10.02.2023
Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции
Лариса Гузеева вернулась в Москву из Израиля после слухов об эмиграции за границу. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:09
2023-02-10T12:09
шоубиз
лариса гузеева
израиль
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева вернулась в Москву из Израиля после слухов об эмиграции за границу. Ранее актриса поделилась кадрами вечернего Тель-Авива и пожаловалась на представителей желтых СМИ. Она опровергла слухи о ее переезде в Израиль. Также Гузеева сообщила, что прилетела в отпуск на пять дней. Однако позже в Сети появилась фотография с телеведущей. По сообщениям СМИ, Гузеева посетила миграционную службу города Хайфа для оформления израильского гражданства. Ранее Юлия Ковальчук опровергла слухи об эмиграции в Испанию. Она призналась, что улетела в отпуск.
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лариса гузеева, израиль
Шоубиз, Лариса Гузеева, Израиль
12:09 10.02.2023
 
Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции

Гузеева вернулась в Москву после слухов обэмиграции в Израиль

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева вернулась в Москву из Израиля после слухов об эмиграции за границу.

"Всем здравствуйте! Я прилетела в свою любимую Москву", – сообщила ведущая в своей соцсети.

Ранее актриса поделилась кадрами вечернего Тель-Авива и пожаловалась на представителей желтых СМИ. Она опровергла слухи о ее переезде в Израиль. Также Гузеева сообщила, что прилетела в отпуск на пять дней.
Однако позже в Сети появилась фотография с телеведущей. По сообщениям СМИ, Гузеева посетила миграционную службу города Хайфа для оформления израильского гражданства.
Ранее Юлия Ковальчук опровергла слухи об эмиграции в Испанию. Она призналась, что улетела в отпуск.
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