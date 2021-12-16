https://ria.ru/20211216/guzeeva-1764006609.html
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся"
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся" - РИА Новости, 16.12.2021
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся"
Поклонники обеспокоились здоровьем Ларисы Гузеевой после перенесенного коронавируса. Поводом для тревоги стал необычный голос телеведущей на программе "Давай... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:50
2021-12-16T11:50
2021-12-16T11:50
шоубиз
шоу-бизнес
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лариса гузеева
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Поклонники обеспокоились здоровьем Ларисы Гузеевой после перенесенного коронавируса. Поводом для тревоги стал необычный голос телеведущей на программе "Давай поженимся". Тембр актрисы стал низким и хриплым.В комментариях артистке посоветовали заняться здоровьем вместо работы.Некоторые пользователи поделились похожими проблемами с горлом."Лариса, после ковида пейте только очень теплую воду. У меня чуть прохладная вода – и сразу горло. Если начинаю орать, то тоже сразу горло начинает болеть", – написали в комментариях.Среди подписчиков оказались и профессионалы.Актриса заболела коронавирусом в конце сентября после прохождения косметических процедур в частной клинике в Крыму. Она лечилась в больнице в Коммунарке более трех недель. В одном из первых эфиров после выздоровления актриса призналась, что "тупит и забывает слова".
https://ria.ru/20211215/kurbanov-1763852174.html
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шоу-бизнес, знаменитости, лариса гузеева
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся"
Поклонники обеспокоились здоровьем Гузеевой на "Давай поженимся" из-за непривычного голоса