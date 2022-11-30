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Гузеева отказалась от мата - РИА Новости, 30.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221130/guzeeva-1835203117.html
Гузеева отказалась от мата
Гузеева отказалась от мата - РИА Новости, 30.11.2022
Гузеева отказалась от мата
Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:22
2022-11-30T11:22
шоубиз
лариса гузеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети. Также она отметила, что аргумент об употреблении нецензурной лексики великими писателями не станет для нее весомым. Подписчики поддержали артистку.Ведущая неоднократно была замечена в употреблении нецензурной брани. В мае знаменитость отчитала матом журналистов за неподходящие заголовки. Ранее Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц. Пользователи Сети также отметили сходство между актрисами.
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лариса гузеева, шоу-бизнес
Шоубиз, Лариса Гузеева, Шоу-бизнес
11:22 30.11.2022
 
Гузеева отказалась от мата

Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за нецензурную лексику

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Лариса Гузеева отказалась от мата и пообещала штрафовать себя за любое нецензурное слово до конца года. Ведущая сообщила об этом в своей соцсети.

"Что-то мне надоело материться. Курить бросила. И я молодец. Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное", – поделилась актриса.

Также она отметила, что аргумент об употреблении нецензурной лексики великими писателями не станет для нее весомым.
"Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин", – добавила Гузеева.
Подписчики поддержали артистку.
"Прекрасный порыв души!", "Есть чем гордиться! Спасибо за открытость", "У вас все получится!", "Вот и правильно!", – написали поклонники звезды.
Ведущая неоднократно была замечена в употреблении нецензурной брани. В мае знаменитость отчитала матом журналистов за неподходящие заголовки.
Ранее Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц. Пользователи Сети также отметили сходство между актрисами.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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