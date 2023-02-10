https://ria.ru/20230210/guzeeva-1851079859.html

Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции

Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции - РИА Новости, 10.02.2023

Гузеева вернулась в Москву после слухов об эмиграции

Лариса Гузеева вернулась в Москву из Израиля после слухов об эмиграции за границу. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:09

2023-02-10T12:09

2023-02-10T12:09

шоубиз

лариса гузеева

израиль

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева вернулась в Москву из Израиля после слухов об эмиграции за границу. Ранее актриса поделилась кадрами вечернего Тель-Авива и пожаловалась на представителей желтых СМИ. Она опровергла слухи о ее переезде в Израиль. Также Гузеева сообщила, что прилетела в отпуск на пять дней. Однако позже в Сети появилась фотография с телеведущей. По сообщениям СМИ, Гузеева посетила миграционную службу города Хайфа для оформления израильского гражданства. Ранее Юлия Ковальчук опровергла слухи об эмиграции в Испанию. Она призналась, что улетела в отпуск.

https://ria.ru/20221020/gazmanov-1825377707.html

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, израиль