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Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов - РИА Новости, 28.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов - РИА Новости, 28.10.2022
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:34
шоубиз
лариса гузеева
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Артистка выложила материал в своей соцсети. Пользователи Сети отметили сходство между знаменитостями. Некоторые даже перепутали иностранную актрису с дочерью Гузеевой. Другие узнали Пельтц и отметили, что красота российской артистки более натуральная и яркая.Ранее Гузеева ответила на слухи о бегстве в Болгарию. Она сообщила, что уехала лечиться от последствий коронавируса.
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лариса гузеева
Шоубиз, Лариса Гузеева
15:34 28.10.2022
 
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов Николой Пельтц

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаслуженная артистка РФ Лариса Гузеева
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Артистка выложила материал в своей соцсети.
© Фото : Лариса ГузееваЛариса Гузеева и Никола Пельтц
Лариса Гузеева и Никола Пельтц - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Лариса Гузеева
Лариса Гузеева и Никола Пельтц

"Не знаю, что написать. Вас почитаю", – прокомментировала пост ведущая.

Пользователи Сети отметили сходство между знаменитостями. Некоторые даже перепутали иностранную актрису с дочерью Гузеевой.

"Доча просто копия мамы!" "Красота по наследству!", "Мамина копия", "Очень красивые мама и дочь!" – отреагировали подписчики.

Другие узнали Пельтц и отметили, что красота российской артистки более натуральная и яркая.

"Первое фото пустое. Во втором – душа", "Слева кукла пластмассовая", "Второе фото: драма, палитра, жизнь", "Вы не похожи, вы красивее", – написали поклонники звезды.

Ранее Гузеева ответила на слухи о бегстве в Болгарию. Она сообщила, что уехала лечиться от последствий коронавируса.
Кадр из телепередачи Давай поженимся!
20 мая, 15:50Шоубиз
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