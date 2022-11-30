https://ria.ru/20221130/guzeeva-1835203117.html

Гузеева отказалась от мата

Гузеева отказалась от мата - РИА Новости, 30.11.2022

Гузеева отказалась от мата

Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:22

2022-11-30T11:22

2022-11-30T11:22

шоубиз

лариса гузеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети. Также она отметила, что аргумент об употреблении нецензурной лексики великими писателями не станет для нее весомым. Подписчики поддержали артистку.Ведущая неоднократно была замечена в употреблении нецензурной брани. В мае знаменитость отчитала матом журналистов за неподходящие заголовки. Ранее Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц. Пользователи Сети также отметили сходство между актрисами.

https://ria.ru/20220815/kudryavtseva-1809603116.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, шоу-бизнес