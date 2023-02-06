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Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/guzeeva-1850002203.html
Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции
Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 06.02.2023
Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции
Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:57
2023-02-06T12:57
шоубиз
лариса гузеева
тель-авив
израиль
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции. Также она заявила, что журналисты не дождутся от нее новостей о побеге за границу.Прошлой осенью Гузеева заявила, что отказалась от мата. Она призналась, что будет штрафовать себя за нецензурную брань до конца 2022 года.
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лариса гузеева, тель-авив, израиль
Шоубиз, Лариса Гузеева, Тель-Авив, Израиль
12:57 06.02.2023
 
Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции

Ведущая Лариса Гузеева матом опровергла слухи об эмиграции в Израиль

© Давай поженимся!/YoutubeКадр из телепередачи "Давай поженимся!"
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
© Давай поженимся!/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лариса Гузеева возмутилась слухами о переезде в Израиль. Она ответила матом журналистам на сообщения об ее эмиграции.

"Пост посвящается журналюгам. К журналистике это не имеет никакого отношения. Я сейчас в Тель-Авиве. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже, какие дебилы, которые собирают сплетни! Я, наверно, должна была в письменном виде отпроситься. *****, разрешение не спросила! Дебилы, *****!" – возмутилась актриса в своей соцсети.

Также она заявила, что журналисты не дождутся от нее новостей о побеге за границу.
"А вас люблю, мои подписчики. Я с вами. И никуда не собираюсь. Не дождутся от меня этого: "Я остаюсь!" *** маме их!" – заключила телеведущая.
Прошлой осенью Гузеева заявила, что отказалась от мата. Она призналась, что будет штрафовать себя за нецензурную брань до конца 2022 года.
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ШоубизЛариса ГузееваТель-АвивИзраиль
 
 
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