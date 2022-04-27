https://ria.ru/20220427/guzeeva-1785810424.html

Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию

Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию - РИА Новости, 27.04.2022

Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию

Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами". РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:20

2022-04-27T18:20

2022-04-27T18:20

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лариса гузеева

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".При этом она намекнула, что действительно уехала в другую страну, но на время – восстановить здоровье от последствий коронавируса.Актриса заболела коронавирусом в сентябре 2021 года. Она лечилась в больнице в Коммунарке более трех недель. В одном из первых эфиров программы "Давай поженимся" после выздоровления Гузеева признавалась, что "тупит и забывает слова".

https://ria.ru/20220414/litvinova-1783572873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лариса гузеева