Гузеева отказалась от мата
Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за нецензурную лексику
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети.
"Что-то мне надоело материться. Курить бросила. И я молодец. Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное", – поделилась актриса.
Также она отметила, что аргумент об употреблении нецензурной лексики великими писателями не станет для нее весомым.
"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин", – добавила Гузеева.
Подписчики поддержали артистку.
"Прекрасный порыв души!", "Есть чем гордиться! Спасибо за открытость", "У вас все получится!", "Вот и правильно!", – написали поклонники звезды.
Ведущая неоднократно была замечена в употреблении нецензурной брани. В мае знаменитость отчитала матом журналистов за неподходящие заголовки.
Ранее Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц. Пользователи Сети также отметили сходство между актрисами.
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