https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов - РИА Новости, 28.10.2022
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:34
шоубиз
лариса гузеева
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Артистка выложила материал в своей соцсети. Пользователи Сети отметили сходство между знаменитостями. Некоторые даже перепутали иностранную актрису с дочерью Гузеевой. Другие узнали Пельтц и отметили, что красота российской артистки более натуральная и яркая.Ранее Гузеева ответила на слухи о бегстве в Болгарию. Она сообщила, что уехала лечиться от последствий коронавируса.
https://ria.ru/20220520/guzeeva-1789745211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса гузеева
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Артистка выложила материал в своей соцсети.
"Не знаю, что написать. Вас почитаю", – прокомментировала пост ведущая.
Пользователи Сети отметили сходство между знаменитостями. Некоторые даже перепутали иностранную актрису с дочерью Гузеевой.
"Доча просто копия мамы!" "Красота по наследству!", "Мамина копия", "Очень красивые мама и дочь!" – отреагировали подписчики.
Другие узнали Пельтц и отметили, что красота российской артистки более натуральная и яркая.
"Первое фото пустое. Во втором – душа", "Слева кукла пластмассовая", "Второе фото: драма, палитра, жизнь", "Вы не похожи, вы красивее", – написали поклонники звезды.
Ранее Гузеева ответила
на слухи о бегстве в Болгарию. Она сообщила, что уехала лечиться от последствий коронавируса.