Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию
Лариса Гузеева матом ответила на слухи о бегстве из России в Болгарию
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".
"Ну, вот написали недожурналюги такую вот *** (ерунду – Прим.ред.), и что? Они стали богаче? Или, может быть, счастливее? Лично я этим *** (гомосексуалистам – Прим. ред.) шлю лучики проклятья! Ловите. Захлебнитесь. А моим дорогим подписчикам – счастья и добра", – написала актриса.
При этом она намекнула, что действительно уехала в другую страну, но на время – восстановить здоровье от последствий коронавируса.
"Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все", – заключила Гузеева.
Актриса заболела коронавирусом в сентябре 2021 года. Она лечилась в больнице в Коммунарке более трех недель. В одном из первых эфиров программы "Давай поженимся" после выздоровления Гузеева признавалась, что "тупит и забывает слова".
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