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Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию - РИА Новости, 27.04.2022
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Шоубиз
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Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию
Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию - РИА Новости, 27.04.2022
Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию
Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами". РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:20
2022-04-27T18:20
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
лариса гузеева
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".При этом она намекнула, что действительно уехала в другую страну, но на время – восстановить здоровье от последствий коронавируса.Актриса заболела коронавирусом в сентябре 2021 года. Она лечилась в больнице в Коммунарке более трех недель. В одном из первых эфиров программы "Давай поженимся" после выздоровления Гузеева признавалась, что "тупит и забывает слова".
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знаменитости, шоу-бизнес, лариса гузеева
18:20 27.04.2022
 
Гузеева матом ответила на слухи о бегстве в Болгарию

Лариса Гузеева матом ответила на слухи о бегстве из России в Болгарию

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОткрытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей Пять звезд - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лариса Гузеева в социальных сетях эмоционально высказалась по поводу слухов о ее бегстве в Болгарию. Она назвала авторов подобных материалов "недожурналюгами".

"Ну, вот написали недожурналюги такую вот *** (ерунду – Прим.ред.), и что? Они стали богаче? Или, может быть, счастливее? Лично я этим *** (гомосексуалистам – Прим. ред.) шлю лучики проклятья! Ловите. Захлебнитесь. А моим дорогим подписчикам – счастья и добра", – написала актриса.

При этом она намекнула, что действительно уехала в другую страну, но на время – восстановить здоровье от последствий коронавируса.

"Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все", – заключила Гузеева.

Актриса заболела коронавирусом в сентябре 2021 года. Она лечилась в больнице в Коммунарке более трех недель. В одном из первых эфиров программы "Давай поженимся" после выздоровления Гузеева признавалась, что "тупит и забывает слова".
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