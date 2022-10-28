https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов - РИА Новости, 28.10.2022

Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов

Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:34

2022-10-28T15:34

2022-10-28T15:34

шоубиз

лариса гузеева

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лариса Гузеева поделилась коллажем из своей фотографии в молодости и изображения американской актрисы Николы Пельтц, невестки Виктории и Дэвида Бекхэмов. Артистка выложила материал в своей соцсети. Пользователи Сети отметили сходство между знаменитостями. Некоторые даже перепутали иностранную актрису с дочерью Гузеевой. Другие узнали Пельтц и отметили, что красота российской артистки более натуральная и яркая.Ранее Гузеева ответила на слухи о бегстве в Болгарию. Она сообщила, что уехала лечиться от последствий коронавируса.

https://ria.ru/20220520/guzeeva-1789745211.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева