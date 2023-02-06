https://ria.ru/20230206/guzeeva-1850002203.html

Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции

Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 06.02.2023

Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции

Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:57

2023-02-06T12:57

2023-02-06T12:57

шоубиз

лариса гузеева

тель-авив

израиль

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции. Также она заявила, что журналисты не дождутся от нее новостей о побеге за границу.Прошлой осенью Гузеева заявила, что отказалась от мата. Она призналась, что будет штрафовать себя за нецензурную брань до конца 2022 года.

https://ria.ru/20221221/guzeeva-1840303092.html

тель-авив

израиль

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, тель-авив, израиль