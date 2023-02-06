Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции
Ведущая Лариса Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции в Израиль
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции.
"Пост посвящается журналюгам. К журналистике это не имеет никакого отношения. Я сейчас в Тель-Авиве. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже, какие дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверно, должна была в письменном виде отпроситься. *****, разрешение не спросила! Дебилы, *****!" – возмутилась актриса в своей соцсети.
Также она заявила, что журналисты не дождутся от нее новостей о побеге за границу.
"А вас люблю, мои подписчики. Я с вами. И никуда не собираюсь. Не дождутся от меня этого: "Я остаюсь!" *** маме их!" – заключила телеведущая.
Прошлой осенью Гузеева заявила, что отказалась от мата. Она призналась, что будет штрафовать себя за нецензурную брань до конца 2022 года.
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